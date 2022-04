Засновник Tron Джастін Сан сказав, що USDD буде схожим на UST Terra, і обсяг його резервів має досягти 10 млдр доларів.

5 травня 2022 року Tron випустить власний децентралізований алгоритмічний стейблкоїн під назвою USDD (Decentralized USD). Засновник Tron Джастін Сан повідомив про його розробку у відкритому листі .

Окрім того, цей новий стейблкоїн буде доступний на Ethereum і BNB Chain, і це стане можливим завдяки міжланцюгвому рішенню Tron BTTC.

Як алгоритмічний стейблкоїн USDD буде відрізнятися від традиційних стейблкоїнів, зокрема Tether (USDT) або USD Coin (USDC), адже він забезпечений не готівкою чи іншими фінансовими активами, а криптовалютами.

Стейблкоїн USDD буде прив’язаний до TRX в якості базового активу і матиме механізм «викарбувати та спалити», подібний тому, що використовується в UST від Terra. Цей механізм передбачає, що потрібно спалити TRX, щоб викарбувати USDD.

Генеральний директор Terra До Квон вже прокоментував функціонал «викарбувати та спалити», і той факт, що Tron вирішив випустити USDD, є передвісником того, що децентралізованій економіці варто очікувати в майбутньому. Він додав, що це сценарій, який критики не розуміють.

«Децентралізована економіка заслуговує на децентралізовані гроші – скоро кожен блокчейн працюватиме на стейблкоїнах».

Algorithmic stablecoins are fast becoming the norm – protocol-issued dollars coming to every blockchain.

Detractors cannot see – currencies are ultimately backed by the economies that use them, and the future is clearly opting to use decentralized and self sovereign stablecoin💰

— Do Kwon 🌕 (@stablekwon) April 22, 2022