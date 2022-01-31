Минулого року AMC Entertainment Holdings і GameStop Corp. були одними з найпопулярніших акцій мемів, ціни яких зросли через роздрібних покупців.

GameStop значно відкотився від свого максимуму 2021 року в 483 долари, і акції AMC Entertainment аналогічно відстають від свого максимуму в 72,62 долара.

З початку року «акції мемів» GameStop Corp. (NYSE: GME) та AMC Entertainment Holdings Inc. (NYSE: AMC) впали приблизно на 36% і 44% відповідно і пережили кілька жорстоких тижнів на ринках.

Хоча в п’ятницю акції різко підскочили, аналітик стверджує, що розпродажі цих двох акцій ще не закінчилися, адже ще не завершилося ринкове божевілля 2021 року.

Він прогнозує, що втрати будуть більшими, адже інвестори надаватимуть перевагу прибутковим компаніям або іншим інвестиційним нішам, як-от метавсесвіт і NFT.

Не мають прибутків і «далекі від реальності»

Акції мемів просто вибухнули в 2021 році і піднялись до величезних висот разом з біткоїном та іншими криптовалютами. Та коли криптовалюти почали падати, впали і акції, і, на думку аналітиків, попереду будуть ще більші втрати.

Девід Трейнер, генеральний директор інвестиційної дослідницької компанії New Constructs, заявляє, що GameStop і AMC збираються збільшити продажі, і навряд чи компанії будуть прибутковими протягом наступних двох років.

Трейнер пояснює, що інвестори будуть шукати вигідні угоди в інших місцях, адже їм не хочеться володіти акціями, які наражають їхні портфелі на непотрібний ризик зниження.

За словами аналітика, можливо, інвестори захочуть поглянути на оцінку компаній, в які вони інвестують, а не на їхню прибутковість. Та насправді цей показник не стосується переважної більшості акцій мемів.

Він зазначає, що інвестори, скоріше за все, готові платити гроші, щоб зробити інвестиції в компанію з високими прибутками. Вказуючи на GameStop і AMC Entertainment як на одні з найбільш популярних компаній, він сказав, що вони обидві мають оцінки, які «далекі від реальності».

«Акції мемів, наприклад, GameStop і AMC Entertainment, залишаються небезпечно завищеними і не приносять прибутків, необхідних для виправдання їхньої поточної оцінки», – додав він.

Інвестори продовжують виходити з акцій мемів, і, можливо, їхні потоки інвестиції хлинуть в компанії, що пов’язані з метавсесвітом та NFT.

Цілі Волл-стріт щодо акцій GME та AMC

У п'ятницю акції GameStop закрилися на позначці 97,91 долара, тобто здорожчали на 4,8%, а акції AMC зросли на 3,7% до 15,06 долара. Хоча день був позитивний, та якщо поглянути на місячний графік, видно, що ці акції падають.

За даними MarketWatch, акції GME впали на 69% за останні дванадцять місяців, акції AMC різко впали з початку року на 44% і скоротили річний прибуток до 13%. За останні 30 днів ціни на GME впали майже на 37%, а на AMC – майже на 48%.

Середня цільова ціна на AMC Entertainment, яку визначили на Волл-стріт, складає 8,17 долара, що на 45,75% нижче поточного рівня.