Після серйозних перестановок у їхній команді розробників ціна Fantom різко впала, проте зараз втрати зменшуються, і, схоже, він повертається на правильний шлях. За ринковою капіталізацією ця монета займає 40-у сходинку, і сьогодні вона впала лише на 5%.

Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви бажаєте дізнатися, як і де можна Fantom, ця стаття саме для вас.

Fantom — це платформа розумних контрактів із спрямованими ациклічними графами (DAG), що надає розробникам послуги децентралізованого фінансування (DeFi) завдяки власному спеціальному алгоритму консенсусу.

Разом зі своїм нативним токеном FTM Fantom прагне вирішити проблеми, з якими зіштовхуються платформи розумних контрактів, зокрема швидкість транзакцій, яку, як свідчать розробники, вони скоротили до двох секунд.

Fantom — це децентралізована платформа з відкритим вихідним кодом для децентралізованих додатків (DApp) і цифрових активів, яку створили в якості альтернативи Ethereum.

Він прагне подолати обмеження блокчейнів попереднього покоління та оптимізувати три компоненти: масштабованість, безпеку та децентралізацію.

Цей проєкт пропонує набір інструментів, щоб спростити процес інтеграції існуючих DApps, а також конкретну систему винагород за стейкінг і вбудовані DeFi-інструменти.

Пам'ятайте, зробити точний прогноз щодо криптовалют досить складно. Варто добре проаналізувати ринок, перш ніж приймати будь-яке рішення, що вплине на ваші фінанси. Інвестуйте лише ті кошти, які вам не шкода буде втратити.

DigitalCoin прогнозує, що цього року середня ціна Fantom буде 1,68 долара, а в 2023 році — 1,82 долара. До 2025 року він зросте до 2,43 долара, а до 2030 року — до 5,82 долара.

Незважаючи на слабкі результати Fantom, Price Prediction також оптимістично налаштований щодо цього активу. Аналітики цього ресурсу передбачають, що у 2022 році його середня ціна буде 1,81 долара, в 2023 році — 2,61 долара, а в 2025 році — 5,30 долара. У 2030 році токен зросте до 32 доларів.

