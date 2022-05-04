Університет Бентлі (американський університет в штаті Массачусетс) оголосив, що почне приймати криптовалюти в якості плати за навчання. Згідно з офіційним повідомленням університету, він співпрацюватиме з криптобіржею Coinbase і буде приймати плату за навчання в біткоїнах (BTC), Ethereum (ETH) і USDC.

Бентлі став першим університетом у США, який буде приймати цифрові валюти за навчання.

Окрім плати за навчання, в Університеті Бентлі також повідомили, що хочуть почати приймати пожертвування та подарунки в трьох зазначених криптовалютах.

Після оприлюднення цієї новини президент університету Лабрент Крайт заявив:

«Ми пишаємося тим, що використовуємо технологію, яку вивчають наші студенти, і яка незабаром змінить глобальну бізнес-арену, на яку вони збираються виходити».

Університет Бентлі і криптовалюти

Минулого року Університет Бентлі випустив NFT на честь того, що в Баскетбольний зал слави прийняли колишнього тренера їхньої жіночої баскетбольної команди. Бентлі став першим університетом у світі, який випустив NFT.

Більше того, Алекс Кім, який є студентом Бентлі, минулої осені заснував студентську блокчейн-групу під назвою Bentley Blockchain Association. Алекс почав інвестувати в криптовалюти ще в середній школі, і головною причиною створення такого об’єднання він назвав те, що студенти активно цікавляться криптовалютами.