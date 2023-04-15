Solana 的 NFT 能否提升 SOL 的價格預測？聰明的投資者正在支持 Metacade，因為該代幣在交易所上市

雖然 Ethereum 是 NFT 收藏的主要場所，但自 2021 年以來，Solana NFT 的受歡迎程度穩步上升。然而，生態系統的最新發展讓許多人想知道 Solana 價格預測在過去幾週內發生了怎樣的變化。與此同時，後起之秀 Metacade 在預售中售罄並與大公司合作在交易所上市，吸引了相當多的關注。

Metacade 價格在 Uniswap 上市後保持堅挺

4 月，Metacade 成功在 Uniswap 上架其代幣。MCADE 的價格已設法保持堅挺；它目前為 0.022 美元。這意味著任何在預售開始時購買 MCADE 代幣的人到目前為止都獲得了 137% 的回報，而圍繞 Metacade 的興奮似乎並沒有放緩。Metacade 能夠在 5 小時內填滿其整個 2.5 億美元的代幣質押池。考慮到投資者表現出的持續興趣，Metacade 的價格預測似乎將飆升。

Solana（SOL）在 NFT 收藏離開後看到複雜信號

Solana 是領先的 Ethereum 競爭對手之一，因其閃電般的交易速度和低成本而備受推崇，並在最近幾個月被認為是下一個嶄露頭角的 NFT 鏈。分析師指出，Solana 是發佈 NFT 最便宜的鏈之一，部署智能合約的成本約為 30 美元，而 Ethereum 的成本高達 5,000 美元。

儘管如此，兩個最著名的 Solana NFT —— DeGods 和 y00ts，最近完成了向 Ethereum 的遷移，這對生態系統造成了巨大打擊。這兩個項目的開發人員將 Solana NFT 生態系統的增長限制作為遷移的主要原因之一。因此，根據 CryptoSlam 的數據，過去一個月購買 Solana NFT 的用戶數量下降了約 15%，總交易量下降了近 10%。

不過，對於 Solana 的 NFT 生態系統來說，有一個好消息。在過去的幾天裡，Solana 基金會宣佈將引入狀態壓縮，此舉將使在 Solana 鏈上鑄造 NFTS 比未壓縮的同類產品便宜 2,400-24,000 倍。這將使存儲 100 萬個 Solana NFT 的成本從 24,000 美元降低到 110 美元左右，並使 NFT 鑄造更容易獲得。

Solana（SOL）價格預測

由於這種削減成本的措施有可能推動 Solana 在 NFT 領域的長期採用，儘管短期有不利消息，但 Solana 的價格預測最近一直相對樂觀。SOL 目前價值約 20 美元。不太樂觀的 Solana 價格預測認為 SOL 今年將重新測試 46-48 美元區域，這仍代表著與今天價格相比有 100% 以上的回報。

更樂觀的 Solana 價格預測認為它可能會升至 86 美元大關，而一些人預計 SOL 到 2023 年底將達到 130 美元。在這兩種情況下，今天的投資者都可以獲得至少 4 倍的收益。

Metacade（MCADE）以令人印象深刻的路線圖讓投資者驚嘆

Metacade 是一個開創性的邊玩邊賺（P2E）平台，旨在將自己打造成 GameFi 領域的一站式社區中心。在最近籌集了超過 1635 萬美元並在預售期間升值 137% 之後，精明的投資者將注意力轉向了 Metacade 即將在 Bitmart（4 月）和 MEXC（5 月）上市的交易所。MCADE 在 Uniswap 上的銷售表現良好，受益於早期投資者在前兩個中心化交易所上市之前提前進入並從中受益。

該平台的願景是為遊戲玩家、開發人員和加密貨幣愛好者提供一個充滿活力的空間，讓他們齊聚一堂，探索不斷擴大的區塊鏈遊戲世界。Metacade 提供各種工具和功能，以幫助創作者和企業家在 P2E 中取得成功，包括用於討論最新技巧的專門子論壇、用於識別頂級遊戲的審查系統，以及由 GameFi 專業人士共享的創意。

Metacade 生態系統的核心是 MCADE 代幣，這是一種多用途效用性代幣，可提供多種獨特優勢。例如，用戶可以通過貢獻有價值的內容、分享遊戲評論以及發佈最新 P2E 遊戲的獲勝策略來賺取 MCADE 代幣。該平台還將引入 Metagrants，這是一種去中心化的資助計劃，允許 MCADE 持有者投票，並將資金分配給最值得的 P2E 項目，然後這些項目將託管在 Metacade 的虛擬遊樂中心。

明年，Metacade 計劃推出求職版塊和去中心化自治組織（DAO）以進一步增強其平台。求職版塊將把用戶與遊戲和 Web3 公司的機會聯繫起來，為他們提供在自己熱衷領域工作的臨時和全職機會。DAO 將讓用戶對平台的治理有直接的發言權，讓社區能夠塑造其未來的發展方向。

Metacade（MCADE）價格預測

Metacade 最初將以 0.022 美元的價格在交易所上市，MCADE 的價格預測還有更大的上漲空間。在接下來的幾個月裡，一些分析師預測 MCADE 將至少達到 0.20 美元，預計到年底，代幣價值將達到 0.50 美元至 0.70 美元。如果這個 0.70 美元的預測是正確的，那麼以 0.022 美元購買代幣的投資者可能會上漲超過 3,000%！

總結

總之，考慮到最近發生的事件，Solana 的長期前景似乎並不太糟糕。儘管該項目面臨來自其他第 1 層網絡的激烈競爭，但 SOL 在未來數月和數年內具有巨大的增長潛力，正如看漲的 Solana 價格預測所證明的那樣。但是，就最佳投資機會而言， Metacade 無疑是贏家。

憑藉其價值驅動的方法、以社區為中心的生態系統，以及對用戶參與的高度關注，Metacade 為那些希望投資快速增長的 GameFi 領域的人提供了一個令人興奮的機會。不要錯過 Metacade 分別於 4 月中下旬和 5 月在 Bitmart 和 MEXC 交易所上市的機會，並且一定要關注 Metacade 的 Twitter ，如果該代幣在下一個交易所上線，您就能立刻知道！