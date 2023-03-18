Топ-12 кращих довгострокових криптоінвестицій, що готуються принести значні прибутки в найближчі роки

Криптовалюта є найприбутковішим класом активів в історії, тому так багато інвесторів постійно шукають кращі варіанти довгострокових прибутків. Хоча інвестування в криптопростір пов’язане з невід’ємними ризиками, тут існує безліч чудових варіантів, адже одні з кращих криптовалют, що підходять для довгострокового інвестування, є напрочуд революційними технологіями.

Враховуючи цей факт, нижче зазначимо 12 найкращих довгострокових криптовалют, в які варто інвестувати у 2023 році:

AltSignals (ASI)

Metacade (MCADE)

Polkadot (DOT)

Decentraland (MANA)

Binance Coin (BNB)

ChainLink (CHAIN)

UniSwap (UNI)

Ethereum (ETH)

Solana (SOL)

Shiba Inu (SHIB)

ApeCoin (APE)

Cardano (ADA)

1. AltSignals (ASI)

Що таке ASI?

AltSignals — це дуже успішна онлайн-спільнота трейдерів, де діляться прибутковими торговими стратегіями починаючи з 2017 року. Платформа випустила AltAlgo™ , алгоритмічний торговий протокол, який допоміг багатьом денним трейдерам збільшити свій портфель у 10 разів протягом 19 із 32 місяців.

Зараз AltSignals запускає новий вдосконалений торговий стек під назвою ActualizeAI, а новий токен ASI має сприяти посиленню цієї доробки. ActualizeAI поєднує машинне навчання з обробкою природної мови (NLP), щоб одночасно аналізувати величезну кількість цінових показників. Оскільки він керується штучним інтелектом, він постійно навчається та вдосконалюється, і це допоможе йому надавати торгові сигнали, які з часом будуть мати ще більший рівень точності.

Токеном ASI можна скористатися, щоб отримати доступ до ActualizeAI, а також до клубу ActualizeAI Club. ActualizeAI Club дасть спільноті AltSignals ще більше переваг, зокрема доступ до публічних і приватних продажів токенів для нових криптовалют, а також доступ до торгових турнірів, де учасники зможуть заробити криптовалютні винагороди, та багато іншого.

AltSignals допомагає будь-кому торгувати на крипторинках та зменшити при цьому час навчання. Оскільки криптовалюта є дуже мінливим класом активів, це може допомогти інвесторам заощадити час і гроші. Інструменти прибуткової торгівлі, які випускає платформа, також можуть допомогти трейдерам-професіоналам максимізувати свій потенціал прибутку, оскільки стек ActualizeAI надасть ще одну думку, проаналізувавши більше даних, ніж може будь-яка окрема людина.

Навіщо купувати ASI?

Платформа AltSignals є лідером в галузі розробки ШІ на базі блокчейну . Торгові інструменти, які платформа випускала в минулому, мають дуже високу точність, і тепер, схоже, вона зростатиме ще більше.

Передпродаж токенів ASI може стати ідеальною можливістю для кмітливих інвесторів, і вони зможуть долучитися до багатообіцяючого нового токена, доки він ще знаходиться в зародковому стані. Досить часто такі можливості приносять інвесторам значні прибутки.

Передпродажні ціни ASI зростуть з 0,012 до 0,02274 долара за токен, а час для участі в цій події обмежений. Якщо ви шукаєте, який новий криптопроєкт варто придбати сьогодні на довгострокову перспективу, новий токен від AltSignals, безумовно, стане чудовим варіантом.

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2. Metacade (MCADE)

Що таке MCADE?

Metacade може стати найбільшою блокчейн-аркадою, яка в одному місці пропонує широкий вибір різноманітних ігор для заробітку (P2E). Багато хто вважає, що це одна з найцікавіших нових GameFi-розробок у Web3-просторі, адже Metacade забезпечує повний ігровий досвід і численні можливості заробляти винагороди в криптовалюті.

Окрім цього, Metacade прагне стати центральним осередком Web3-спільноти. Творці контенту зможуть отримувати винагороди за свої внески на платформу, де відображатиметься вся найсвіжіша інформація в секторі блокчейн-ігор. Користувачі можуть публікувати огляди на ігри, ділитися альфа-версіями тощо та заробляти при цьому токени MCADE.

