加密貨幣市場新聞：香港計劃進行大規模加密貨幣投資。這能否進一步推動 Metacade 在 Uniswap 和其他加密貨幣交易所的代幣銷售？

香港在超越新加坡成為世界領先的加密貨幣中心的過程中獲得了巨大的推動力。政府計劃讓香港的散戶投資者交易 Bitcoin 和 Ether 等數字代幣，從而成為加密貨幣市場的新聞頭條。此外，緊隨加密貨幣市場新聞之後，有 20 多家加密貨幣公司概述了他們打算將業務轉移到香港的意圖，以應對美國當局日益嚴格的監管。

市場分析師正在猜測，在本月早些時候在 Uniswap 上成功上市其新代幣 MCADE 後，在香港進行的這項巨額加密貨幣投資是否可以推動開創性 GameFi 平台 Metacade 的代幣銷售量進一步上升。Bitmart 和 MEXC 將在接下來的幾週內推出 MCADE，這引出了一個問題，MCADE 能漲到多高？

2023 年 MCADE 能漲到多高？

當 MCADE 代幣預售以創紀錄的速度籌集到 1635 萬美元時，加密貨幣市場新聞媒體紛紛報道。同樣值得注意的是，MCADE 在其測試版預售階段開始時的價格僅為 0.008 美元後，在 Uniswap 的上市價格為 0.022 美元，為早期投資者提供了可觀的回報。專家認為，MCADE 將在 2023 年 4 月和 2023 年 5 月分別在 Bitsmart 和 MEXC 即將上市，從而吸引更廣泛的受眾，從而繼續取得進展。

此外，Metacade 剛剛宣佈與 MetaStudio 建立令人興奮的合作夥伴關係，結合該平台令人興奮的路線圖、廣泛的代幣效用性以及已經啟動的向去中心化自治組織（DAO） 的過渡，看起來將推動 MCADE 在 2023 年底突破 0.50 美元的障礙。達到這些潛在價格目標將意味著，在其公開上市的早期階段購買代幣的投資者，將獲得超過 20 倍的收益。

什麼是 Metacade？

Metacade 毫不掩飾其雄心壯志，即通過構建世界上最大的邊玩邊賺（P2E）遊樂中心，成為 GameFi 領域變革的領軍人物，讓用戶在追求遊戲熱情的同時賺錢。為實現這一目標，Metacade 將創建一個由遊戲愛好者、開發人員和加密貨幣愛好者組成的繁榮社區，同時迎合廣泛的遊戲興趣，以最大化平台的總可尋址市場（TAM）。

為此，Metacade 為自己設定了打造世界上最大的遊戲選擇的任務，以幫助該項目在加密貨幣主流中獲得更大的認可並擴大其用戶群。要使用 Metacade，所有用戶都需要 MCADE 代幣才能訪問平台的各種功能，同時為代幣持有者提供出色的效用性。該效用性是該平台令人興奮的一個重要原因，使其成為令人雀躍的加密貨幣投資機會，以至於它成為加密貨幣市場新聞媒體的頭條新聞。

Metacade 的 白皮書 憑藉其全面的項目計劃獲得了 GameFi 專家的大量讚賞，這突顯了專家和經過驗證的 Metacade 項目團隊提供的出色決策能力。使 MCADE 成為如此誘人的加密貨幣投資的戰略計劃的一部分是將權力下放給社區，到 2024 年底，Metacade 將成為一個 DAO。

這種由社區主導的治理將為 MCADE 增加價值，MCADE 已經內置了大量效用性，例如該平台的綜合獎勵系統提供的功能超出了 GameFi 領域的規範。例如，用戶可通過向平台發佈遊戲評論等社交內容而獲得獎勵，這將激勵用戶建立社區。

MCADE 如何運作？

原生 MCADE 代幣是驅動 Metacade 生態系統的貨幣，從為獎勵系統提供動力到為平台上的交易提供交換媒介。另一個優勢是，MCADE 代幣的總供應量僅限於 20 億，專家預測，隨著平台用戶群的增長，這將增加購買壓力。

最令人興奮的是，MCADE 為 Metacade 最具創新性的計劃之一提供了刺激，該計劃鼓勵人們在平台上獨家創建新遊戲，將用戶保留率提高到前所未有的高度，並增加用戶群。此外，Metagrants 計劃為希望獲得支持以創建新遊戲的遊戲開發者提供加密貨幣資金。每個概念在由 MCADE 持幣社區投票之前都會進入一個創意池，這說明了 Metacade 轉向社區主導治理的關鍵部分。最受歡迎的想法會獲得平台金庫的資助，從而幫助這個概念成為現實。

MCADE 是一項不錯的加密貨幣投資嗎？

MCADE 吸引了加密貨幣市場新聞媒體中幾位專家的想像力，所有跡像都表明它是短期、中期和長期智能投資者的絕佳加密貨幣投資項目。此外，即使是在早期，Metacade 也憑藉其多遊戲庫和遊戲體驗超越了許多 GameFi 競爭對手，使其成為新興加密貨幣遊戲領域的潛在領導者。

Metacade 仍處於起步階段，在未來幾個月內將推出許多令人興奮的功能。令人振奮的加密貨幣市場消息，例如香港對加密貨幣投資的支持，為 MCADE 提供了一個最佳機會，使其成為 2023 年最佳加密貨幣投資選擇之一。

通過關注 Metacade 的 Twitter 頁面 ，隨時了解 MCADE 何時在 Bitmart 和 MEXC 交易所上市。