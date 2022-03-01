Гевін Вуд, засновник блокчейн-платформи та криптовалюти Polkadot (DOT), щойно пожертвував Україні токени DOT на суму 5,8 мільйона доларів.

Як свідчать дані про транзакцією DOT, якими щойно поділився засновник Polkadot, загальна сума пожертвування становить 298 367 токенів DOT.

Враховуючи, що DOT/USD торгується близько 19,33 долара, пожертвування Вуда становить близько 5,8 мільйона доларів.

Цього тижня Вуд пообіцяв пожертвувати 5 мільйонів доларів українському уряду, якщо вони опублікують адресу Polkadot на додаток до адрес Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) і Tether (USDT), які опублікували минулого тижня після російського вторгнення в Україну.

Вуд пообіцяв 5 мільйонів доларів, якщо Україна додасть адресу DOT

Раніше у вівторок, 1 березня 2022 року, Україна оголосила, що тепер приймає криптопожертвування в Polkadot.

У твіті, який опублікували на офіційному аккаунті уряду, влада України подякувала світовій спільноті за пожертвування, які вже отримали. Вони оприлюднили адресу DOT і зазначили, що можуть приймати пожертви і в інших криптовалютах.

«Народ України вдячний за підтримку та пожертвування від світової криптоспільноти в той час, як ми захищаємо нашу свободу. Тепер ми також приймаємо пожертвування в Polkadot: $DOT: 1x8aa2N2Ar9SQweJv9vsuZn3WYDHu7gMQu1RePjZuBe33Hv. Незабаром додамо й інші криптовалюти», – зазначено у твіті .

Гевін Вуд пообіцяв здійснити пожертву, відповідаючи на попереднє прохання українського уряду про додаткові пожертвування. Хоча він міг просто перерахувати в BTC, ETH або USDT, але, здається, прохання Вуда додати адресу DOT піде на користь українському уряду.

Завдяки тому, що додали адресу для криптовалюти Polkadot, більше людей зможуть робити пожертвування, і таким чином вдасться активізувати зусилля для підтримки у боротьбі проти Росії та надати гуманітарну допомогу більшій кількості людей.

На момент написання цієї статті на адресу DOT надійшло трохи більше 6 мільйонів доларів, та ця сума, напевно, буде швидко зрости, як це сталося з BTC і ETH протягом останнього тижня.