Line Corporation, японська компанія, що займається програмним забезпеченням, оголосила, що запустить власний маркетплейс невзаємозамінних токенів (NFT) наступного місяця, а саме 13 квітня.

Торік у березні Line Corporation завершила злиття з Z Holdings, Yahoo Japan і Softbank Group, щоб долучитися до цифрового світу у всіх його аспектах. Після об'єднання компанії почали схилятися до NFT-галузі, а минулого тижня Z Holding оголосив, що запустить глобальний NFT-маркетплейс, який працюватиме в 180 країнах.

Line Corporation вирішила наслідувати цей приклад і через 13 днів оголосила, що запустить власний NFT-маркетплейс під назвою LINE NFT. Учора повідомили, що після запуску, який відбудеться наступного місяця, маркетплейс LINE NFT представить понад 100 різних типів NFT.

Окрім того, після запуску користувачі програми LINE отримають доступ до маркетплейсу за допомогою додатку. Під час запуску представлять великі японські розважальні конгломерати, наприклад, Yoshimoto Kogyo, японського співака Nissy (Такахіро Нісідзіма) і Square Enix. Більше того, під час запуску також продемонструють відео Yoshimoto Kogyo Holdings Limited Edition NFT ''Yoshimoto NFT Theater'' .

Хоча LINE NFT працюватиме лише в Японії, маркетплейс Z Holdings NFT (DOSI) запустять у всьому світі 19 квітня.

Японські компанії, що охоплюють галузь NFT

Нещодавнє оголошення від LINE з’явилося через два роки після того, як ця компанія запустила лабораторію LINE Blockchain Lab.

Японські компанії приєднуються до NFT-сектору разом із Konami Holdings Corporation і японською розважальною компанією Square Enix.

Японська онлайн-платформа для торгівлі Rakuten повідомила, що планує запустити NFT-маркетплейс, а також до 2023 року запровадити однорангові послуги в NFT-секторі.

Гаманець LINE BITMAX для зберігання NFT

Продажі NFT з кожним днем зростають, оскільки все більше компаній приєднується до цього сектору, а деякі з них відкривають власні маркетплейси.

Користувачі додатку LINE зможуть використовувати NFT-маркетплейс і зберігати свої NFT в гаманці LINE BITMAX, який пропонує компанія.