如果今年 Solana 每網絡中斷一次,我就有一美元,那麼我就能在當地超市買 500 克腰果(對於那些不知道堅果有多貴的人來說,那是 8 美元)。

再次告訴大家一個讓人驚惶無措的事情,就是 Solana 上週再次發生了網絡中斷。這並不是為了慶祝女王的白金慶典,而是因為它的主網經歷了七個小時的共識協議停滯。具有諷刺意味的是,這次中斷就發生在 Solana 聯合創始人接受 CNBC 採訪後的不久,他在採訪中聲稱 Bitcoin 需要更改為持有量證明(Proof-of-Stake)才能保持相關性。呵呵。

Earlier today a bug in the durable nonce transactions feature led to nondeterminism when nodes generated different results for the same block, which prevented the network from advancing.

— Solana Status (@SolanaStatus) June 1, 2022