Також Metacade фінансуватиме наступну хвилю Р2Е-ігор через програму Metagrants. Спільнота зможе проголосувати та вирішити, які інвестиційні пропозиції найкращі, а потім розробникам виділять Metagrants, щоб внести нові ігри в аркаду метавсесвіту. Metacade підтримує як окремих користувачів блокчейну, так і безпосередньо розробників ігор, і з часом це може допомогти йому стати одним із найцінніших GameFi-проєктів у Web3.

Якщо приєднання до екосистеми Metacade, можна отримати додаткові переваги: доступна можливість бета-тестування, завдяки якій геймери можуть грати в останні аркадні ігри до їхнього офіційного випуску. За те, що геймери грають в ці ігри та надають свої відгуки команді розробників, вони можуть заробляти винагороди в токенах MCADE.

Також Metacade запустить функцію Work2Earn , яка дозволить користувачам блокчейну отримати оплачувану роботу в найпопулярніших стартапах у Web3. Серед доступних вакансій можна бути знайти як посаду на повний робочий день, так і підробітки на неповний робочий день, саме тому будь-хто отримає шанс розпочати свою кар’єру в сфері блокчейну.

Навіщо купувати MCADE?

Нещодавно MCADE запустили під час передпродажу, в рамках якого за короткий проміжок часу вже вдалося зібрати 10,9 млн доларів. Це відображає величезний майбутній потенціал токена, адже він забезпечує велику корисність в екосистемі Metacade.

Ціна MCADE на даний момент становить 0,0185 долара, хоча спочатку на момент його запуску він коштував лише 0,008 долара за токен. У рамках передпродажу ціна MCADE буде постійно підвищуватися, а це означає, що інвестори мають обмежений час для того, щоб придбати токен за найкращою ціною. Немає жодних сумнівів, Metacade виглядає як один із найкращих варіантів для довгострокових інвестицій у криптовалюту.

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3. Polkadot (DOT)

Що таке DOT?

Polkadot (який часто скорочено називають DOT) — це криптовалюта та блокчейн-протокол з відкритим вихідним кодом, що має полегшити транзакції між різними ланцюгами рівня 1. Як багатоланцюговий протокол рівня 0, Polkadot завдяки своєму інноваційному технологічному рішенню може допомогти створити справжній Web3.

Polkadot — загальнодоступна мережа з відкритим кодом, яку створила компанія Web3 Foundation. Він забезпечує взаємодію між різними децентралізованими мережами та дозволяє розробникам створювати унікальні додатки з різноманітним набором функцій. Ці децентралізовані додатки можуть існувати в кількох блокчейнах одночасно, що допомагає покращити користувацький досвід в усіх ланцюгах, сумісних з віртуальною машиною Ethereum (EVM) .

Polkadot — це ефективна блокчейн-платформа, що займається усуненням проблем масштабованості, зокрема що стосується сумісності. Вона дозволяє виконувати велику кількість транзакцій за секунду, а її вражаюча універсальність дозволяє за потреби створювати власні парачейни, щоб будь-хто міг розгорнути власні блокчейни, адаптовані спеціально до їхніх потреб.

Навіщо купувати DOT?

Завдяки дуже корисним функціям своєї платформи DOT входить до топ-20 криптовалют за ринковою капіталізацією. Цей блокчейн дозволяє розгортати децентралізовані додатки в кількох EVM-ланцюгах одночасно, саме тому кількість розробників і користувачів платформи постійно збільшується.

Наразі DOT коштує 6,30 долара, що значно нижче від його попереднього історичного максимуму в 53 долари. Проєкт вважається одним із найкращих блокчейн-рішень для сумісності, тому це чудовий варіант для інвесторів, які хочуть сьогодні придбати криптовалюту на тривалий час. Мережа Polkadot може допомогти блокчейну максимально охопити користувачів по всьому світу, що робить його чудовою інвестицією на довгостроковий період.

4. Decentraland (MANA)

Що таке MANA?

Decentraland — це децентралізована платформа віртуальної реальності, що працює на базі блокчейну Ethereum. MANA, цифрова валюта Decentraland, дозволяє увійти на платформу Decentraland та використовується як засіб обміну на ній. Користувачі можуть купувати та продавати низку невзаємозамінних токенів (NFT) на маркетплейсі Decentraland, зокрема аватари, предмети одягу та багато інших елементів для використання в метавсесвіті, які можна налаштувати на свій смак.

