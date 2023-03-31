2023 年 Ripple 價格預測：AltSignals 的 ASI 代幣能贏過 XRP 嗎？

自該公司在美國證券交易委員會遇到麻煩以來，Ripple 價格預測一直處於穩定狀態，這導致許多投資者尋求其他投資機會。雖然 XRP 價格仍然停滯不前，但目前最令人興奮的機會之一是 AltSignals（ASI）加密貨幣預售。

在 XRP 和 AltSignals 之間的直接比較中，哪個項目具有更高的長期價格潛力？

SEC 對 Ripple 的影響和 AltSignals 的 AI 發展

自從代幣的母公司 Ripple 被 美國證券交易委員會（SEC）指控 以來，XRP 的價格近年來一直保持相對停滯。由於結果的不確定性，投資者信心受到影響，正在進行的法庭案件使人們對 XRP 的長期價格預測產生了懷疑。

XRP 仍然是市值排名前 10 的加密貨幣。然而，SEC 正在調查 Ripple Labs，以確定 XRP 代幣是加密貨幣還是傳統證券。這些資產類別之間的區別是不確定的，因為投資法規通常已有數十年曆史，並且難以跟上快速發展的 Web3 世界的步伐。

AltSignals 是另一個在加密領域快速發展的項目。自 2017 年以來，該平台一直支持著一個非常成功的線上交易社區，現在正在通過推出其新代幣 ASI 來擴展其區塊鏈產品。

ASI 加密代幣預售將從每個代幣 0.012 美元開始，到活動結束時分階段上漲至 0.02274 美元。該代幣在 AltSignals 生態系統中具有巨大的效用性，並將提供對一套名為 ActualizeAI 的新 人工智能 工具的訪問。由於該平台的創新交易解決方案，它可能會成為未來幾年最佳長期投資機會之一。

什麼是 XRP？

XRP 是由 Ripple Labs 創建的加密貨幣。該代幣旨在使交易比銀行和信用卡等傳統支付系統更快、更安全。該項目的目標是使人們能夠以閃電般的速度實時跨境匯款。

XRP 還承諾提供比 Swift 等傳統方法低得多的交易成本，因為它不需要像銀行這樣的第三方中介機構來促進這一過程。 XRP 價格在 2018 年飆升，此後一直躋身市值前 10 名。

Ripple 價格預測：XRP 價格能否在 2025 年達到 4.20 美元？

美國證券交易委員會正在進行的法庭案件損害了 Ripple 的長期價格預測。儘管該領域的許多人預計，XRP 價格會在 2021 年牛市期間出現激動人心的走勢，但該代幣未能超過之前的歷史高點。

因此，許多投資者尋求其他投資機會。隨著時間的推移，這可能會進一步損害 XRP 價格，因為 Ripple 價格預測受到法律不確定性的限制。到 2025 年，Ripple 價格預測僅為 1.50 美元，儘管如果 SEC 審判結果是積極的，這可能會有所改變。

什麼是 AltSignals？

自 2017 年首次推出以來， AltSignals 一直與其加密貨幣交易者社區分享有利可圖的交易信號。AltAlgo™ 指標使那些實施其交易的人能夠在 19 個月內將其投資組合擴大 10 倍，這使得 AltSignals 平台成為該領域的領導者。

該平台現在正在開發一個名為 ActualizeAI 的新人工智能交易堆棧。ActualizeAI 將機器學習與自然語言處理（NLP）相結合，以提高交易信號的準確性。該工具包會分析大量數據，包括一系列價格指標和市場情緒，然後再向用戶提供單一的買入或賣出信號。

ActualizeAI 可以改變線上交易的格局。通過利用人工智能的力量，任何人都可以學習如何成為專業的加密貨幣交易員，並利用 Web3 中一些最有利可圖的投資機會。

ASI 如何運作？

ASI 代幣提供對 ActualizeAI 堆棧的訪問。新的和改進的交易工具包可以在交易加密貨幣市場時為用戶提供真正的優勢，由於資產類別的投機性質和代幣價值的極端波動，它是眾所周知的難以預測。

不僅 AltSignals 用戶將獲得由人工智能驅動的行業領先的工具包 ActualizeAI，而且 ASI 持有者還可以獲得 AI Members Club 的訪問權限。AI Members Club 還將提供官方交易錦標賽，參與者可以獲得加密貨幣獎勵。

ASI 能否在 2025 年達到 2 美元？

出於多種原因，ASI 加密貨幣預售可能成為 2023 年最賺錢的投資機會之一。代幣持有者獲得獨家特權，包括一系列專為幫助加密貨幣交易者駕馭市場波動而設計的服務。除此之外，ASI 代幣是通貨緊縮的，因此任何需求的增加肯定會提高價格。

到 2025 年，一些專家預測 ASI 的價格為 1.80 美元。這將是加密貨幣預售結束後的價格上漲 80 倍——這對早期參與者來說是一筆巨大的回報。對於投資早期加密貨幣項目來說，如此高的回報並不罕見，ASI 很容易成為該行業最新的 100 倍寶石。

AltSignals vs Ripple 價格預測：哪個是更好的投資機會？

XRP 價格在未來幾年可能會大幅上漲，特別是如果 SEC 法庭案件證明了 Ripple Labs 的清白並為其他加密貨幣行業提供更清晰的監管。然而，持續的不確定性繼續損害 XRP 價格，Ripple 價格預測在未來幾個月和幾年內不太可能跑贏 AltSignals。

ASI 代幣預售無疑是 Web3 中已經成功的平台的一個令人興奮的發展。預售是一個限時活動，為早期參與者提供了一個獨特的機會，可以在其最早的開發階段參與到一個高潛力的項目。雖然 ASI 和 XRP 的價格都可以產生可觀的回報，但目前看來，AltSignals 的新 ASI 代幣是更好的投資機會。