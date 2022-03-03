Учора ціна THORChain (RUNE) зросла на 26%, і ця монета активно зростає останній тиждень, її здобутки за цей період складають 51%. Останніми днями THORChain залишається однією із тих мереж, за якою криптоентузіасти пильно стежать.

На момент написання статті цей токен торгується на рівні 5,57 долара, денний максимум становив 5,77 долара, а денний мінімум — 5,25 долара.

Що таке THORChain (RUNE)?

Перш ніж перейдемо до того, в чому ж криється причина поточного підвищення ціни на RUNE, давайте спочатку подивимося, що таке THORChain.

THORCHain — це децентралізований протокол ліквідності, який дозволяє користувачам обмінюватися криптовалютними активами, повністю зберігаючи їхні активи. RUNE є його нативною монетою.

Чому зростає ціна на THORChain (RUNE)?

Існує декілька причин, чому ціна на RUNE зараз зростає, але основними з них є інтеграція Terra та усунення посередників.

Інтеграція Terra

У твіті, який опублікували у вівторок, 1 березня 2022 року, THORChain повідомив, що вони вже готові заявити про інтеграцію Terra. Terra Smart Contract Auditor працює разом із розробниками THORChain, щоб повністю здійснити цю інтеграції до запуску основної мережі.

Після завершення інтеграції користувачі мереж, що інтегровані в THORChain, зможуть обмінюватися стейблкоїнами та токенами LUNA. Крім того, THORChain також працює над DeFiSpot, децентралізованим мультиланцюгом, який створили на базі THORChain, і він також готовий до запуску разом із Terra.

Окрім нещодавніх високих результатів мереж, які інтегровані в THORChain, цей проєкт також надає «підвищені APY», і тепер користувачі можуть заробляти 17% річних на Bitcoin, 19% на нативному токені Ethereum і 60% на Binance USD.

Усунення посередників

Також THORChain працює над тим, щоб усунути посередників, і щоб користувачі мали змогу передавати активи безпосередньо через блокчейн.