Decentraland також дозволяє користувачам купувати віртуальні земельні ділянки. Будь-хто може придбати віртуальну ділянку в цьому метавсесвіті та створити унікальні 3D-сцени і наповнити його контентом: музикою, мистецтвом, іграми чи будь-чим іншим, що можна лише придумати. Можливість створювати особистий контент у метавсесвіті Decentraland дозволила забезпечити користувачі широким спектром різноманітних цікавих видів діяльності.

Крім того, Decentraland дозволяє користувачам заробляти гроші на своїх творіннях: можна брати участь у різноманітних подіях або ж просто продати свої внутрішньоігрові витвори мистецтва чи віртуальну землю. Серед таких подій можна згадати виставки NFT-картин, криптоказино, Р2Е-ігри тощо.

Навіщо купувати MANA?

Decentraland є ще одним прикладом того, як блокчейн-технологія революціонізує спосіб взаємодії людей та використання інтерактивних медіа-платформ, тому його активно підтримують інституційні інвестори. Decentraland дав своїм користувачам більше можливостей і перетворився на розгалужений світ віртуальної реальності, де можна як працювати, так і відпочивати.

Під час бичачого ринку 2021 року MANA досягла свого історичного максимуму, тоді її ціна піднялася майже до 5 доларів за токен. Хоча нещодавня цінова динаміка була несприятливою для MANA, та вона залишається однією з найкращих криптовалют для довгострокових інвестицій і може значно піднятися зі своєї поточної ціни в 0,60 долара.

5. Binance Coin (BNB)

Що таке BNB?

Binance Coin (BNB) — це нативна криптовалюта екосистеми Binance. Основна функція BNB полягає в тому, щоб забезпечувати здійснення транзакції через Binance Chain, децентралізовану біржу Binance (DEX) і Binance CEX — одну з найбільших централізованих бірж у Web3-просторі. Завдяки BNB користувачі можуть оптимізувати свої торгові комісії, також він використовується для сплати комісій за транзакції в Binance Chain.

BNB має величезну корисність в екосистемі Binance. Це один із найважливіших гравців у Web3, тому токен має величезний потенціал для зростання. Завдяки розміру користувацької бази своєї CEX (стосується як кількості користувачів, так і щоденного обсягу торгів) кількість транзакцій і нових проєктів в Binance Chain швидко зростає.

Binance Chain спочатку створили як форк Ethereum, а це означає, що він сумісний з EVM. Розробники можуть запускати в мережі власні dApps, використовуючи мову програмування Solidity, що з часом може призвести до ще більшого рівня впровадження цієї екосистеми.

Навіщо купувати BNB?

Вартість BNB різко зросла завдяки успіху біржі Binance, яка наразі є найбільшою CEX у Web3. Binance пропонує екосистему, яка є швидкою, безпечною та економічно ефективною, і чим більше буде розвиватися блокчейн-технологія, тим більше буде в неї користувачів, кількість яких постійно зростатиме.

Наразі BNB торгується на рівні 300 доларів, та багато хто очікує, що під час майбутнього зростання крипторинків він перевищить позначку 1000 доларів. Це робить його одним із найкращих криптовалют для довгострокових інвестицій. Дійсно, для тих, хто шукає, яку криптовалюту варто придбати сьогодні задля довгострокового прибутку, Binance Coin може стати ідеальним варіантом.

6. ChainLink (LINK)

Що таке LINK?

ChainLink (LINK) — це децентралізована мережа оракулів, створена спеціально для того, щоб поєднати між собою зовнішні джерела даних (відомі як « оракули ») та блокчейни. Інноваційна технологія ChainLink відокремлює оракули від смарт-контрактів, дозволяючи розробникам з легкістю створювати нові спеціальні інтеграції, при цьому їм не потрібно взаємодіяти безпосередньо зі смарт-контрактами.

ChainLink офіційно представили у 2017 році, що робить його одним із найперших блокчейн-сервісів, і відтоді він став невід’ємною частиною блокчейн-екосистеми. Рішення ChainLink забезпечують смарт-контракти безпечним та надійним джерелом даних поза мережею, і це можна використовувати в різноманітних додатків, зокрема при відстеженні ланцюга поставок, арбітражних послугах, фінансових інструментах, платіжних системах тощо.

