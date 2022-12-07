Здається, вартість Metacade готується зрости у 20 разів

Наразі токени метавсесвіту — це одні з найбільших і найуспішніших проєктів у криптовалютному світі. Зараз саме час подумати про те, щоб закупитися криптовалютою та заробити на цьому великі прибутки. Існує безліч монет, які мають піднятися в ціні, однак лише деякі з них можуть зрівнятися з потенціалом зростання MCADE, нативного токена Metacade.

MCADE має унікальні можливості для росту його вартості, коли криптовалютний ринок відновиться. Нижче ми пояснимо, чому вартість Metacade може зрости у 20 разів, тому читайте далі, щоб дізнатися подробиці.

Що таке Metacade?

Metacade прагне стати першою аркадою у Web3-просторі, яка керується спільнотою та пропонує цілу низку ігор. Це ігровий осередок в метавсесвіті, де геймери можуть зібратися, провести разом час і спробувати найновіші GameFi-проєкти. Окрім того, це простір, де геймери можуть спілкуватися безпосередньо з розробниками ігор, щоб взяти участь у розробці нових ігор.

Metacade в одному місці поєднує найкращі GameFi-проєкти, події для учасників спільноти та інших геймерів, і будь-хто може отримати доступ до цієї платформи. Саме таке грандіозне, комплексне бачення дає Metacade величезний потенціал.

MCADE — це токен, який підтримує роботу всесвіту Metacade . Завдяки йому здійснюється управління цим проєктом, а також залучається спільнота для розвитку Metacade. Окрім того, люди зможуть використати його, серед іншого, для оплати ігор, участі в змагальних турнірах та публікації вакансій.

В чому унікальність Metacade?

Більшість GameFi-проєктів пропонують лише одну гру, яка може подобатися або не подобатися геймерам. Інші проєкти, зокрема Decentraland і The Sandbox, надають користувачам унікальну платформу, однак вона пропонує мало ігрових можливостей. А от Metacade — це місце, де геймери можуть отримати доступ до багатьох ігор, і це означає, що кожен зможе знайти гру, в яку подобається грати.

Також Metacade стає центральним хабом для Рlay-to-Еarn-ігор у метавсесвіті. Це дає йому ще більший загальний адресний ринок і значно збільшує його потенціал росту. А оскільки P2E-ігри зростають, очікується, що разом з ними збільшуватиметься і цей потенціал.

Як тільки цей проєкт стане на ноги, команда Metacade планує створити DAО та передати спільноті контроль над проєктом. Можливо, це дозволить перетворити його на справжній децентралізований центр, де буде все, що може запропонувати ігровий простір Web3.

Чому вартість MCADE може зрости у 20 разів

Щоб ви зрозуміли, чому MCADE може зрости у 20 разів, хочемо навести деякі цифри.

Наразі проходить передпродаж MCADE, який буде складатися з 9 етапів. Ціни стартували з 0,008 долара США за токен і поступово зростатимуть, доки наприкінці етапу 9 не досягнуть 0,02 долара за токен. Максимальна загальна пропозиція MCADE становить 2 млрд токенів, 1,4 млрд з них доступно для передпродажу.

Візьмемо ці цифри (0,02 долара США за токен х 1,4 млрд пропозиції MCADE) та перемножимо їх, ми отримаємо ринкову капіталізацію, яка наприкінці передпродажу становитиме трохи більше 28 млн доларів.

Ринкова капіталізація в 28 млн доларів — це лише відправна точка. Якщо буде ріст у 20 разів, це призведе до того, що ринкова капіталізація Metacade складе близько 560 млн доларів. Або, іншими словами, якщо ринкова капіталізація досягне позначки 560 млн доларів, після передпродажу кожен токен здорожчає з 0,02 долара десь до 0,40 долара.

Чи реально зробити 20х?

Щоб зробити 20-кратний стрибок, MCADE має зрости до 0,40 долара, тому настав час запитати, чи реально цього досягти. Найпростіший спосіб зробити це — порівняти Metacade з іншими проєктами в цій загальній ніші.

На своєму піку ринкова капіталізація Decentraland досягла майже 7 млрд доларів, а The Sandbox піднявся майже до 10 млрд доларів. Ринкова капіталізація інших проєктів, як-от DeFi Kingdoms , досягла своїх максимумів у понад 1 млрд доларів.

Підіб’ємо підсумок: в загальному просторі GameFi/метавсесвіту є достатньо проєктів, вартість яких перевищила 560 млн доларів під час останнього бичачого забігу на крипторинку.

Це означає, що це може повторитися знову в майбутньому. Питання полягає в тому, стане Metacade одним з них чи ні. Зараз усе свідчить про те, що він обов’язково буде одним із таких проєктів.

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Metacade — це новий проєкт, що має захмарний потенціал. Ринкова капіталізація Metacade цілком реально може досягти 560 млн доларів, які потрібні щоб досягти 20-кратного росту токена під час передпродажу. Він і так виділяється як один із найбільш інноваційних проєктів у криптопросторі. Кількість його потенційних прихильників може значно збільшитися, а його початкова вартість є достатньо низькою, щоб дозволить повернути ваші інвестиції зі значним прибутком.

Лише не потрібно чекати занадто довго. Можливо, ви ще не скоро зможете скористатися перевагами таких ранніх цін.