У січні торгівля деривативами зросла на 10% і завдяки спекуляціям сягнула нового рекорду, як показали дані, які оприлюднила Кейт Руні з каналу CNBC.

Незважаючи на те що, останні кілька місяців ціни на криптовалюти падали, та, як свідчать дані, у січні сталося зростання криптодеривативів, та вони встановили новий рекордний максимум.

Кейт Руні з каналу CNBC в інтерв’ю , де вона висвітлювала обсяги торгів на спотових ринках та при торгівлі деривативами у січні 2022 року, заявила, що останні зросли, оскільки на тлі великого падіння цін на криптовалюту спекуляції зросли.

«Останнім часом активність спрямована на криптодеривативи, які, як правило, більш ризиковані та спекулятивні. Вони процвітають і в січні сягнули нового рекорду», – зазначила вона.

У 2021 році місячний обсяг торгів на спотових ринках перевищив 2,5 трильйона доларів, оскільки ціна біткоїну піднялася до свого історичного максимуму. Однак після листопадового піку ці обсяги неухильно зменшувалися.

Коментуючи зниження спотових обсягів, аналітик каналу CNBC повідомив, що вони «як правило, надходять від більш традиційних бірж з негайною поставкою».

Гарними прикладами, які вона зазначила, є біржі Coinbase та Robinhood, адже тут, в основному відбувається купівля та продаж біткоїнів та інших зазначених у списках криптовалют. Дані Crypto Compare, на які вказав аналітик, показали, що спотова торгівля в січні знизилася на 30% порівняно з місячним обсягом у грудні.

Через зниження показники обсягів сягнули найнижчого рівня починаючи з липня, коли мінімальне падіння цін на криптовалюту спричинило нове зростання біткоїну до 69 000 доларів.

«Похідні фінансові інструменти починають слабшати, і ф’ючерси, й опціони», – зазначила вона і додала, що «обсяг на цій стороні ринку» становить 61% від загального обсягу. Якщо говорити про збільшення у відсотках, то обсяги похідних фінансових інструментів підскочили на 10% порівняно з грудневими показниками.

За зростанням обсягів деривативів стоять трейдери, які прагнуть заробити на вигідних угодах, більшість з яких проводиться на Binance, найбільшій у світі криптобіржі за обсягом торгів.

Обсяги торгів ф’ючерсами та опціонами на цій біржі склали понад 1,5 трильйона доларів. Біржі OKEX, FTX, Bytbit, BitMEX та Huobi також зафіксували значні обсяги.