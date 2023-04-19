5 月 Ethereum 價格預測。上海拆分會提振 ETH，還是 Metacade 是更好的投資選擇？

Ethereum 被公認為整個行業的加密貨幣中堅力量，並且最終仍然是為許多去中心化應用（dApp）、DeFi 和 GameFi 平台提供區塊鏈網絡服務的領先供應商。Ethereum 新聞非常熱鬧，緊隨在“合併”之後，該平台現已完成的上海更新，分析師正在思考上海拆分將對 2023 年 Ethereum 價格預測產生什麼影響。

雖然 Ethereum 新聞佔據主導地位，但 Metacade 最近與 MetaStudio 的合作夥伴關係，以及在 Uniswap 上成功上市的代幣已經悄然建立在該平台令人難以置信的預售活動期間獲得勢頭。分析師現在意識到 Metacade 的潛力，許多人問今年哪個是更好的投資選擇，MCADE 還是 ETH？

什麼是上海拆分？

上海是於 4 月 12 日星期三成功啟動的升級，並允許在網絡上質押持有的 ETH 的投資者首次開始提取資金。

上海的主要特點是完成 Ethereum 從笨重、昂貴、不環保的工作量證明（PoW）共識機製到更便宜、更靈活、生態友好的持有量證明（PoS）機制的轉變，以批准交易。這一轉變讓 Ethereum 不再需要能源密集型區塊鏈礦工和相關的計算機硬件，重新引發圍繞 POW 加密貨幣對環境影響的更廣泛辯論。

2023 年 Ethereum（ETH）價格預測

上海拆分對 Ethereum 價格的影響仍然未知；然而，分析師和投資者對 Ethereum 新聞文章的潛在影響表示擔憂。此外，許多投資者擔心提取質押的 ETH 的能力可能會對今年的價格預測產生不利影響。

雖然當前 5 月份的 Ethereum 價格預測仍然看漲（預計到年底 ETH 將升至 2,500 美元的關口上方），但市場和投資者仍準備好接受價格預測下調，因為解除質押的 ETH 可能會釋放到交易所。

什麼是 Metacade？

Metacade 是一個全新的 GameFi 平台，其雄心壯志是建立世界上最廣泛的線上遊樂中心。Metacade 的主要目標是為其社區提供盡可能廣泛的遊戲體驗，以最大化其總潛在市場（TAM）。

該平台將圍繞一個由遊戲玩家、開發人員和加密貨幣愛好者建立的繁榮社區，作為志同道合的人閒逛和協作的中心，以將 Metacade 推向更高的高度，並幫助推動更廣泛的 Web3 遊戲領域的創新。雖然遊戲玩家可以通過該平台出色的邊玩邊賺（P2E）機制賺取收入，但這只是超越其他 GameFi 遊戲的綜合獎勵系統的一部分。

例如，用戶每次以創意、遊戲評論以及在論壇和線上聊天的形式發佈社交內容時都會獲得獎勵，從而激勵他們為社區建設做出貢獻。此外，Metacade 有一個代幣質押計劃，用戶可以在投資平台未來的同時獲得被動收入。

這些功能為 Metacade 提供了內置於 MCADE 幣中的卓越效用性。除此之外，該平台向完全去中心化自治組織（DAO）的過渡將在代幣中建立治理。

向社區成員下放權力的一個重要部分是開創性的 Metagrants 計劃，開發人員可以通過該計劃申請加密貨幣補助，以支持為 Metacade 創建獨家新遊戲。投票權獎勵給 MCADE 代幣持有者，他們可以投票選出自己最喜歡的想法。得票最多的概念可以從平台的中央金庫獲得撥款，從而幫助平台發展。

2023 年 Metacade（MCADE）價格預測

查看今年 MCADE 的價格預測時，有很多令人興奮的地方。隨著已經以 0.022 美元的價格在 Uniswap 上成功上市，以及即將分別於 4 月下旬和 5 月初在 Bitswap 和 MEXC 上市，看起來它們將為 MCADE 提供上升動力。

此外，Metacade 承諾在 MCADE 中支付獎勵，這將有助於維持代幣在其生態系統中的流動，保持高需求，從而推高價格。再加上未來幾周和幾個月新遊戲和功能的推出，到年底 MCADE 可能會超過 0.50 美元，對於以預售發行價購買的投資者來說，這個價格將獲得超過 50 倍的回報0.008 美元。

ETH vs. MCADE：今年哪個投資更好？

最近的 Ethereum 新聞讓投資者對其持有的價值感到緊張。雖然這尚未反映到 2023 年的 Ethereum 價格預測中，但如果上海升級和代幣提取能力打擊了 ETH 的價值，分析師很有可能在未來幾周和幾個月內開始下調他們的 Ethereum 價格預測。

MCADE 的未來沒有這樣的不確定性。相反，隨著即將在更多交易所上市，該平台將覆蓋更廣泛的受眾並增加對代幣的需求。這些即將到來的上市，加上今年 MCADE 不斷發展的效用性，使其成為 2023 年有趣的潛在投資選擇。