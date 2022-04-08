WeChat буде підтримувати платежі в цифровому юані

Як повідомляється, провідний китайський додаток для обміну повідомленнями в соціальних мережах додав на свою платформу платежі в цифровому юані (s-CNY). Ця послуга буде доступна у всіх 23 регіонах (зокрема Шанхай і Пекін), де тестують китайський цифровий юань.

Відбулося це після того, як на початку року творці додатку заявили, що планують запровадити платежі в цифровому юані.

Цифровий юань — це цифрова валюта Центрального банку Китаю (CBDC), і зараз вона проходить тестування. WeChat є найбільшим додатком для обміну повідомленнями в Китаї, тому з його допомогою люди у тих регіонах, де проходить тестування цифрової валюти, зможуть здійснювати транзакції за допомогою CBDC. Безумовно, той факт, що такий додаток, який має понад мільярд користувачів, буде підтримувати CBDC, сприятиме поширенню CBDC.

Щоб мати змогу використовувати цифрові юані, користувачі WeChat мають подати заявку на створення облікових записів у WeBank Tencent.

Впровадження цифрового юаня в Китаї

Окрім WeChat, Alipay, який є основним конкурентом WeChat в Китаї, також заявив, що планує додати платежі в цифровому юані. Ще у 2021 році Alipay почав вивчати можливе впровадження e-CNY.

Аналітик Consultancy Trivium China на ім'я Лінхао Бао стверджував, що більшість жителів Китаю користується WeChat і Alipay, і саме тому, щоб популяризувати цифровий юань, центральному банку доведеться шукати способи, як співпрацювати із цими двома гігантами в галузі обміну повідомленнями в соціальних мережах.

Наразі Китай значно випереджає всі інші країни, які повідомили про наміри вивчати CBDC, зокрема Велику Британію, Ямайку, Канаду, Ізраїль, Нігерію, Кенію та Сполучені Штати.

Понад 140 мільйонів жителів Китаю вже відкрили гаманці для цифрових юанів, при чому 10 мільйонів з них – це корпоративні рахунки.