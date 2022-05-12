Ціна Safemoon обвалилася. Чи варто зараз купувати цю монету?

Ціна Safemoon різко падає, оскільки інвестори сумніваються, що ця монета витримає поточний розпродаж. Токен SFM знижується вже сім тижнів поспіль, і ситуація лише погіршується. Зараз він торгується за 0,00030 долара, що є найнижчим показником з січня цього року.

Чому SFM перебуває у вільному падінні?

Колись криптовалюта Safemoon злетіла до небес, у 2021 році її підтримувало безліч знаменитостей. Обіцяли, що власники отримають винагороду за те, що просто тримають у себе монети. Ці кошти мали б отримати від діяльності мережі.

Safemoon не дочекався ажіотажу, оскільки ряд висококласних розробників покинули цей проєкт. Мережа Terra зараз переживає важкі часи, тому інвестори хвилюються, що наступним може стати Safemoon. По-перше, дві групи вже висунули серйозні звинувачення щодо мережі та її творців. Їх звинувачують у використанні класичної схеми «накачати та скинути».

Ходять чутки, що розробники намагаються зробити цей проєкт прибутковим. Минулого року вони випустили другу версію проєкту, яка привернула певну увагу. У той же час вони запустили операцію «Фенікс», метою якої, за прогнозами, є інвестувати у вітрові проєкти в таких місцях, як Африка. Вітрові турбіни для цього будує компанія Semtiv.

Проте, цілком можливо, що цей проєкт не буде успішним. Перш за все, вітрові турбіни є надзвичайно дорогим обладнанням, і запустити їх не так вже й просто. Цей факт пояснює, чому лише невелика частина світової економіки зараз працює на вітровій енергії. Більше того, Safemoon не має всіх цих ресурсів. До речі, загальна ринкова капіталізація цієї монети зараз становить 185 млн доларів.

Прогноз ціни на Safemoon

Денний графік показує, що останнім часом SFM переживає колосальний розпродаж. Токен впав до мінімальних 0,00029 долара, що є найнижчим рівнем від січня цього року. Йому вдалося опуститися нижче важливого рівня підтримки в 0,00038 долара, це був мінімум 6 травня. Монета торгується нижче короткострокових і довгострокових ковзних середніх.

Саме тому, ймовірно, що ціна Safemoon буде падати й далі, адже ведмеді налаштовані на наступний важливий рівень підтримки на позначці в 0,00026 долара.