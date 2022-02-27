Оскільки ринок криптовалют продовжує різко коливатися, стейблкоїни можуть стати гарним варіантом, щоб зберегти ваше криптобагатство. Ці монети набувають все більшої популярності і, за прогнозами, будуть зростати й надалі. І ось чому:

Стейблкоїни створили для захисту від коливань ринку.

Цілком ймовірно, що ці монети будуть все більше проникати в глобальні платіжні системи.

Існує певний список монет цієї категорії, які варті придбати, і це список постійно збільшується.

Отож, якщо ви не впевнені, які стейблкоїни вам варто придбати для свого інвестиційного портфелю, нижче зазначимо повний список.

Terra (LUNA)

По суті, Terra (LUNA ) не є стейблкоїном. Але це найбільша платформа для стейблкоїнів у світі. Якщо ви бажаєте познайомитися ближче зі стейблкоїнами, вам варто купити LUNA.

Джерело даних: Tradingview

Це актив, що зростає, і хоча протягом останніх тижнів він зіштовхнувся із серйозними проблемами, та він має величезний довгостроковий потенціал. На момент написання цієї публікації ця монета торгувалась за 75 доларів.

Tether (USDT)

Tether (USDT) є найбільшим стейблкоїном на ринку і залишатиметься таким протягом багатьох років. Окрім того, це один із найбільших криптоактивів з ринковою капіталізацією близько 80 мільярдів доларів. У більшості випадків стейблкоїни зазвичай торгуються близько або майже так само, як долар США. Якщо ви не хочете турбуватися через коливання ринку, то вам варто придбати цю монету.

Binance Coin (BNB)

Binance Coin (BNB) – основна монета біржі Binance. Це одна з найбільш стабільних монет, а також одна з найбільших у криптогалузі. На даний момент вона коштує близько 373 доларів, а її ринкова капіталізація становить 62 мільярди доларів. BNB має реальний потенціал, і це чудовий варіант для інвесторів, які хочуть придбати актив на довгостроковий період.