Основні ідеї

Circle, емітент USDC, скасував плани вийти на біржу в рамках угоди на 9 млрд доларів

Публічний лістинг міг би представити USDC як анти-Tether та показати його під повністю чесним і перевіреним ракурсом

Ця скасована угода відображає падіння цін на всіх ринках

Circle має намір з часом вийти на біржу, а наразі буде продовжувати війну стейблкоїнів з їхніми конкурентами

Binance стала рушійною силою після того, як ця біржа виключила зі своїх списків USDC та інших конкурентів, щоб просувати власний стейблкоїн BUSD

Група стейблкоїнів Circle відмовилася від планів вийти на біржу.

Circle, емітент USDC (стейблкоїну з ринковою капіталізацією в 43 млрд доларів), планував вийти на біржу з оцінкою в 9 млрд доларів. Однак у Сема Бенкмана-Фріда та крипторинків були інші ідеї.

Відмова від плану означає крах криптовалюти

Зрив угоди показує, наскільки серйозна впала криптовалюта. Цю угоду уклали в липні 2021 року, і Circle планував вийти на біржу за допомогою SPAC-компанії, яку очолює Боб Даймонд, колишній керівник банку Barclays.

«Ми розчаровані тим, що час очікування запропонованої транзакції вийшов; однак в основній стратегії Circle залишаються плани стати публічною компанією, щоб підвищити довіру та прозорість; ще ніколи це не було для нас настільки важливим», – заявив гендиректор Circle Джеремі Аллер.

І не дивно. Угоди щодо виходу на біржу наразі відклали на всіх ринках – не лише криптовалютному, – оскільки підвищення процентних ставок призвело до зниження цін у всіх сферах. Докази завданої шкоди можна побачити на прикладі Coinbase, у 2022 році акції цієї компанії впали на 84% (тут я детально написав про їхнє падіння).

Публічна безпека для стейблкоїнів є бажаною

Простір стейблкоїнів цього року постраждав більше, ніж інші. У травні стався резонансний обвал UST, який зруйнував великі шматки екосистеми.

Важкі часи переживає DAI, він перебуває в курйозному становищі: це децентралізований стейблкоїн, який є дуже централізованим (враховуючи його авуари USDC). Їхній нещодавній план полягав в тому, щоб повністю відмовитися від моделі прив’язки та перейти на вільно плаваючий стейблкоїн; на мою думку, це абсолютний парадокс.

Однак саме тривалі спекуляції довкола безпеки Tether (подробиці можна прочитати тут), який після краху UST втратив свою прив’язку та опустився до 95 центів на деяких біржах, залишаються найбільшою проблемою стейблкоїнів.

Саме вихід Circle на біржу дозволив би USDC отримати вигоду. Безпека, розкриття інформації та прозорість, яких вимагає публічна компанія, мають колосальні переваги. Цей крок приніс би величезну користь для іміджу Circle, особливо порівняно з його найбільшим конкурентом – Tether.

Він дійсно міг би позиціонуватися як анти-Tether – повністю публічний, а отже, перевірений, прозорий і безпечний стейблкоїн. Таким чином, найбільшу вигоду від цієї новини про зрив угоди, безсумнівно, отримав Tether.

Війна стейблкоїнів триває

Можна сподіватися, що колись Circle зрештою стане публічною компанією. Я впевнений, що так воно і буде, однак це може зайняти деякий час, враховуючи стан ринків, оскільки інфляція ще вирує, світова економіка переживає важкі часи, а на Європу та США чекає складна зима на тлі загрозливої енергетичної кризи.

До того часу він продовжуватиме боротьбу з конкурентами за домінування на ринку. Останнім переможцем у цьому всьому став стейблкоїн BUSD біржі Binance, бо біржа виключила зі своїх списків USDC та деяких інших конкурентів.

USDC повинен був мати в рукаві козир, яким мав стати публічний лістинг. Але тепер, коли угоду скасували, потрібно знову повернутися до відпрацьованої схеми у цій війні стейблкоїнів.