Waves — це багатоцільова блокчейн-платформа, яку створив український вчений Олександр Іванов, також відомий як Саша Іванов. Зараз ця монета стрімко зростає, можливо, це є демонстрацією підтримки України. Токен здорожчав майже на 40%.

Якщо бажаєте дізнатися більше про Waves, чи варто купувати цю монету, а також де зараз найкраще придбати Waves, ви потрапили в правильне місце.

Де зараз найкраще купувати Waves

Оскільки WAVES є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати WAVES за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити WAVES прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на WAVES

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть WAVES.

Що таке Waves?

Waves пропонує різні варіанти використання, зокрема децентралізовані додатки (DApps) і розумні контракти. Цей проєкт запустили невдовзі після проведення одного з найперших ICO в галузі, і він прагнув покращити перші блокчейн-платформи за рахунок збільшення швидкості, користі та зручності для користувачів.

З часом ця платформа змінюється і додає нові функції до свого оригінального дизайну. Загальна пропозиція нативного токена Waves необмежена. Токен використовують для стандартних платежів, як-от винагорода за блок.

З самого початку Waves прагнув залучити потенційних бізнес-клієнтів, які хочуть використовувати блокчейн для покращення своїх процесів або створення нових послуг. Коли цей проєкт запускали, гарантували, що його швидкість і простота використання перевершать інших конкурентів.

Чи варто купувати Waves сьогодні?

Ніщо не може замінити ваше власне дослідження. Будь-яке інвестиційне рішення, яке ви приймаєте, має ґрунтуватися на вашому торговому досвіді, толерантності до ризику, а також на характеристиках та наповненні вашого інвестиційного портфелю. Також подумайте, як ви поставитеся до втрати грошей.

Прогноз ціни на Waves

Price Prediction робить отпимістичні прогнози щодо Waves. Експерти цього ресурсу очікують, що цього року цей токен може піднятися до 19,75 долара, а середня річна ціна становитиме 17,26 долара. У 2023 році він буде коштувати щонайменше 23 долари, і його ціна може піднятися до 28,84 долара.

У 2024 році 1 WAVES буде коштувати як мінімуму 32,52 долара. Максимальний рівень, до якого може зрости ця монета, становить 39,39 долара. Очікується, що у 2025 році ціна 1 WAVES сягне щонайменше 45,76 долара.

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