Після серйозних перестановок у їхній команді розробників ціна Fantom різко впала, проте зараз втрати зменшуються, і, схоже, він повертається на правильний шлях. За ринковою капіталізацією ця монета займає 40-у сходинку, і сьогодні вона впала лише на 5%.

Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви бажаєте дізнатися, як і де можна Fantom, ця стаття саме для вас.

Де зараз найкраще купувати Fantom

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Nexo

З 2018 року Nexo прагне принести професійні фінансові послуги світу цифрових активів. Використовуючи найкращі роки досвіду роботи в Fintech разом з потужністю технології Blockchain, Nexo надає мільйони людей, щоб використовувати цінність за своїми криптовими активами, формуючи нову, кращу фінансову систему.

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Що таке Fantom?

Fantom — це платформа розумних контрактів із спрямованими ациклічними графами (DAG), що надає розробникам послуги децентралізованого фінансування (DeFi) завдяки власному спеціальному алгоритму консенсусу.

Разом зі своїм нативним токеном FTM Fantom прагне вирішити проблеми, з якими зіштовхуються платформи розумних контрактів, зокрема швидкість транзакцій, яку, як свідчать розробники, вони скоротили до двох секунд.

Fantom — це децентралізована платформа з відкритим вихідним кодом для децентралізованих додатків (DApp) і цифрових активів, яку створили в якості альтернативи Ethereum.

Він прагне подолати обмеження блокчейнів попереднього покоління та оптимізувати три компоненти: масштабованість, безпеку та децентралізацію.

Цей проєкт пропонує набір інструментів, щоб спростити процес інтеграції існуючих DApps, а також конкретну систему винагород за стейкінг і вбудовані DeFi-інструменти.

Чи варто купувати Fantom сьогодні?

Пам'ятайте, зробити точний прогноз щодо криптовалют досить складно. Варто добре проаналізувати ринок, перш ніж приймати будь-яке рішення, що вплине на ваші фінанси. Інвестуйте лише ті кошти, які вам не шкода буде втратити.

Прогноз ціни на Fantom

DigitalCoin прогнозує, що цього року середня ціна Fantom буде 1,68 долара, а в 2023 році — 1,82 долара. До 2025 року він зросте до 2,43 долара, а до 2030 року — до 5,82 долара.

Незважаючи на слабкі результати Fantom, Price Prediction також оптимістично налаштований щодо цього активу. Аналітики цього ресурсу передбачають, що у 2022 році його середня ціна буде 1,81 долара, в 2023 році — 2,61 долара, а в 2025 році — 5,30 долара. У 2030 році токен зросте до 32 доларів.

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