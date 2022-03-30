Waves (WAVES) сягнув рекордного максимуму під час останнього бичачого забігу, який, виявився потужнішим, ніж будь-коли. Монета перевищила кілька важливих рівнів, і схоже, бики ще можуть продовжувати забіг. Отож, чого слід очікувати далі? Нижче поговоримо про це більш докладно, а спочатку зазначимо основні моменти:

Протягом 24 годин Waves здорожчав майже на 50%, а потім трохи відкотився.

Цілодобове зростання є частиною тижневої висхідної тенденції, яку ми спостерігали минулого тижня.

На даний момент монета перевищила свої історичні максимуми.

Джерело даних: Tradingview

Що буде далі з Waves (WAVES)?

Сьогоднішнє зростання було викликано важливими новинами стосовно цієї платформи. Тепер Waves буде працювати в США і відкладає багато грошей, щоб залучити розробників до своєї екосистеми. Але не лише це зіграло на користь. Протягом останніх 2 тижнів ця монета зростала й зростала.

Вона подолала кілька зон опору, і виник бичачий імпульс, в результаті якого монета піднялася набагато вище свого ATH. Скоріш за все, варто очікувати відкату Waves, однак не думаємо, що це станеться найближчими днями.

Цілком можливо, що найближчим часом Waves спробує подолати позначку в 60 доларів, і лише потім може виникнути розпродаж. На даний момент монета вже компенсувала всі збитки, які мала цього року, і з нетерпінням чекає на другий квартал.

Чи варто зараз купувати Waves (WAVES)?

Немає жодних сумнівів, що WAVES зараз активно зростає. Кожен його показник наразі є бичачим, тому, якщо ви короткостроковий трейдер, зараз найкращий час придбати цей актив. Також очевидно, що на токен очікують важливі події у другому кварталі року.

У найближчій перспективі монета може зрости до 60 доларів, а отже, інвестори мають чудову можливість отримати гарні прибутки, якщо вони скористаються цими бичачими настроями.