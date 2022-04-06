Наприкінці цього тижня Terra (LUNA) дещо відкотилася після того, як продемонструвала досить стабільний ріст. Однак у монети все ще є багато можливостей для зростання, і ми очікуємо, що протягом наступних тижнів вона покаже серйозний висхідний тренд. Що вам потрібно мати на увазі:

Цілком ймовірно, що найближчим часом Terra (LUNA) сягне позначки в 150 доларів.

Монета має позитивні індикатори імпульсу, незважаючи на нещодавній відкат.

Якщо монета підніметься до 150 доларів, то це означатиме, що поточна ціна зросте майже на 40%.

Джерело даних: Tradingview

Terra (LUNA): Чому позначка в 150 доларів не стала несподіванкою

Нещодавнє зростання криптовалют, яке ми спостерігали протягом останніх двох тижнів, повернуло надію, що, можливо, настрої інвесторів покращилися. Однак були деякі побоювання, що може виникнути серйозний відкат основних монет, зокрема і LUNA. Однак цього не сталося. Фактично після невеликого відкату в п’ятницю LUNA та більшість інших монет знову почали зростати.

Крім того, від початку березня LUNA встановила три вищі максимуми і стільки ж вищих мінімумів. На графіку дуже цікаво виглядає верхня лінія цього тренду.

Хоча існує ймовірність, що монета може впасти, враховуючи зростаючий клин між вищими мінімумами і вищими максимумами, однак спираючись на поточний бичачий імпульс, ми очікуємо, що LUNA здійснить прорив верхньої лінії тренду. У такому разі будуть значні прибутки, і це може призвести до того, що за кілька тижнів монета перевищить 150 доларів.

Чи варто зараз купувати Terra (LUNA)?

Для короткострокових трейдерів поточна позиція є дещо ризикованою, але вона дозволяє отримати 50% прибутку. Ідеальною точкою входу буде ціна десь на рівні 105 доларів. Потім варто потримати монету якийсь час і виходити з ринку на рівні 150 доларів.

Що стосується довгострокових інвесторів, якщо ви зараз придбаєте цей токен, то зможете скористатися пристойним зростанням ваших активів, адже LUNA в найближчій перспективі буде зростати.