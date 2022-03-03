Сьогодні ціна Moonbeam в реальному часі становить 2,92 долара, добовий обсяг торгів складає 177,5 мільйона доларів. Невже монета найближчим часом подолає позначку 3 долари? Спробуємо відповісти на це питання у цій невеликій статті. Ми пояснимо, що таке Moonbeam, чи варто його купувати, а також де зараз найкраще придбати Moonbeam.

Де зараз найкраще купувати Moonbeam

Оскільки GLMR є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати GLMR за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити GLMR прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на GLMR

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть GLMR.

Що таке Moonbeam?

Moonbeam — це парачейн для смарт-контрактів, створений на базі Polkadot і сумісний з Ethereum. Він дозволяє з легкістю використовувати популярні інструменти розробника Ethereum, щоб створювати або повторно розгортати проєкти Solidity в середовищі на основі субстрату.

Moonbeam — це набагато більше, ніж просто реалізація EVM: це вузькоспеціалізований парачейн, який відображає RPC Web3 від Ethereum, облікові записи, ключі, підписки, журнали тощо.

Платформа Moonbeam розширює базовий набір функцій Ethereum додатковими функціями, як-от управління в мережі, стейкінг та інтеграція між ланцюгами.

Розробники можуть використовувати наявні смарт-контракти Solidity одразу, не потребно їх переписувати чи налаштовувати. Також за допомогою повного набору кінцевих точок Web3 RPC можна підключати популярні інструменти, наприклад, MetaMask, Hardhat, Waffle, Remix і Truffle.

Також можна використовувати добре відомі бібліотеки Javascript, як-от Web3.Js або Ethers.Js, і скористатися вже наявними оракулами, мостами, гаманцями та іншими інструментами, які вже створили на Moonbeam та інтегрували в Polkadot.

За допомогою мостів Moonbeam забезпечує інтеграцію та зв'язок між парачейнами Polkadot, а також іншими мережами, зокрема Ethereum і Bitcoin.

Чи варто купувати Moonbeam сьогодні?

Безумовно, Moonbeam може стати чудовою інвестицією, якщо обрати правильний час. На жаль, неможливо дізнатися заздалегідь, як будуть розвиватися справи. Приймайте будь-яке інвестиційне рішення, спираючись на вашу толерантність до ризику. Не варто сприймати цінові прогнози за чисту монету.

Прогноз ціни на Moonbeam

Digital Coin Price очікує, що ціна на Moonbeam продовжить зростати. Цього року він сягне щонайменше 3,60 долара, а може піднятися навіть до 4,06 долара. Наступного року він буде торгуватися в середньому за 4,35 долара.

У 2024 році цей токен буде коштувати щонайменше 3,59 долара і, можливо, зросте до 4,77 долара, середня річна ціна становитиме 4 долара. У 2025 році Moonbeam перевищить позначку 5 доларів. Його мінімальна ціна в 2025 році буде становити 5,03 долара.

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