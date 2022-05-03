Токен NYM здорожчав на понад 30%, коли генеральний директор NYM Гаррі Галпін повідомив, що в рамках раунду фінансування вдалося зібрати 300 млн доларів, які підуть на розвиток змішаних мереж. Варто зазначити, що NYM отримав ці кошти після того, як його нативний токен NYM внесли до списків на провідній криптобіржі.

На момент написання статті NYM торгувався за 0,9366 долара, тобто за останню добу він зріс на 32,34%.

У компанії зазначили, що їй вдалося завоювати довіру інвесторів у той час, коли венчурні компанії відмовляються від проєктів. Більше того, венчурні капіталісти, які брали участь в її попередньому раунді фінансування, також долучилися і до останнього.

Everyone is terrified of VCs "dumping" on projects – but in the case of NYM, the VCs from our previous rounds are doubling down on their support of privacy with a $300 million dev fund for developers to build on top of mixnets! Details to apply soon!

https://t.co/Qr6UltAg5m pic.twitter.com/rScyHuzl6d — Nym (@nymproject) May 2, 2022

Компанія NYM прагне запропонувати багатоцільову змішану мережу нового покоління, що допоможе користувачам стежити за Інтернетом. Як стало відомо з їхнього звіту, щоб досягти цього, вони залучили інвестиції від відомих гравців галузі, наприклад, Andreessen Horowitz (a16z), Eden Block, Polychain, Tioga Capital тощо.

Фінансування NYM з боку венчурних компаній зростає

У звіті Гаррі Галпін розкрив, що вже залучили понад 50 млн доларів, однак компанія використає зібрані 300 млн доларів на різних етапах та залишить на майбутні потреби. Наразі NYM розробляє сервіси, які охоплять усі види діяльності в криптопросторі та поза його межами.

Крім того, інвестував у NYM й Andreessen Horowitz (a16z) і при цьому зазначив, що NYM, використовуючи блокчейн, працює над вирішенням проблем конфіденційності в Інтернеті за допомогою своєї змішаної мережі. Більше того, щоб реалізувати цю ідею, команда NYM та їхній генеральний директор працюють над конфіденційністю з такими проєктами, як Panoramix та NEXTLEAP.

Такий крок компанії демонструє, що багато венчурних компаній вкладають кошти у криптогалузь. Наприклад, нещодавно Dragonfly Capital запустив свій найбільший фонд у розмірі 650 млн доларів, щоб проінвестувати блокчейн-технологію.