Технологія ChainLink кардинально змінює спосіб взаємодії розробників та компаній з блокчейн-мережами в усіх галузях. Це дозволило розширити кількість випадків використання блокчейну завдяки його здатності заносити в мережу дані поза ланцюгом, а це забезпечує смарт-контракту ще більше функціональних можливостей.

Навіщо купувати LINK?

В останні кілька років LINK досяг стрімкого успіху, став провідним блокчейн-проєктом за ринковою капіталізацією. Завдяки його унікальному та інноваційному блокчейн-рішенню це одна з найкращих довгострокових інвестицій, й очікується, що він продовжить зростати протягом наступних місяців і років.

Після падіння з попереднього історичного максимуму вище позначки в 50 доларів зараз токен коштує 7,40 долара. Він може стати чудовим варіантом для тих, хто шукає, яку криптовалюту купити на довгострокову перспективу, адже в найближчому майбутньому LINK може вирости та досягти нових максимумів.

7. UniSwap (UNI)

Що таке UNI?

UniSwap — це децентралізована криптобіржа на базі Ethereum, яка може похвалитися автоматизованою торговою системою, що дозволяє користувачам ефективно обмінюватися та торгувати токенами. Коли його запустили у 2018 році, UniSwap зламав шаблон криптовалютних бірж, адже він забезпечує швидкий і легкий доступ до світу криптовалют без необхідності реєстрації облікових записів чи надання особистої інформації.

Нативний токен UNI від UniSwap дає користувачам різноманітні переваги та винагороди, наприклад, знижені комісії за торгівлю, а також право голосу. За останні кілька років UniSwap швидко виріс в одну з найбільш популярних та надійних бірж у сфері децентралізованих фінансів та залучив багато людей у світ блокчейн-технології.

Замість книги замовлень ця DEX покладається на пули ліквідності, і будь-хто може додавати та видаляти кошти з пулів в обмін на комісію. UniSwap також дозволяє користувачам заробляти на пулах ліквідності UniSwap через UniLend, який забезпечує підвищення врожайності та ефективне управління ризиками, що дозволяє користувачам з легкістю отримувати стабільний прибуток від своїх криптоактивів.

Навіщо купувати UNI?

UniSwap є важливим сервісом в екосистемі Ethereum, що є другою за величиною криптовалютою та найбільшою мережею додатків у Web3. DEX підтримує провідні блокчейни рівня 2, зокрема Arbitrum, Optimism і Polygon, і, схоже, гратиме важливу роль для всіх користувачів блокчейну в найближчі роки.

Токен UNI досяг максимальних 42 доларів, а тепер його ціна значно знизилася. Це робить її однією з найкращих довгострокових криптовалют, адже цей вона вирішує унікальну проблему в Web3-просторі і має зараз привабливу ціну.

8. Ethereum (ETH)

Що таке ETH?

Ethereum (ETH) — публічний блокчейн із відкритим вихідним кодом, що підтримує розробку dApps. Ethereum — це не лише криптовалюта, але й віртуальне обчислювальне середовище, в якому смарт-контракти автоматично виконують блокчейн-транзакції. Це дозволяє запускати в мережі багато інших монет і додатків.

Ethereum став першим блокчейном, що дозволив розробникам створювати власні токени, і це сприяє прогресу в криптопросторі. Цей процес покладається на віртуальну машину Ethereum, яка також використовується для створення смарт-контрактів, dApps, DAO та більшості сервісів, які можна знайти в екосистемі Web3.

Avalanche, Polkadot, Polygon, Optimism, Arbitrum, Binance Smart Chain, Shiba Inu, Dogechain та багато інших незалежних блокчейн-мереж підтримують EVM. Віртуальна машина Ethereum використовує мову програмування Solidity і пропонує широкий спектр корисних інструментів, які допомагають розробникам створювати додатки на блокчейні.

