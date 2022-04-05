Уряд Великобританії заявив, що вони планують врегулювати стейблкоїни і таким чином відкрити їм шлях для використання в якості законного платіжного засобу в країні. Це лише частина цілої низки заходів, що мають перетворити країну на глобальний центр криптотехнологій та інвестицій.

До інших заходів належить: співпраця над NFT з Королівським монетним двором, прийняття закону про «пісочницю для інфраструктури фінансового ринку», що має допомогти компаніям впроваджувати інновації; «CryptoSprint» під керівництвом FCA, а також група залучення для тісної співпраці з промисловими компаніями.

Фінансові послуги Великої Британії залишаються на передньому фланзі

Такі заходи мають допомогти створювати робочі місця, залучати інвестиції та надавати споживачам більший вибір. Окрім того, вони включають дослідження способів, які зроблять податкову систему Великої Британії більш конкурентоспроможною. Це сприятиме подальшому розвитку ринку криптоактивів.

Ріші Сунак, канцлер казни, так прокоментував цю ситуацію:

Я прагну зробити Велику Британію глобальним центром криптотехнологій, і ті заходи, які ми окреслили сьогодні, допоможуть компаніям інвестувати кошти, запроваджувати інновації та розширюватися в межах нашої країни. Ми хочемо бачити тут, у Великій Британії супертехнологічні компанії, а також робочі місця, які вони створюватимуть процесі, і завдяки ефективному регулюванню ми можемо дати їм впевненість, що необхідно думати та інвестувати на довгострокову перспективу. Це частина нашого плану, яка має гарантувати, що британська галузь фінансових послуг завжди знаходиться на передньому фланзі технологій та інновацій.

Емітентам стейблкоїнів дадуть дозвіл працювати та інвестувати

Уряд внесе стейблкоїни в регуляторний периметр платежних засобів, і це дозволить емітентам токенів і постачальникам послуг працювати та інвестувати у Великій Британії.

Урядовці також повідомили про плани переглянути DeFi-позики, коли власники криптовалютних активів надають їх з метою отримання прибутку. Такі позики будуть проходити по окремому розділу оподаткування.

Крім того, уряд буде вживати заходів, щоб розширити сферу звільнення інвестиційного менеджера і включити туди криптоактиви. Пан Сунак доручив Королівському монетному двору створити невзаємозамінний токен вже цього літа.