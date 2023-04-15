Metacade 可能成為 2023 年最佳 GameFi 加密貨幣投資的 7 個理由

在成功預售售罄並吸引了數千名投資者後，GameFi 加密貨幣項目 Metacade 現在開始在主要加密交易所提供其 MCADE 代幣。但什麼是 Metacade？為什麼它會成為 2023 年最好的 GameFi 加密貨幣投資之一？

什麼是 Metacade（MCADE）？

Metacade 是一個嶄露頭角的項目，旨在成為邊玩邊賺（P2E）遊戲愛好者、開發商和加密貨幣投資者的終極中心。它將 GameFi 加密貨幣社區匯集在一個一體式生態系統中，提供了一個連接、討論和參與快速發展的 P2E 領域中最新遊戲、趨勢和機會的場所。

Metacade 很快將為玩家提供他們在 P2E 競技場中找到優勢所需的一切，包括閱讀行業資深人士共享的最新 GameFi 創意的空間、討論特定遊戲的子論壇，以及用於尋找值得玩的遊戲的綜合評論系統。它將利用區塊鏈技術的優勢來獎勵玩家對平台的貢獻，創建一個付費遊戲虛擬遊樂中心，甚至創建一個稱為 Metagrants 的去中心化融資計劃。

Metacade 的未來是什麼？

4 月，Metacade 在 Uniswap 交易所上市了其 MCADE 代幣，MCADE 代幣的價格在該交易所繼續獲得興趣和價值。Uniswap 上的代幣價格為 0.22 美元，比最終預售價格高出 10%。那些在 Metacade 預售開始時立即購買代幣的人，可能已經獲得了令人印象深刻的 150% 的投資回報。

Metacade 代幣持有者可能會迎來一個激動人心的未來，因為 Web3 遊戲行業將在未來幾年呈指數級增長。如果遊戲行業像專家預測的那樣增長 10 倍，那麼到 2027 年，MCADE 代幣的價值很容易達到 2 美元。

此外，Metacade 的路線圖包括 4 月晚些時候和 5 月在 Bitmart 和 MEXC 交易所上市，這只會推高價格。許多人預計，一旦消息傳出，Metacade 將迅速攀升，成為 2023 年最佳 GameFi 加密貨幣投資之一。

Metacade（MCADE）可能成為 2023 年最佳 GameFi 加密貨幣投資之一的 7 個理由

那麼，到底是什麼可以推動 Metacade 成為“最佳 GameFi 加密貨幣投資”呢？

社區驅動的生態系統

Metacade 專注於建立一個穩固且參與度高的社區，為投資者提供了獨特的價值主張。基於社區的項目比那些沒有強大粉絲群的項目更有可能成功——看看 Shiba Inu 就知道了。它們從網絡效應中受益匪淺，這應該會推動成千上萬的新用戶使用 Metacade 的平台。

Metagran 計劃

這種創新的資金計劃允許 MCADE 持有者投票，並從平台的金庫直接融資到最有前途的 P2E 遊戲。通過支持最優秀的開發者和項目，Metacade 可以成為下一代偉大遊戲的溫床。每款遊戲都將託管在該平台的虛擬遊樂中心，這意味著紅極一時的遊戲可能會將 Metacade 推向聚光燈下。

擴大工作機會

Metacade 的求職版塊將於 2024 年推出，將用戶與遊戲和 Web3 公司聯繫起來，以提供臨時和全職工作機會。其中一些職位將使用該平台的本地測試環境，用戶可以在其中獲得 MCADE，以提供對新 P2E 遊戲的回饋。此功能為社區增加了一層額外的價值，並將 Metacade 與其他 GameFi 加密貨幣項目區分開來。

DAO 治理

Metacade 計劃在 2024 年轉變為去中心化自治組織（DAO），讓 MCADE 持有者在關鍵決策和平台治理方面擁有直接發言權。這種去中心化的舉措進一步加強了項目的長期可持續性，並鼓勵 MCADE 持有者共同努力，以改善平台。

重視安全

Metacade 獲得了 Certik 的認證，Certik 是加密貨幣投資行業領先的審計機構之一。其團隊、智能合約代碼和規範已被確認達到 Web3 要求的高標準。此外，該平台實施多重簽名錢包，以防止社區資金處理不當，並確保對資金庫功能的信任。

代幣效用和質押

MCADE 是一種多用途效用性代幣，可在平台上用於多種用途，例如參加遊戲錦標賽、參與平台治理以及對 Metagrant 獲獎者進行投票。此外，MCADE 持有者可以質押自己的代幣以獲得獎勵，從而為長期投資和代幣價值增值創造動力。代幣回購和銷毀計劃甚至有可能減少流通供應。

GameFi 和 P2E 行業快速增長

GameFi 行業預計將在未來幾年呈指數級增長。 Crypto.com 的一份報告預測，GameFi 加密貨幣市場的增長速度將比傳統遊戲快 10 倍，到 2025 年成為一個價值 500 億美元的產業。通過將自己定位為該領域的中心樞紐，Metacade 將從整體市場增長中受益，這可能轉化為 MCADE 投資者可觀的回報。

不要錯過 Metacade（MCADE）在交易所上市

可以肯定地說 Metacade 具有巨大的潛力。它不僅發現自己在世界上發展最快的行業之一中處於獨特地位，而且其以社區為中心的方法輕鬆吸引數以千計的新老 P2E 遊戲玩家。其史詩般的預售表現證明了投資者對這個激動人心的 GameFi 加密貨幣項目的信心，而 MCADE 即將在交易所上市也非常值得關注。

如果你正在考慮購買一些 MCADE 代幣，現在可以在 Uniswap 上獲得。但是，如果您更願意在中心化交易所交易，MCADE 將於 4 月中旬在 Bitmart 上市，以及有望在 5 月初上市 MEXC。請關注 Metacade 的 Twitter 頁面以了解該代幣何時上線！