Наразі екосистема Ethereum стала домом для майже 2000 незалежних блокчейн-проєктів, які випустили повністю функціональні додатки. Ці додатки працюють так, як і традиційні вебпрограми, за винятком того, що вони використовують децентралізовані технології, щоб уникнути багатьох недоліків, пов’язаних із централізованими вебслужбами, зокрема відстеження, порушення конфіденційності та приховані платежі.

Навіщо купувати ETH?

За ринковою капіталізацією Ethereum є другою за величиною криптовалютою, і значною мірою цьому сприяло те, що його екосистема підтримує тисячі незалежних криптопроєктів. Також його можна використовувати як засіб обміну, для збереження вартості, як інвестицію в майбутнє децентралізованих сервісів та для оплати транзакційних витрат під час взаємодії з різними блокчейнами. Це робить його чудовим вибором для довгострокових інвесторів.

ETH досяг майже 5000 доларів на своєму піку в 2021 році. Зараз він знаходиться на ключових рівнях підтримки та зберіг більшу частку своєї вартості під час обвалу ринку 2022 року. Тепер завдяки злиттю мережа Ethereum стала швидшою та економічнішою, ніж будь-коли раніше, і, як результат, вона виглядає як одна з кращих криптовалют для довгострокових інвестицій.

9. Solana (SOL)

Що таке SOL?

Solana — це публічний блокчейн, який забезпечує більшу масштабованість порівняно зі старішими блокчейнами. Спочатку її позиціонували як «вбивцю Ethereum» завдяки здатності обробляти до 50 000 транзакцій за секунду (TPS) та функції смарт-контрактів. Смарт-контракти в Solana програмуються з використанням мови програмування Rust замість Solidity, що допомагає мережі підтримувати більш складні додатки.

Solana пропонує довіру, безпеку та глобальне покриття, а також є більш швидкою, ніж багато інших подібних протоколів. Завдяки її інноваційному механізму консенсусу час виробництва блоку вимірюється в мілісекундах, оскільки він використовує ефективну структуру розподілу даних. Щоб досягти цього, Solana поєднує механізми proof-of-stake та proof-of-history, і це призвело до того, що вона стала однією з найкращих криптовалют за ринковою капіталізацією.

Місія Solana полягає в тому, щоб представити розробникам операційну систему, яка може масштабуватися відповідно до попиту та забезпечувати високі рівні пропускної здатності, щоб підтримувати швидко зростаючий рівень попиту на блокчейн-сервіси. Завдяки її унікальному поєднанню швидкості та масштабованості вона стала потужною платформою для сучасних dApps.

Навіщо купувати SOL?

Solana сприяє впровадженню крипти серед користувачів, випускаючи реальні товари та послуги, наприклад, мобільний телефон, який ідеально підходить для блокчейну. Більшість мобільних операційних систем покладаються на централізовані мережі, що ускладнює вільні транзакції в блокчейні через вбудовані податки, які можуть досягати 30% для мікротранзакцій у додатку. Solana може допомогти вирішити цю проблему і вже випустила альтернативу, сумісну з блокчейном.

У 2021 році ціна SOL сягнула понад 200 доларів, але протягом 2022 року монета втратила значну частину своєї вартості — частково через крах FTX, адже і FTX, й Alameda Research були основними спонсорами екосистеми Solana. Поточна ціна Solana може принести значний прибуток, оскільки вона прагне стати одним із провідних цифрових активів, саме тому вона є однією з найкращих криптовалют для довгострокових інвестицій у 2023 році.

10. Shiba Inu (SHIB)

Що таке SHIB?

Блокчейн SHIB був форком від Ethereum, і він став популярним у криптосфері завдяки своїм унікальним можливостям мем-монети. Shiba Inu підтримує багато корисних децентралізованих фінансових послуг, зокрема протоколи ліквідності на кшталт ShibaSwap, завдяки яким користувачі можуть насолоджуватися продуктивним землеробством, щоб стабільно заробляти на цифрових активах.

Більше того, ця мережа сумісна з віртуальною машиною Ethereum (EVM), яка дозволяє розробникам створювати в мережі смарт-контракти та спеціальні dApps. З’являється все більше способів використання цієї платформи, зокрема і Shibaverse — метавсесвіт, де власники Shiba Inu можуть спілкуватися онлайн.

