До Квон збирається придбати BTC на 10 млрд доларів, які мають піти на підтримку TerraUSD (UST).

Засновник і генеральний директор Terraform Labs До Квон додав у гаманець Luna Foundation Guard біткоїни на 230 мільйонів доларів. У сереуд він купив 5040 BTC, оскільки ціни знову впали.

У середу біткоїн торгувався нижче 45 000 доларів США через негативні настрої ринку, саме тому генеральний директор Terra скористався можливістю і придбав цей актив під час падіння. Такою ж можливістю раніше скористалася компанія MicroStrategy і придбала біткоїни на суму 190 мільйонів доларів.

Квон поділився цією новиною у Twitter:

«Сьогодні я полив рослину, написав кілька електронних листів, придбав біткоїни на 230 мільйонів доларів, пропилососив будинок, перекусив у McDonald's, а зараз йду вигулювати собаку».

Today I:

– Watered my plants

– Wrote some emails

– Bought 230M in $BTC

– vacuumed the house

– had some mcdonalds

Now off to walk the dog 🤝

— Do Kwon 🌕 (@stablekwon) April 6, 2022