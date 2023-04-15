為什麼 Ethereum 對 2023 年的價格預測如此不確定？Metacade 在 4 月份在交易所上市，能成為一種更受歡迎的加密貨幣投資嗎？

隨著加密貨幣世界繼續快速發展，投資者一直在尋找下一個重大機遇。長期以來，Ethereum 一直被視為行業中的中堅力量，但從事 2023 年 Ethereum 價格預測報告的分析師對其未來的增長潛力提出了質疑。

相比之下，雄心勃勃的新 GameFi 項目—— Metacade 於 4 月初在 Uniswap 上成功推出，繼續吸引投資者的關注。加密貨幣投資團體越來越關注了解導致 2023 年 Ethereum 價格預測不佳的因素，並探索為什麼 Metacade 可能在未來幾個月成為更有利可圖的加密貨幣投資項目。

為什麼 Ethereum 的價格預測看起來有些低迷？

Ethereum 對區塊鏈領域的影響不可低估。儘管如此，對可擴展性、交易費用和長期網絡升級的擔憂，讓一些投資者對其未來的價格表現感到不確定。

雖然第 1 層巨頭仍然是公共無許可區塊鏈領域的明顯市場領導者，但如果 ETH 無法在未來幾年中佔據越來越多的預期企業用例，那麼 ETH 的價格可能會面臨重大挑戰。

Metacade（MCADE）是否具備跑贏 Ethereum（ETH）價格的條件？

對於許多早期採用者來說，投資 Ethereum 無疑是一項有利可圖的嘗試。儘管如此，隨著市場的成熟和競爭的升溫，ETH 投資者的市場挑戰者開始出現，許多人將目光投向了其他地方以最大化他們的回報。

隨著 GameFi 革命的展開，龐大而成熟的遊戲行業將見證大量用戶湧入 Metacade 等項目，他們希望在沉迷於自己最喜歡的消遣活動的同時賺取收入。Metacade 全面而多樣化的遊戲產品使其有別於其他主要專注於單一遊戲體驗的競爭對手，從而在市值方面為其提供了顯著優勢。

由於 Metacade 處於 GameFi 運動的中心，僅此一點即可表明，人們普遍認為 MCADE 在未來幾年可能是比 ETH 更強大的加密貨幣投資選擇。

什麼是 Metacade？

Metacade 是一個雄心勃勃的項目，旨在通過構建世界上最廣泛的邊玩邊賺（P2E）遊樂中心來顛覆遊戲格局。Metacade 明確專注於提供無與倫比的遊戲體驗，旨在吸引不同的遊戲玩家，通過為遊戲玩家創造一個非常有吸引力的生態系統來推動不斷發展的 GameFi 運動。

通過提供廣泛的遊戲類型，Metacade 旨在迎合廣大受眾，而現有的龐大遊戲社區意味著 Metcade 旨在佔領的總潛在市場（TAM）規模是天文數字。該平台還激勵社區的貢獻和參與，創建一個生態系統，讓用戶因其投入和活動而獲得獎勵，並確保所看到的用戶保留水準是無與倫比的。

MCADE 代幣是該項目的原生代幣，為那些希望利用新興 GameFi 領域的人提供了一個有前途的投資機會。隨著平台獲得牽引力和用戶群的擴大，由於該代幣在 Metacade 生態系統中具有高效用性，預計對 MCADE 的需求將會增長。

Metacade 如何運作？

Metacade 生態系統的核心是其開創性的 P2E 遊樂中心，使遊戲玩家能夠在享受自己喜愛的遊戲的同時賺取收入。MCADE 代幣作為平台內的主要貨幣，促進價值交換並為獎勵系統提供動力。

Metacade 的綜合方法還包括對非遊戲活動的獎勵，這意味著通過這種激勵不斷改善用戶體驗。該平台還為遊戲玩家提供競技和錦標賽遊戲選項，並為獲勝者提供豐厚的獎品。

Metacade 獨特的 Metagrants 計劃允許遊戲開發者直接向社區推銷自己的想法。MCADE 持有者可以對哪些項目獲得資金進行投票，確保流行遊戲的持續流動並促進用戶參與——最終為 MCADE 的價值增長做出貢獻。

MCADE 是一項不錯的投資嗎？

對於尋求 Ethereum 替代品的投資者來說，Metacade 正在成為一種引人注目的投資選擇。隨著 GameFi 行業 重塑遊戲玩家通過線上活動獲利的方式，Metacade 的創新平台站在下一階段 Web3 採用的前沿。

Metacade 最近宣佈與遊戲集團 MetaStudio 合作，這看起來也是一個立竿見影的贏家，該遊戲工作室曾開發過 Transformers 2 和 Shrek 等大型遊戲。隨著該工作室準備在該平台上發佈遊戲，這一合作無疑為令人難以置信的前景增加了價值。

隨著項目在 2023 年及以後發展，預計 MCADE 即將在 Bitmart 上的亮相將推動價格大幅上漲——尤其是在 4 月 6 日在 Uniswap 成功上市之後。加上公眾認可度的提高和預期的用戶湧入，MCADE 提供了一個有前途的投資機會，具有顯著的增長潛力，看起來肯定會大大超過任何 Ethereum 價格預測。