Порівняно з іншими мем-монетами, SHIB виділяється сумісністю з EVM. В цьому його відмінність від Dogecoin та більшості інших мем-монет, які не мають корисності та в першу чергу отримують свою цінність як веселий спосіб транзакцій у блокчейні або як засіб для азартних ігор — що не слід недооцінювати.

Однак протягом наступних років SHIB зможе підтримувати ще більшу кількість додатків, адже за своєю суттю це блокчейн рівня 1. Він використовує оригінальний протокол Ethereum proof-of-work, що робить його надзвичайно безпечним, і це надзвичайно ліквідна мережа, яка забезпечує швидкі та дешеві транзакції.

Навіщо купувати SHIB?

Shiba Inu запускає Shibarium , рішення для масштабування рівня 2, яке допоможе блокчейну підтримувати більше користувачів. Це може стати важливим фактором, адже мережа прагне запропонувати свої послуги більшій кількості користувачів, і так вона зможе розширити кількість додатків, доступних в мережі, без шкоди для продуктивності.

Поточна ціна SHIB становить 0,0000124 долара. Існують значні рівні опору між поточною ціною SHIB та його історичним максимумом, однак інвестори ще можуть отримати значні прибутки, бо Shiba Inu залишається однією з найкращих криптовалют для довгострокових інвестицій.

11. ApeCoin (APE)

Що таке APE?

ApeCoin — це децентралізована автономна організація (DAO), яка просуває майбутнє децентралізованих спільнот. Його нативний токен APE працює як токен управління для DAO та для ApeCoin Foundation, який за дорученням DAO забезпечує серед іншого фінансову підтримку для проєктів метавсесвіту.

При створенні цього проєкту надихалися NFT-колекцією Bored Ape Yacht Club (BAYC) від Yuga Labs, яка створила згуртований колектив любителів цифрового мистецтва, які досі активні в соцмережах. BAYC став однією з найцінніших NFT-колекцій завдяки її рідкісності, це така ж рушійна сила, як та, що забезпечує вроджену цінність дизайнерському одягу, спортивним автомобілям та іншим предметам розкоші.

Екосистема ApeCoin має сприяти розширенню децентралізованої мережі спільнот, які об’єднуються заради спільної мети. Його основним проєктом є Otherside — колосальна ігрова платформа в метавсесвіті з відкритим світом. Очікується, що в найближчі роки метавсесвіт стане центром соціальної активності, адже однодумці зможуть збиратися разом незалежно від їхнього географічного положення.

Навіщо купувати APE?

APE — це багатообіцяючий токен, оскільки він представляє важливий рух, що сприяє прогресу революційною розробки, яка може назавжди змінити онлайн-ландшафт. Після свого запуску в 2022 році APE швидко набув популярності та увійшов до топ-50 криптовалют за ринковою капіталізацією.

Поточна ціна APE становить 5 доларів, що нижче його історичного максимуму в 23 долари. APE ще не переживав бичачого крипторинку, адже його запустили в період надзвичайної волатильності та низки ринкових обвалів 2022 року. Як результат, APE, безсумнівно, є однією з найкращих довгострокових криптовалютних інвестицій у 2023 році, і в найближчі роки його ціна може почати активно зростати.

12. Cardano (ADA)

Що таке ADA?

Cardano (ADA) — це децентралізований загальнодоступний блокчейн, який забезпечує безпечні, незмінні транзакції та універсальні некастодіальні смарт-контракти. Його нативний токен ADA можна використати для миттєвої та безпечної передачі цінності по всьому світу за нижчою ціною, ніж в традиційних способах.

Цей блокчейн використовує алгоритм консенсусу proof-of-stake, що сплачує винагороди користувачам, які ставлять свої токени ADA, щоб підтвердити транзакції. Це одна з оригінальних криптовалют, яка використовує механізм консенсусу proof-of-stake, і саме тому Cardano став одним із найефективніших блокчейнів на момент свого запуску.

Загалом, Cardano надає доступну та енергоефективну технологію розподіленого реєстру (DLT), що підтримує розробку спеціальних додатків. Ця екосистема є домом для DeFi-протоколів, які дозволяють будь-кому скористатися перевагами широкого спектру фінансових послуг без бюрократичних перешкод, а також для блокчейн-ігор та інших цифрових активів і цифрових витворів мистецтва.

Навіщо купувати ADA?

