Протягом останнього тижня криптовалюта Shiba Inu значно зростала, оскільки намагається виправити нещодавнє падіння цін, яке стало результатом спаду на загальному ринку криптовалют. Однак наразі токен торгується нижче 0,000031 долара.

За останні сім днів SHIB зріс на 50%, хоча на момент написання статті дезо відкотився на 5,61%.

Ціна Shiba Inu зростає

Одним із факторів, що спричинили зростання ціни SHIB, є його лістинг на Foxbit, провідній бразильській криптобіржі. Платформа Foxbit має понад 950 000 зареєстрованих клієнтів.

Abram alas para o doguinho mais querido do universo cripto! 🐕 A gente também não esperava por isso, mas estamos assim 👉🥰

Shiba Inu está chegando na Foxbit! A partir de 16/02 você já pode negociar Shiba Inu com a gente… Ansiosos? pic.twitter.com/ZL8jFxKsTs — Foxbit (@foxbit) February 9, 2022

Лістинг Shiba Inu на Foxbit свідчить про те, що популярність цієї мем-монети у Бразилії зростає, оскільки Foxbit вже не перша серед бразильських бірж, що розміщує SHIB. У грудні 2021 року Mercado Bitcoin, найбільша біржа країни, оголосила про те, що внесла до своїх списків цю мем-монету.

Після новини про лістинг на Foxbit криптовалюта Shiba Inu підскочила і стала четвертою монетою за розміром обсягів торгівлі.

Окрім того, минулого тижня з’явилися новини про плани Shiba Inu долучитися до простору метавсесвіту. Минулого тижня у вівторок презентували «Shibverse», проєкт метавсесвіту від Shiba Inu, що призвело до значного руху ціни SHIB.

Хоча наразі перспективи Shiba Inu виглядають досить оптимістично, деякі аналітики вважають, що цей бичачий тренд може бути короткочасним. Норок, аналітик крипторинку, є одним із тих, хто налаштований скептично. Він назвав усі поточні тенденції чудовими короткотривалими можливостями.

Норок повідомив:

«Кожне зростання, яке не має відношення до примарних надій, надає чудові короткі можливості на кілька місяців…» Очевидно, що цей відкат дозволяє випробувати та утримати опір, і, до того ж, це гарна можливість здійснити шорт, адже на початку січня були прибутки».

Наразі всі погляди прикуті до майбутньої екосистеми метавсесвіту Shiba Inu, яка, як очікується, підштовхне монету SHIB до нових максимумів, адже проєкти метавсесвіту набирають все більших обертів у криптопросторі.