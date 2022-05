Криптовалюта Zilliqa (ZIL) демонструє сьогодні одні з найкращих результатів на ринку. Сьогодні вона зросла на понад 20%.

На момент написання статті ZIL торгувався за 0,08889 долара, тобто здорожчав на 25,67% і сягнув денного максимуму в 0,09776 долара, а потім дещо відкотився.

Згідно з повідомленнями платформи LunarCrush, яка стежить за активністю криптовалют на ринку та у соціальних мережах, токен ZIL був одним з найбільш обговорюваних у ЗМІ.

Вважають, що такі жваві настрої на ринку та в соціальних мережах стали основною причиною зростання токена, і саме тому цій монеті вдалося дещо компенсувати втрати в 37%, які вона отримала за останні 30 днів.

Більше того, підйому токена також певною мірою сприяло рішення генерального директора Бена Лівшиця розкрити дорожню карту цього проєкту. Генеральний директор сказав, що проєкт зосередиться на створенні та інтеграції додатків для метавсесвіту, ігрової індустрії та DeFi-сектору.

April's been a whirlwind of activity! We joined the @BGameAlliance, unveiled @themetapolis, and @convoluted_code shared #Zilliqa's Roadmap 2022 with the #ZilFam. And that's just scratching the surface.

Read all about it here! https://t.co/X5ZVNGEyzV pic.twitter.com/AgFy0foVHM

— Zilliqa (@zilliqa) May 4, 2022