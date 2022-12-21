Який потенціал у Metacade (MCADE)? Чи може його ціна подвоїтися в рамках передпродажу?

Схоже, Metacade стане солідним гравцем у криптопросторі. Якщо ви ще не чули про цей проєкт, ця стаття — ідеальна можливість дізнатися все, що вам потрібно знати про Metacade.

Metacade пропонує спільноті цілу низку можливостей Play-to-Earn і широкий спектр дивовижних функцій, тому, схоже, що з часом цей проєкт стане надзвичайно популярним. Наразі його ім’я ще зовсім нове, адже тільки нещодавно розпочався передпродаж токена MCADE. Однак йому, схоже, судилося швидкими темпами стати напрочуд популярним. Читайте далі цю статтю та дізнаєтеся подробиці.

Що таке Metacade?

Найбільша блокчейн-аркада

Metacade — це найбільша аркада, яку створюють на блокчейні. Тут гравці GameFi отримають можливість доступу до нескінченного геймплею в різноманітних іграх Play-to-Earn, де вони зможуть змагатися онлайн з іншими гравцями та спробувати побити власні рекорди. Оскільки платформу інтегрували з блокчейном на базовому рівні, Metacade дозволяє гравцям отримувати винагороди за свої результати.

У Metacade навички оплачують рахунки, і кожен, хто любить заробляти криптовалюту, граючи в онлайн-ігри, отримає величезні можливості для заробітку прибутків. Оскільки цей проєкт перебуває ще на ранньому етапі свого розвитку, цю аркаду метавсесвіту ще розбудовують, та вже є перші ознаки того, що в майбутньому він може стати головним гравцем у секторі ігор Play-to-Earn.

Турніри Play-to-Earn

Платформа Metacade стане місцем, де будуть проводитися регулярні турніри для гравців GameFi. Вони зможуть змагатися один з одним у цілій низці аркадних ігор, також на платформі будуть проводитись змагання інших ігор в екосистемі GameFi. Гравці можуть отримати доступ до цих турнірів, де матимуть безліч можливостей випробувати свої навички у змаганнях проти інших гравців та шанс виграти класні призи, які виплачують в токенах MCADE.

Такі події користуються надзвичайною популярністю серед спільноти GameFi. Досить часто гравці шукають собі противників з таким же рівнем інтересу до змагальних ігор, щоб отримати більш захоплюючий ігровий досвід, і Metacade стане для них центральним місцем зустрічі, де вони зможуть спілкуватися та змагатися один з одним і отримувати за це криптовалютні призи.

Децентралізована платформа з відкритим доступом

Платформа Metacade побудована на блокчейні Ethereum. Це має безліч переваг, зокрема тут інтегрований потенціал, що дозволяє всім гравцям отримати винагороди. Окрім того, Ethereum — це найбільша екосистема Web3 у криптопросторі, а це означає, що тут рівень користувачів більший, ніж у будь-якій іншій мережі. Геймери, які прагнуть отримати максимальні прибутки від свого досвіду Play-to-Earn, можуть тут знайти геймерів-однодумців та приємно провести час й отримати за це максимум токенів MCADE.

З часом ця платформа прагне стати децентралізованою автономною організацією (DAO), де гравці матимуть повний контроль. Спільнота Metacade зможе скористатися своїми токенами MCADE, щоб голосувати за пропозиції стосовно управління та впливати безпосередньо на майбутнє самої платформи.

Metagrants

Програма Metagrants дозволить поєднати найбільш інноваційних розробників ігор у Web3 безпосередньо зі спільнотою Metacade. Кандидати подадуть пропозиції Р2Е-проєктів, які вони хотіли б створити, а спільнота Metacade отримає можливість проголосувати за ті проєкти, які їм найбільше сподобалися.

Спільнота матиме можливість профінансувати найбільш затребувані проєкти у криптопросторі та визначати безпосередньо майбутнє самого GameFi-сектору. Фінансування на ранній стадії має вирішальне значення для розробників, адже вони прагнуть створити одні з найсенсаційніших блокчейн-ігор, тому роль спільноти Metacade буде надзвичайно важливою для криптоіндустрії загалом, і, як результат, це проєкт привабить до себе багато уваги.

Зробіть свій внесок та заробляйте на цьому

У кожній функції платформи Metacade орієнтуються на спільноту. Metacade використовує один дивовижний новітній спосіб, щоб підвищити залученість спільноти та сприяти тому, щоб люди зустрічалися з однодумцями у світі Web3, — найактивнішим членам спільноти сплачують винагород у токенах MCADE. Заробити криптовалюту можна, якщо поділитися своїми знаннями про блокчейн-ігри, також можна розкрити цінні поради про те, як отримати від гри максимальну віддачу.

Окрім того, Metacade відображатиме найпопулярніші ігри Play-to-Earn і надаватиме безліч інформації для новачків, щоб ті могли дізнатися все про GameFi. Блокчейн-технологія пропонує такі функції, з якими не можуть зрівнятися застарілі ігри, і Metacade прагне допомогти цьому сектору розвиватися в самій ігровій індустрії, тому надаватиме корисну інформацію як новачкам, так і досвідченим гравцям.

