До Квон збирається придбати BTC на 10 млрд доларів, які мають піти на підтримку TerraUSD (UST).

Засновник і генеральний директор Terraform Labs До Квон додав у гаманець Luna Foundation Guard біткоїни на 230 мільйонів доларів. У сереуд він купив 5040 BTC, оскільки ціни знову впали.

У середу біткоїн торгувався нижче 45 000 доларів США через негативні настрої ринку, саме тому генеральний директор Terra скористався можливістю і придбав цей актив під час падіння. Такою ж можливістю раніше скористалася компанія MicroStrategy і придбала біткоїни на суму 190 мільйонів доларів.

Квон поділився цією новиною у Twitter:

«Сьогодні я полив рослину, написав кілька електронних листів, придбав біткоїни на 230 мільйонів доларів, пропилососив будинок, перекусив у McDonald's, а зараз йду вигулювати собаку».

Today I: – Watered my plants

– Wrote some emails

– Bought 230M in $BTC

– vacuumed the house

– had some mcdonalds Now off to walk the dog 🤝 — Do Kwon 🌕 (@stablekwon) April 6, 2022

І завдяки цій величезній покупці, яку здійснила Terra, резерви біткоїнів для підтримки UST зросли до 1,6 мільярда доларів, і зараз 35 768 біткоїнів зберігаються у LFG.

У березні Квон повідомив про плани купити біткоїни, загальна вартість яких в кінцевому підсумку становитиме 10 мільярдів доларів, для порівняння, раніше вони збиралися створити резерв для UST на суму 3 мільярди доларів. Станом на сьогодні, загальна вартість активів в BTC, якими володіє Luna Foundation, перевершила активи Tesla (TSLA). У лютому минулого року Tesla придбала біткоїни на 1,5 мільярда доларів.

Компанія MicroStrategy, яка у вівторок придбала додаткові 4167 BTC на суму близько 190,5 мільйона доларів, на сьогодні є найбільшим корпоративним власником біткоїнів. Зараз ця компанія володіє 129 218 біткоїнами, які придбали за 30 700 доларів за монету.

Загальна вартість компанії, якою керує Майкл Сейлор, становить близько 3,97 мільярда доларів, а їхні активи на даний момент оцінюють приблизно в 6,04 мільярда доларів.

MacroStrategy has purchased an additional 4,167 bitcoins for ~$190.5 million at an average price of ~$45,714 per #bitcoin. As of 4/4/22 MicroStrategy #hodls ~129,218 bitcoins acquired for ~$3.97 billion at an average price of ~$30,700 per bitcoin. $MSTRhttps://t.co/Z45OuJU5KI — Michael Saylor⚡️ (@saylor) April 5, 2022

У середу ввечері біткоїн торгувався десь за 43 660 доларів, протягом останніх 24 годин його ціна впала на 4,6%.