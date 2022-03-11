Останнім часом в Elrond Network здійснили декілька успішних розробок, які позначилися на ціні криптовалюти. Вчора з'ясувалося, що мережа придбала Capital Finance Services, що є частиною всесвітньо відомого й діючого бренду Twispay, компанії, що працює з електронними грошима.

Читайте далі цю коротеньку статтю і ви дізнаєтесь, що таке Elrond, чи варто його купувати, а також де зараз найкраще придбати Elrond.

Де зараз найкраще купувати Elrond

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Що таке Elrond?

Elrond — це блокчейн-протокол, який завдяки шардингу пропонує надзвичайно високу швидкість транзакцій. Проєкт позиціонується як технологічна екосистема для нового Інтернету, куди входять фінансові технології, децентралізовані фінанси та Інтернет речей.

За повідомленнями, його платформа для виконання смарт-контрактів здатна здійснювати 15 000 транзакцій за секунду, має шість секунд затримки, а вартість транзакції становить 0,001 долара.

Цей блокчейн має власний токен, відомий як eGold (EGLD), який використовують для сплати мережевих комісій, стейкінгу та в якості винагород для валідаторів.

Його творці називають Elrond блокчейн-платформою для нової Інтернет-економіки, децентралізованих додатків та корпоративного використання.

Його головною перевагою є висока масштабованість, адже це перша блокчейн-мережа, в якій одночасно реалізували розподіл стану, мережі та транзакцій.

Чи варто купувати Elrond сьогодні?

Ніщо не може замінити ваше власне дослідження. Будь-яке інвестиційне рішення, яке ви приймаєте, має ґрунтуватися на вашому торговому досвіді, толерантності до ризику, а також на характеристиках та наповненні вашого інвестиційного портфелю. Також подумайте, як ви поставитеся до втрати грошей.

Прогноз ціни на Elrond

На момент виходу цієї статті 1 EGLD торгувався приблизно за 150,00 доларів США. Trading Beasts робить оптимістичні прогнози щодо монети і очікує, що до кінця року вона може перевищити 190 доларів. GOV Capital налаштований ще більш оптимістично. Аналітики цього ресурсу передбачають, що до кінця цього року його ціна становитиме 634 долари.

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