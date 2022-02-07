Як здійснити стейкінг криптовалют на біржі FTX

Додаток FTX дає змогу користувачам здійснювати стейкінг, використовуючи визначені баланси.

На біржі FTX можна досить просто зробити стейкінг та отримати винагороду.

У цьому посібнику розкажемо покроковий процес, як здійснити стейкінг на FTX.

Значною мірою завдяки сектору DeFi (децентралізовані фінанси) стало популярним використання криптовалют для стейкінгу з метою отримання пасивного прибутку. Це те, що тепер можна зробити на більшості блокчейнів, які пропонують смарт-контракти, зокрема Ethereum, Solana та інші.

Звичайно, стейкінгом можна скористатися і на простих у використанні криптовалютних біржах, як-от біржа FTX. Ця біржа має власний додаток під назвою FTX, що дозволяє здійснювати стейкінг за допомогою визначених балансів та заробляти до 8% APY.

На даний момент працює бета-версія цього додатку, і під час бета-тестування користувачі можуть отримати бонуси за відповідні активи. Здійснити стейкінг за допомогою FTX досить просто: ви робите ставку на свої криптовалюти і отримуєте винагороду за ставку.

Якщо ви не знайомі зі ставками, пояснимо вам: це те саме, як ви заробляєте відсотки на кошти, які ви тримаєте на своєму банківському рахунку. FTX пропонує для стейкерів гнучкі умови, зокрема доступна можливість знімати свої монети в будь-який час.

Якщо не знімати криптовалюти, стейкери можуть заробити до 8% від суми ставки, хоча цей відсоток може різнитися.

Що потрібно для початку роботи?

Перш ніж розпочати стейкінг, є короткий список вимог — прості речі, які вам потрібно зробити та підготувати, перш ніж ви фактично заблокуєте свої криптовалюти. Переконайтеся, що у вас є:

Обліковий запис на біржі FTX або, якщо ви перебуваєте в США, додаток FTX US (американська версія вебсайту FTX не пропонує стейкінг, а-от додаток це робить).

Криптовалютний гаманець, який підтримує токени, з якими ви будете працювати, наприклад, Ledger Nano X.

Криптовалюти для стейкінгу, які можна переказати із приватного гаманця або купити на біржі. Серед найбільш популярних криптовалют, які інвестори найчастіше використовують для стейкінгу: FTT, SRM, SOL, RAY.

Зауважте, що:

Активи, доступні для стейкінгу, відображаються у вашому обліковому записі в FTX US.

Вам не потрібно купувати монети на FTX, якщо ви вже маєте їх у приватному гаманці.

У додатку FTX US можна в будь-який момент скасувати ставку ваших монет, отримати їх та зарахувати (разом з усіма заробленими винагородами) на ваш обліковий запис.

Користувачі із юрисдикції США та інших країн можуть працювати на FTX. Різниця в тому, що американські трейдери ще не мають доступу до деривативів, і американська версія натомість спеціалізується на стандартній торгівлі криптовалютами.

Як здійснити стейкінг криптовалют за допомогою додатка FTX US

За допомогою додатку FTX можна досить просто здійснити стейкінг криптовалют, і все, що вам потрібно зробити, це лише виконати декілька простих кроків:

Переконайтеся, що у вашому додатку є доступні криптовалюти. Знову ж таки, їх можна купити на самій платформі або внести зі свого приватного гаманця. Далі знайдіть вкладку Інвестування та оберіть Ставки. Після цього потрібно знайти і натиснути кнопку з написом «Зробити ставку». Нарешті, введіть суму та натисніть Почати стейкінг. Додаток передасть цифрові валюти до відповідного пулу DeFi, щойно він стане доступним, і ви почнете отримувати винагороди за монети, які використали для стейкінгу.

Як визначається розмір винагороди?

Розмір винагород, які ви отримуєте під час стейкінгу, не є фіксованими. Час від часу вони будуть змінюватися в залежності від кількох факторів, наприклад, умови у криптогалузі та ринкові умови.

Однак, згідно з історичними та поточними умовами, очікується , що перші 10 000 доларів США, які ви використаєте для стейкінгу, принесуть десь 8% прибутку.

Суми, що перевищують 10 000 доларів, матимуть приблизно 5%-ву винагороду, хоча пам’ятайте, що це лише прогнози та очікування, а не фактичні суми. Реальна винагорода може відрізнятися.

Заключні думки

Стейкінг став дуже популярним способом використання криптовалют, адже при цьому не потрібно витрачати їх чи ризикувати ними в торгівлі.

До того ж, біржа FTX довела, що пропонує гарні умови для стейкінгу, а також надає зручну платформу, де навіть новачки можуть швидко та легко зорієнтуватися. І як тільки отримаєте перші винагороди, ви зрозумієте, як легко використовувати свої кошти, щоб заробити ще більше, при цьому не потрібно нічого робити та піддаватися непотрібним ризикам.