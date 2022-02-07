Як здійснити стейкінг криптовалют на біржі FTX
- Додаток FTX дає змогу користувачам здійснювати стейкінг, використовуючи визначені баланси.
- На біржі FTX можна досить просто зробити стейкінг та отримати винагороду.
- У цьому посібнику розкажемо покроковий процес, як здійснити стейкінг на FTX.
Значною мірою завдяки сектору DeFi (децентралізовані фінанси) стало популярним використання криптовалют для стейкінгу з метою отримання пасивного прибутку. Це те, що тепер можна зробити на більшості блокчейнів, які пропонують смарт-контракти, зокрема Ethereum, Solana та інші.
Звичайно, стейкінгом можна скористатися і на простих у використанні криптовалютних біржах, як-от біржа FTX. Ця біржа має власний додаток під назвою FTX, що дозволяє здійснювати стейкінг за допомогою визначених балансів та заробляти до 8% APY.
На даний момент працює бета-версія цього додатку, і під час бета-тестування користувачі можуть отримати бонуси за відповідні активи. Здійснити стейкінг за допомогою FTX досить просто: ви робите ставку на свої криптовалюти і отримуєте винагороду за ставку.
Якщо ви не знайомі зі ставками, пояснимо вам: це те саме, як ви заробляєте відсотки на кошти, які ви тримаєте на своєму банківському рахунку. FTX пропонує для стейкерів гнучкі умови, зокрема доступна можливість знімати свої монети в будь-який час.
Якщо не знімати криптовалюти, стейкери можуть заробити до 8% від суми ставки, хоча цей відсоток може різнитися.
Що потрібно для початку роботи?
Перш ніж розпочати стейкінг, є короткий список вимог — прості речі, які вам потрібно зробити та підготувати, перш ніж ви фактично заблокуєте свої криптовалюти. Переконайтеся, що у вас є:
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Обліковий запис на біржі FTX або, якщо ви перебуваєте в США, додаток FTX US (американська версія вебсайту FTX не пропонує стейкінг, а-от додаток це робить).
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Криптовалютний гаманець, який підтримує токени, з якими ви будете працювати, наприклад, Ledger Nano X.
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Криптовалюти для стейкінгу, які можна переказати із приватного гаманця або купити на біржі. Серед найбільш популярних криптовалют, які інвестори найчастіше використовують для стейкінгу: FTT, SRM, SOL, RAY.
Зауважте, що:
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Активи, доступні для стейкінгу, відображаються у вашому обліковому записі в FTX US.
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Вам не потрібно купувати монети на FTX, якщо ви вже маєте їх у приватному гаманці.
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У додатку FTX US можна в будь-який момент скасувати ставку ваших монет, отримати їх та зарахувати (разом з усіма заробленими винагородами) на ваш обліковий запис.
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Користувачі із юрисдикції США та інших країн можуть працювати на FTX. Різниця в тому, що американські трейдери ще не мають доступу до деривативів, і американська версія натомість спеціалізується на стандартній торгівлі криптовалютами.
Як здійснити стейкінг криптовалют за допомогою додатка FTX US
За допомогою додатку FTX можна досить просто здійснити стейкінг криптовалют, і все, що вам потрібно зробити, це лише виконати декілька простих кроків:
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Переконайтеся, що у вашому додатку є доступні криптовалюти. Знову ж таки, їх можна купити на самій платформі або внести зі свого приватного гаманця.
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Далі знайдіть вкладку Інвестування та оберіть Ставки.
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Після цього потрібно знайти і натиснути кнопку з написом «Зробити ставку».
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Нарешті, введіть суму та натисніть Почати стейкінг.
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Додаток передасть цифрові валюти до відповідного пулу DeFi, щойно він стане доступним, і ви почнете отримувати винагороди за монети, які використали для стейкінгу.
Як визначається розмір винагороди?
Розмір винагород, які ви отримуєте під час стейкінгу, не є фіксованими. Час від часу вони будуть змінюватися в залежності від кількох факторів, наприклад, умови у криптогалузі та ринкові умови.
Однак, згідно з історичними та поточними умовами, очікується, що перші 10 000 доларів США, які ви використаєте для стейкінгу, принесуть десь 8% прибутку.
Суми, що перевищують 10 000 доларів, матимуть приблизно 5%-ву винагороду, хоча пам’ятайте, що це лише прогнози та очікування, а не фактичні суми. Реальна винагорода може відрізнятися.
Заключні думки
Стейкінг став дуже популярним способом використання криптовалют, адже при цьому не потрібно витрачати їх чи ризикувати ними в торгівлі.
До того ж, біржа FTX довела, що пропонує гарні умови для стейкінгу, а також надає зручну платформу, де навіть новачки можуть швидко та легко зорієнтуватися. І як тільки отримаєте перші винагороди, ви зрозумієте, як легко використовувати свої кошти, щоб заробити ще більше, при цьому не потрібно нічого робити та піддаватися непотрібним ризикам.