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Ціна TRX знизилася на 6% після збільшення резерву для стейблкоїну USSD

Ринки

Хоча цей тиждень Tron (TRX) розпочав з падіння на 6,1%, та завдяки запуску свого нового стейблкоїну він зріс на 9,3% за останні 7 днів.

У суботу Tron DAO придбав більше токенів TRX, щоб підтримати свій новий стейблкоїн.

Для підтримки свого нового стейблкоїну фонд Tron DAO Reserve придбав більше TRX

TRON DAO Reserve, який підтримує новий стейблкоїн USDD від Tron, зазначив, що придбав майже 504,6 млн токенів TRX на суму 38,99 млн доларів для підтримки нового стейблкоїну, а також для захисту всього крипторинку та блокчейн-галузі.

Окрім того, Tron нещодавно запустив стейблкоїн USDD, загальна циркуляційна пропозиція якого лише за 48 годин перевищила 200 млн доларів, а його обсяг торгів за 24 години збільшився на 30%.

Здається, висока прибутковість токена в 30% сприяє його більшому впровадженню. До того ж, це найвищий рівень прибутковості, який пропонують стейблкоїни на ринку.

У TRON DAO Reserve відзначили, що USDD активно впроваджується, і вони пообіцяли, що в найближчі 10 днів їхня мережа схвалить ще 1 млрд токенів. Разом з тим, у фонді також зазначили, що ця надбавка не гарантує випуск або збільшення токена в обігу, адже це залежить від ринкового попиту.

Результати Tron за останні 7 днів

Засновник TRON Джастін Сан, свіжі повідомлення та запуск стейблкоїну USDD сприяли підйому токена TRX у той час, коли ринок криптовалют торгувався боком.

За останні 7 днів TRX здорожчав на 34,1%, а його добовий обсяг торгів піднявся на понад 20% (становить понад 3,8 млрд доларів).

За даними звіту Whale Alert, було декілька транзакцій, під час яких кити перемістили токени TRX з біржі Binance в різні невідомі гаманці. Крім того, вартість переказаних токенів TRX склала 96,4 млн доларів, причому були чотири окремі транзакції на суму понад 14 млн доларів. Розмір найбільшої транзакції становив понад 15,4 млн доларів.

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