Токен Lido DAO (LDO), платформи децентралізованого фінансування (DeFi) на базі Ethereum, здорожчав на понад 25% після того, як біржа Binance оголосила, що сьогодні здійснить лістинг цього токена.

Придбати токен можна буде за допомогою пар LDO/USDT, LDO/BUSD і LDO/BTC, і торгівля розпочнеться о 14:00 за Києвом. Це буде перший лістинг токена на централізованій криптобіржі.

Згідно з даними DeFi Llama, Lido є однією з тих платформ, на які припадає найбільша ринкова частка в секторі стейкінгу ETH (вартість токенів Ethereum, які використовують для стейкінгу на Lido, становить 10,15 млрд доларів), а також другим за розміром DeFi-протоколом, загальна заблокована вартість (TVL) якого перевищила 20 млрд доларів.

Lido продовжує набирати обертів

Lido дозволяє здійснити стейкінг Ethereum, Solana, Polygon, Terra та Kusama. Більше того, тепер відкритий депозитний канал LDO, проте, згідно з політикою біржі, трейдерам доведеться зачекати 24 години, перш ніж здійснити будь-яку транзакцію. Комісія за розміщення токенів становитиме 0 BNB.

Крім того, останнім часом ця платформа Lido користується великою популярністю для стейкінгу ліквідності Ethereum на тлі того, як зростає інтерес до Ethereum 2.0. Однак ціна токена серйозно впала, коли розробник переніс злиття Ethereum на третій квартал року.

Попри те, що платформа намагається додавати інші активи, розмір винагород для ETH на Lido з часом зменшується. Однак цей новий крок до децентралізації та лістинг на Binance принесе користь тим користувачам Lido, яких турбує майбутнє цієї платформи.

На момент написання статті LDO торгувався за 3,31 долара, тобто за останні 24 години він здорожчав на 26,73%. Він сягнув максимуму в 3,51 долара, а потім дещо відкотився.