Сума криптопожертвувань вже налічує мільйони, і з початку війни уряд та неурядові організації отримали майже 60 мільйонів доларів у біткоїнах та інших криптовалютах.

Україна використовує кошти, отримані від криптодонорів по всьому світу, щоб «відбивати» агресію, як заявив урядовець.

Криптовалюта допомагає купувати їжу та бронежилети, коли Україна «відбивається»

За словами заступника міністра цифрової трансформації України Олександра Борнякова, підтримка, яку отримують через криптовалюту, дала змогу країні придбати вкрай необхідні військові пайки та захисне спорядження.

Також Борняков додав, що вони мають швидкий та безпроблемний доступ до цих коштів, тому можуть швидко та ефективно задовольняти потреби.

«Криптовалюта стала одним із способів боротьби», – заявив заступник міністра у понеділок.

За його словами, країна закликає жертвувати криптовалюти тому, що цифрові активи дозволяють швидше реагувати.

«Криптовалютні транзакції займають 5 чи 10 хвилин, і не потрібно чекати схвалення від банків», – зазначив він.

Потім заступник міністра розповів , на що уряд витратив отримані мільйони, і зазначив, що завдяки глобальній підтримці українські військові можуть виконувати повсякденні операції.

«Наразі ми закупили для нашої армії 400 тисяч продовольчих пайків для військових, тому що вони дуже потребують цієї їжі. Ми [також] купили тисячі бронежилетів та інших засобів захисту, які допомагають нашим військовим у повсякденних операціях», – заявив Борняков.

На даний час вже пожертвували майже 60 мільйонів доларів

Дані, які вдалося отримати платформі блокчейн-аналітики Elliptic, показують , що станом на 8 березня 2022 року Україна та одна з найбільших неурядових організацій в цій країні отримали криптопожертвувань на суму 59,7 мільйона доларів.

Ці кошти, потік яких минулого тижня сягнув свого піку завдяки пожертвуванню на суму 5,8 мільйона доларів, яке здійснив засновник Polkadot Гевіна Вуда, надходили в біткоїнах (BTC), Ethereum (ETH), Polkadot (DOT). Значну частину зібраних коштів також становили стейблкоїни в доларах США та інші криптовалюти.

За даними Elliptic, на вівторок, 8 березня, на ETH припадало 33,7% пожертвувань. Частка BTC склала близько 31,2%, а стейблкоїни в доларах США становили близько 17,0% від загальної суми. Частка DOT склала близько 14,5%, а решта 3,6% припали на інші криптоактиви.

Окрім того, криптовалютні біржі Binance, FTX і Currency.com також зробили пожертвування. У заяві від 4 березня біржова платформа Currency.com повідомила, що переказала в Україну 1 мільйон доларів.