Cardano збирається запустити Hydra, унікальне рішення для масштабування, яке може збільшити пропускну здатність транзакцій до 1 млн транзакцій за секунду. Це зробить Cardano одним із найшвидших EVM-сумісних блокчейнів у Web3, що може з часом призвести до значного збільшення його вартості.

Поточна ціна ADA становить 0,35 долара, і токен виглядає як один із найкращих криптотокенів для інвестування. За ринковою капіталізацією він входить до топ-10 криптовалют та, схоже, продовжить своє зростання протягом наступного десятиліття.

Як обрати для свого портфелю найкращу довгострокову криптовалюту:

Управління ризиками є ключовим фактором при інвестуванні в будь-який клас активів, та воно особливо актуальне у криптопросторі. Існує багато тисяч токенів, і часто відмінності між ними не видно.

Наприклад, коли інвестор вирішує інвестувати в Bitcoin чи Ethereum, йому варто знати, що вони надзвичайно різняться за тим, чого вони прагнуть досягти. Те ж стосується більшості токенів у Web3-просторі.

Важливо, щоб інвестори проводили власні дослідження, коли вирішують, в яку криптовалюту інвестувати на довгострокову перспективу. Серед важливих міркувань, які слід враховувати: корисність і структура токеноміки проєкту, адже потенціал майбутніх прибутків значною мірою є вторинним відносно цих факторів.

Яку криптовалюту зараз найкраще придбати?

Наразі однією з найцікавіших розробок у Web3 є AltSignals . Передпродаж токенів $ASI — це довгоочікувана подія, яка допоможе проєкту революціонізувати спосіб торгівлі на крипторинках.

AltSignals поєднує інструменти штучного інтелекту та низку цінових індикаторів, щоб надавати високоточні торгові сигнали. Це надає йому надзвичайно привабливої корисності, а його дефляційна токеноміка означає, що токен ASI має великий потенціал для майбутніх прибутків.

Найбільш поширені питання про криптовалюту

Чи потрібно платити податки на криптовалюту?

Податкове законодавство залежить від країни, в якій проживає інвестор. Деякі країни мають нижчі податки на приріст капіталу, ніж інші, а в деяких країнах ставка податку на весь дохід від криптовалюти становить 0%. Однак в більшості країнах вимагають, щоб інвестори декларували свої прибутки до того, як з них вирахують податок.

Чим торгівля криптовалютами відрізняється від торгівлі акціями?

Зазвичай криптовалюти дуже мінливі порівняно з акціями, однак є декілька відмінностей у тому, що змушує рухатися цей ринок. Криптовалюти вважаються широким загалом більш спекулятивними версіями традиційних технологічних акцій, тому інвестиції в цей клас цифрових активів супроводжуються більшим ризиком.

Інвестори, які не переносять ризик, можуть віддати перевагу інвестиціям в традиційні акції та облігації, чи обмінювати фіатні валюти, це цілком життєздатні методи отримувати стабільний прибуток від інвестицій.

Чи існують криптоіндексні фонди?

Так, існує багато ETF на криптовалюту. Вони можуть забезпечити стабільний довгостроковий прибуток, адже професійні інвестори постійно хеджують, торгують і балансують керований ними інвестиційний портфель.

Чи залишається криптовалюта гарною довгостроковою інвестицією?

Криптовалюта продовжує набирати обертів і лише нещодавно почала привертати увагу громадськості. Транзакції в блокчейні дозволяють здійснювати миттєві транскордонні платежі за нижчою ціною порівняно з традиційними методами, а кількість випадків використання технології розподіленого реєстру зростає. Багато важливих факторів вказують на те, що в найближчі роки ринки криптовалюти продовжать зростати.

Скільки буде коштувати криптовалюта за 5 років?

За прогнозами, загальна ринкова капіталізація всіх криптовалют протягом 5 років перевищить 10 трлн доларів.

Яка криптовалюта буде процвітати у 2023 році?

У 2023 році може зрости вартість багатьох криптовалют, однак ключовими напрямками розвитку є ШІ на базі блокчейну, ігровий сектор та NFT. Інвесторам, які прагнуть отримати значні прибутки, слід звернути свою увагу на ті сектори Web3, які найшвидше розвиваються, оскільки багато криптопроєктів у цих сферах часто приносять значні прибутки.

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