Раніше Bittrex був однією з найбільших у світі криптобірж за щоденним обсягом торгів.

Bittrex був однією з провідних криптовалютних бірж у світі під час бичачого забігу 2017 року. У той час все більше й більше людей заходило на ринок, адже ціна біткоїну зросла майже в 20 разів: з 1000 доларів вона піднялася до 19 000 доларів на кінець 2017 року.

Однак за обсягом торгів Bittrex втратив свої позиції серед основних криптобірж. Зараз Bittrex посідає 24-у сходинку серед провідних бірж за обсягом торгів.

Головний бізнес-директор (CBO) біржі Кріс Сінкі під час нещодавнього інтерв’ю пояснив, чому ця платформа для торгівлі криптовалютою пасе задніх. Він заявив:

«Коли я приєднався до Bittrex, це була найбільша у світі біржа за обсягом торгів та кількістю ринків. І в той час був величезний попит на акаунти, адже ціна біткоїну піднялася з двох до трьох тисяч доларів, потім до 17 тисяч, 18 тисяч і 19 тисяч доларів. Один із наших серверів, який підтримував реєстрацію нових акаунтів, мав проблеми з обробкою навантаження. Нам довелося сповільнити реєстрацію нових користувачів. Насправді саме з цієї причини, Binance змогла активно розвиватися. Адже користувачі, які не могли потрапити в Bittrex, повинні були шукати інше місце. На той час Binance була новою біржею. Попереднього літа вони провели ICO, і їхня популярність дійсно починала зростати».

Сінкі додав, що причина, чому інші біржі зараз контролюють левову частку ринку, полягає в тому, що вони залучають серйозні кошти, які потім вливають в рекламу. Він додав, що Bittrex прийняв рішення бути повністю приватним і залишатися на самофінансуванні.

Головного бізнес-директора Bittrex також попросили пояснити, в чому відмінність Bittrex і Bittrex Global. Він повідомив:

«Інші біржі, як-от Binance, роблять навпаки. Вони зайшли на ринок США, використовуючи ту ж інфраструктуру, але створили американську біржу. Різниця полягає в тому, що наші книги замовлень ми використовуємо разом з Bittrex US. […] Отож, у книзі замовлень для біткоїну, оскільки обидва ринки доступні для торгівлі, клієнт із США може бути контрагентом у торгівлі з європейським клієнтом. Це стало можливим, бо всі клієнти на нашій платформі пройшли верифікацію KYC, і ми суворо дотримуємося правил AML».