Ролі в тестуванні ігор

Платформа Metacade дасть спільноті унікальну можливість спробувати абсолютно нові блокчейн-ігри. Вона об’єднає нові GameFi-проєкти зі спільнотою, яка готова скористатися всіма їхніми чудовими функціями. Натомість спільнота зможе протестувати ці нові ігри та отримати за це прибуток.

Спільнота Metacade матиме доступ до найпопулярніших нових проєктів до їхнього офіційного запуску і таким чином зможе зробити свій внесок у процес розробки. Гравці зможуть надіслати свої відгуки розробникам, які потім реалізують пропозиції спільноти, а також виправлять виявлені помилки.

Що робить MCADE таким цінним?

Зростаючий попит на блокчейн-сервіси

У період з 2016 по 2021 рік кількість користувачів криптовалюти зросла в геометричній прогресії. У 2016 році у світі було менше 5 млн людей, які володіли криптовалютними активами. До 2021 року ця кількість зросла майже до 300 млн, і буде важко знайти хоча б одну людину, яка б не знала про біткоїн і криптовалюту.

Такий швидкий темп впровадження поєднується з вибуховою динамікою цін. Більше цього, рівень інновацій у просторі зростає. Протягом цього ж періоду часу, між 2016 і 2021 роками, були створені абсолютно нові додатки для блокчейн-технології. Невзаємозамінні токени ( NFT ) та ігри на основі блокчейну — це лише два з таких прикладів, але блокчейн також сприяє розширенню віртуальної реальності, а також допомагає робити такі речі, як, наприклад, автоматично реєструвати зміни навколишнього середовища.

Обсяги та масштаби можливостей блокчейн-технології продовжують зростати, тому кількість людей, які використовують децентралізовані сервіси та криптовалюту, також буде збільшуватися. Популярність блокчейн-технології зростає з кожним роком, і потім користувачі криптовалюти розуміють, що вони вже глибоко вкорінилися в цю культуру, користуючись перевагами безпечного та ефективного проведення транзакцій без посередників, до того ж, бар’єри для входу тут дуже низькі.

Майбутнє GameFi

Блокчейн бере штурмом ігрову індустрію. Деякі з найбільш досвідчених інноваторів у криптопросторі перенесли свою діяльність на блокчейн, бо вони прагнуть максимально використати те, що пропонує ця технологія. Для прикладу, ігри Axie Infinity та Splinterlands регулярно залучають більше мільйона активних користувачів, і, здається, Metacade стане наступним, хто залучить таку кількість користувачів.

Блокчейн-ігри зазвичай працюють завдяки віртуальній економіці, яка дозволяє гравцям купувати та продавати цифрові активи безпосередньо на платформі. Ці активи є невід’ємною складовою геймплею. Завдяки передовим смарт-контрактам та невзаємозамінним токенам гравці можуть купувати та продавати унікальні предмети, а це безпосередньо позначається на їхньому геймплею.

Під час купівлі, продажу та збору внутрішньоігрових предметів генеруються взаємозамінні токени, і цю ліквідність потім можна використати, щоб виплатити гравцям винагороди у криптовалюті за їхній прогрес у грі. Часто ігри Play-to-Earn є безкоштовними, а це означає, що користувачі можуть з легкістю отримати доступ до онлайн-розваг, які принесуть їм фінансову винагороду за той час, який вони проводять у грі.

Metacade має гарні перспективи на майбутнє

Metacade знаходиться на перетині низки глобальних галузей, які швидко розвиваються. Цей проєкт пропонує користувачам блокчейну нові способи отримання криптовалютних винагород та сприяє розвитку GameFi-сектора, саме тому в нього може бути велике майбутнє.

Проєкт обслуговує спільноту Play-to-Earn кількома ключовими способами. Тут гравці отримують винагороди в токенах MCADE за те, що надають корисну інформацію; також Metacade планує з часом стати DAO. Схоже, тут майже безкінечна кількість функцій, які дозволяють гравцям заробляти, а ще ця платформа є найбільшою аркадою Play-to-Earn на блокчейні.

Криптоінвестори вважають, що цей проєкт може стати наступним великим гравцем у GameFi-секторі. Якщо MCADE зможе конкурувати з іншими великими іграми в просторі, як-от Axie Infinity, то можна очікувати, що він буде активно зростати. На початку токен MCADE продавався лише за 0,008 долара, тобто інвестори могли отримати 125 MCADE за 1 інвестований долар. Передпродаж триватиме лише обмежений період часу, і ця ціна має підвищитися до 0,02 долара за токен — тобто буде в 2,5 рази більше, ніж на першому етапі — до того моменту, як MCADE стане доступним для широкого загалу.

Гравці GameFi та криптоінвестори шукають наступну дорогоцінність, яка може вибухнути в найближчі роки, усі хочуть отримати свій шмат пирога. Схоже, у рамках передпродажу MCADE стрімко злетить, він може зрости до 200%. Безперечно, за цим проєктом варто стежити.