Хоча цей тиждень Tron (TRX) розпочав з падіння на 6,1%, та завдяки запуску свого нового стейблкоїну він зріс на 9,3% за останні 7 днів.

У суботу Tron DAO придбав більше токенів TRX, щоб підтримати свій новий стейблкоїн.

TRON DAO Reserve, який підтримує новий стейблкоїн USDD від Tron, зазначив, що придбав майже 504,6 млн токенів TRX на суму 38,99 млн доларів для підтримки нового стейблкоїну, а також для захисту всього крипторинку та блокчейн-галузі.

To safeguard the overall blockchain industry and crypto market, TRON DAO Reserve have bought 504,600,250 #TRX at 0.07727 average price with 38,993,043 #USD .

Окрім того, Tron нещодавно запустив стейблкоїн USDD, загальна циркуляційна пропозиція якого лише за 48 годин перевищила 200 млн доларів, а його обсяг торгів за 24 години збільшився на 30%.

Здається, висока прибутковість токена в 30% сприяє його більшому впровадженню. До того ж, це найвищий рівень прибутковості, який пропонують стейблкоїни на ринку.

У TRON DAO Reserve відзначили, що USDD активно впроваджується, і вони пообіцяли, що в найближчі 10 днів їхня мережа схвалить ще 1 млрд токенів. Разом з тим, у фонді також зазначили, що ця надбавка не гарантує випуск або збільшення токена в обігу, адже це залежить від ринкового попиту.

#USDD is increasing at such a rapid rate that we have decided to authorize 1 more billion #USDD in the next ten days. Be aware that authorization doesn't mean issuance or circulation, which depends on market demand.

— TRON DAO Reserve (@trondaoreserve) May 7, 2022