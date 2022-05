Токен NYM здорожчав на понад 30%, коли генеральний директор NYM Гаррі Галпін повідомив, що в рамках раунду фінансування вдалося зібрати 300 млн доларів, які підуть на розвиток змішаних мереж. Варто зазначити, що NYM отримав ці кошти після того, як його нативний токен NYM внесли до списків на провідній криптобіржі.

На момент написання статті NYM торгувався за 0,9366 долара, тобто за останню добу він зріс на 32,34%.

У компанії зазначили, що їй вдалося завоювати довіру інвесторів у той час, коли венчурні компанії відмовляються від проєктів. Більше того, венчурні капіталісти, які брали участь в її попередньому раунді фінансування, також долучилися і до останнього.

Everyone is terrified of VCs "dumping" on projects – but in the case of NYM, the VCs from our previous rounds are doubling down on their support of privacy with a $300 million dev fund for developers to build on top of mixnets!

Details to apply soon!

https://t.co/Qr6UltAg5m pic.twitter.com/rScyHuzl6d

— Nym (@nymproject) May 2, 2022