Останні кілька тижнів Qredo стабільно зростає. Сьогодні його повністю розбавлена ринкова капіталізація зросла на 28%, а обсяг торгів збільшився на 163%. У цій статті ми пояснимо, що таке Qredo, чи стане він гарною інвестицією, а також де зараз найкраще придбати Qredo.

Qredo — це екосистема, що, як стверджують, робить революцію у володінні цифровими активами та підключенні до блокчейну. Він став першопроходцем і першою децентралізованою ненадійною багатосторонньою обчислювальною мережею (MPC) для зберігання.

Завдяки своїм розробкам Qredo пропонує децентралізоване зберігання, власні міжланцюгові обміни та міжплатформний доступ до ліквідності. Використовуючи останні інновації в криптографії та технології розподіленого реєстру, Qredo створює потужну глобальну мережу для захисту цифрових активів та торгівлі ними.

Токен QRDO цієї екосистеми є службовим токеном і дозволяє здійснювати управління мережею Qredo. Qredo включає в себе структуру стимулів, «орієнтовану на користувача», яка надає учасникам мережі Qredo економічні винагороди, і це сприяє поширенню мережі серед користувачів та збільшує її використання.

Qredo може стати прибутковою інвестицією, але, перш ніж вирішити інвестувати в цей актив, не полінуйтеся і прочитайте принаймні декілька цінових прогнозів від провідних аналітиків і проведіть всласне дослідження ринку. Варто з недовірою сприймати всі інвестиційні поради.

Wallet Investor прогнозує, що в довгостроковій перспективі ця монета буде зростати. За 5 років Qredo буде коштувати 12,60 доларів, тобто прибуток становитеме близько +346%. Якщо прогноз цієї платформи справдиться, то нинішні інвестиції у Qredo розміром 100 доларів, можуть за 5 років зрости до 446 доларів.

In fact, @QredoNetwork's entire history has been DOUBLE PUMPS — if I'm analyzing this correctly — between $QRDO's Head&Shoulder drops.

This makes #Qredo quite enticing when the market goes bull, bc its very well-traded/controlled.#QredoArmy heads up to you. https://t.co/mvek7hBAdZ pic.twitter.com/CNSUKoB247

— SkyFi (@BlokTech_io) March 1, 2022