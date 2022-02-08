Theta Fuel (TFUEL) продовжує зростати

Протягом вихідних Theta Fuel (TFUEL) продовжила зростати після того, як оприлюднили новину про те, що Bullit Technology збирається представити свою продукцію в мережі Theta Network (THETA). У суботу, невдовзі після того як з’явилася ця новина, TFUEL зріс майже на 14% і продовжує зростати й сьогодні. Розглянемо деякі основні моменти:

На момент виходу статті TFUEL торгувався на рівні 0,22 долара, тобто за день токен здорожчав майже на 7%, а за останні 7 днів – на 30% .

Також відбулося зростання самої мережі Theta Network (THETA), яка сьогодні збільшилась приблизно на 4%, а за тиждень – на 16%.

Зростання розпочалося, коли компанія Bullit Technology оголосила, що надасть THETA свою технологію шифрування та іншу продукцію.

Джерело даних: Tradingview

Theta Fuel (TFUEL): прогноз та аналіз цін

Theta Fuel (TFUEL) і Theta (Network) часто рухаються в тандемі, адже вони тісно пов’язані. Протягом останніх кількох місяців мережа додала більше інноваційних функцій до своєї екосистеми. Важливою новиною стало те, що Bullit Technology представить свої продукти в THETA.

Ми очікуємо, що це нещодавнє зростання продовжиться найближчими днями. Деякі аналітики вважають, що токен TFUEL сягне 0,6 долара до кінця березня цього року. Проте це все одно буде нижче його історичниго максимуму в 0,68 долара, але навіть у такому випадку головне питання полягає в тому, чи перевищить токен позначку в 1 долар до кінця року.

Чи варто купувати Theta Fuel (TFUEL)

Theta Fuel (TFUEL) і Theta Network – це цікаві активи, які варто придбати. Звичайно вони всяємопов’язані, як зазначено вище. Theta Network робить важливі речі, розширюючи свою екосистему та впроваджуючи інновації.

Якщо скласти список 5 найкращих альткоїнів, які варто придбати цього року, то, безсумнівно, і TFUEL, і THETA будуть у цьому списку. Обидва активи є гарними інвестиціями.