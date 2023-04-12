隨著 AltSignals 宣佈其加密貨幣預售，Telegram 投資者群體非常興奮

AltSignals 已宣佈預售效用性代幣 ASI，解鎖下一代人工智能交易洞察力

這個受歡迎的平台擁有超過 52,000 名用戶，並擁有令人難以置信的評論

ASI 預售看起來將成為 2023 年最佳投資機會之一

加密貨幣世界似乎已經找到了一種受歡迎的交流思想的方法，選擇了即時通訊服務 Telegram 來滿足其通信需求。這通常意味著，發現頂級加密貨幣預售機會的最早機會是在整個應用中。

由於即將發佈的 AltSignals 加密貨幣預售公告，關注的投資者目前正在目睹整個 Telegram 掀起興奮浪潮。由於該項目的強大主張和利用其龐大用戶社區的重要能力，該領域的許多人將預售視為獲得巨額利潤的難得機會。

AltSignals 在其用戶群中擁有超過 50,000 名加密貨幣交易員，並憑藉其產品供應建立了廣泛的社區。這個已建立的基礎，以及由非常成功的產品支持的代幣的大幅折扣預售，是促成興奮的充分理由，ASI 將來可以訪問 ActualizeAI ——高級信號的下一個演變。

什麼是 AltSignals？

AltSignals 以在日常加密貨幣交易、Binance 期貨、外匯、差價合約和股票中提供極高質量的交易信號而聞名。AltSignals 的 Trustpilot 評級可能最清楚地表明其客戶群對用戶體驗的重視程度，它擁有超過 500 個“優秀”評級和 4.9/5 的總體評級。

自 2017 年推出以來，AltSignals 建立了一個擁有超過 50,000 名用戶的忠實社區，憑藉平台的指導，AltSignals 已成為幫助各級交易者每天獲利的領導者，並取得了令人難以置信的成果。

AltSignals 正在構建一個名為 ActualizeAI 的指標工具，它將使用先進的人工智能，利用自然語言處理和情緒分析來不斷掃描市場，以尋找機器學習驅動的交易機會。然後可以盡快將這些資訊傳達給交易者，使他們在競爭中獲得至關重要的優勢，從而使自己的利潤最大化。

信號成功率不言自明，AltSignals 技術在 ETH 和 BTC 交易中提供 70-83% 的成功率。這一成功率是解釋該平台如此受歡迎的關鍵證據，也意味著 ASI 預售很可能注定會取得類似的成功。

AltSignals 如何運作？

AltSignals 同時利用基本面分析和技術分析，以便為用於識別交易的高級算法提供完整的數據集。隨著機器學習的加入，其模式識別幾乎無可匹敵，有助於推動迄今為止取得的巨大成功。

當前的技術，AltAlgo™ 已經為交易者提供了令人難以置信的結果，並鞏固了 AltSignals 在一系列不同市場中作為利潤最大化交易信號的市場領導者的地位。這使無數交易者能夠擊敗競爭對手，並從交易中獲得最大收益。

這項經過驗證的技術已經為交易者提供了 3,700 多個關鍵信號，並且通過學習材料和指導來支持各個級別的交易者，AltSignals 可能是目前最成功的加密貨幣交易者的最大合作之一——因此對下一階段的產品感到興奮發展。

ASI 預售還標誌著 ActualizeAI Club 的啟動，代幣持有者可以使用自己的 ASI 代幣註冊，以獲得所有新版本的獨家測試訪問權。該群體提供了一個有價值的渠道，可以讓精明的交易者領先於市場。加入和參與該小組還為用戶提供了賺取更多 ASI 代幣的能力，這些代幣將於 2023 年第一季度推出。

什麼是 ASI？

ASI 代幣建立在 Ethereum 區塊鏈上，為 ASI 持有者提供高級別的安全保障。該代幣本身是一種效用性代幣，在整個 AltSignals 平台上發揮著關鍵作用，ASI 所有權是訪問平台不同的專屬區域和額外類型信號（例如 ActualizeAI 產品的信號）的基礎。

ASI 將是搶在其他交易者之前獲得交易信號的關鍵，而這提供的競爭優勢將為代幣帶來巨大收益。隨著用戶蜂擁而至該平台，這一優勢肯定會成為一個基本驅動力，增加迄今為止在項目預售中已經表現出的令人難以置信的興趣。

該代幣還在 AltSignals 平台實現價值交換方面發揮作用，例如訪問教育資源等。這種高水準的效用性意味著許多人預計 ASI 將面臨巨大的購買壓力，這將進一步推高代幣的價格。如果這還不夠，ASI 代幣將有一個 3-5 年的回購和銷毀計劃，以確保對 ASI 的供應產生通縮效應——可能會推高代幣的價格。

ASI 被認為是一項不錯的投資嗎？

經驗豐富的加密貨幣投資者會知道，加密貨幣預售預示著巨大的回報，可以獲得高折扣的價格和有限的項目意識，創造了重要的價值主張。ASI 加密貨幣預售就是一個令人難以置信的例子，它為投資者提供了一個獨特的機會來參與一個注定偉大的項目。

憑藉該項目已經獲得龐大的用戶群和可靠的評論，分析師預測 AltSignals 及其 ASI 將擁有一個光明的前景，預售僅 1 天就籌集了 11.2 萬美元。許多人已經在猜測該代幣是否會在 2023 年突破 1 美元大關，毫無疑問，ASI 持有者將迎來一個激動人心的 2023 年。