Для більшості токенів метавсесвіту лютневий криптовалютний бум приніс відлигу після зими, і Decentraland (MANA) не став винятком. Після січневого падіння монета відновилася і почала показувати ознаки життя. Але останніми днями все змінилося:

Під час лютневого зростання MANA в один момент наблизилася до максимальних 4 доларів.

Після того монета різко впала і на даний момент торгується за 2,66 долара.

Також MANA пробила важливу зону підтримки в 2,7 долара.

Джерело даних: Tradingview

Куди Decentraland (MANA) буде рухатися далі

Останніми днями робили багато бичачих прогнозів щодо Decentraland (MANA). Дійсно, незважаючи на деяку слабкість, була надія, що токен метавсесвіту зможе відновитися. Деякі аналітики навіть стверджували, що монета зможе піднятися до 4 доларів, хоча насправді вона впала нижче 3 доларів.

Проте було одне застереження. Бичачий прогноз збережеться лише в тому випадку, якщо MANA зможе утримати цінову дію вище важливої зони підтримки в 2,7 долара. Їй це не вдалося. На момент написання цієї статті MANA торгувалася приблизно за 2,66 долара.

Отож, що буде далі? Що ж, важливо зазначити, що монета знизилася не набагато нижче 2,7 долара і ще може відновитися. Головне завдання зараз — стежити, як завершиться тиждень. Якщо монета не зможе набрати обертів, то, напевно, вона відступить до наступного рівня підтримки в 2,5 долара.

Чому Decentraland (MANA) може бути зараз гарним активом?

Про метавсесвіт багато говорять, але насправді протягом останніх кількох місяців було не так багато серйозних проєктів. Звичайно, є багато проєктів метавсесвіту, які розвиваються і з'являться у майбутньому.

Та навіть незважаючи на це, факт залишається фактом, на сьогоднішній день Decentraland (MANA) є однією з найбільших монет у цій категорії. Вона має реальний потенціал для солідного зростання в найближчій і довгостроковій перспективі.