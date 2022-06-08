Solana 的易用性、市場領先的 TPS 和低廉的費用都是其特色優勢

但是，最近發生的網絡中斷已是今年的第八次

這個問題有多嚴重，未來將會如何？

如果今年 Solana 每網絡中斷一次，我就有一美元，那麼我就能在當地超市買 500 克腰果（對於那些不知道堅果有多貴的人來說，那是 8 美元）。

再次告訴大家一個讓人驚惶無措的事情，就是 Solana 上週再次發生了網絡中斷。這並不是為了慶祝女王的白金慶典，而是因為它的主網經歷了七個小時的共識協議停滯。具有諷刺意味的是，這次中斷就發生在 Solana 聯合創始人接受 CNBC 採訪後的不久，他在採訪中聲稱 Bitcoin 需要更改為持有量證明（Proof-of-Stake）才能保持相關性。呵呵。

Earlier today a bug in the durable nonce transactions feature led to nondeterminism when nodes generated different results for the same block, which prevented the network from advancing. — Solana Status (@SolanaStatus) June 1, 2022

後果

Solana 讓我想起了我的最後一副耳機。它們非常完美——擁有流暢的聲音，麥克風非常清晰，並且在運動時它們也能牢牢地戴在我的耳朵裡。但是近幾個月以來，右耳機偶爾會出現了故障，我也無法弄清楚原因。有時故障會持續五分鐘，有時會持續一個多小時。

在耳機正常運作時，我能聽到 Bruce Springsteen 響亮而清晰的聲音，讓人心曠神怡。但是一副無法隨時隨地播放音樂的耳機又有什麼用呢？

市場已經意識到這是一個大問題（指的是 Solana 網絡中斷，而非我的耳機），因為 Solana 的價格今年一直在呈現自由落體般下跌，自元旦以來下跌了四分之三。雖然所有資產都下跌了，但將 Solana 的價格走勢與 Bitcoin 的價格走勢對比，可得知 Solana 的下滑幅度甚至比其他加密貨幣市場的價格下跌還要糟糕。

這對未來意味著什麽

我沒有計算機科學背景。我玩過 R、Matlab 和 Python，但我根本沒有資格對 Solana 開發者所面臨的錯綜複雜的挑戰發表意見。在互聯網上的任何地方，您都會看到人們對這些問題是小打小鬧還是難以應對的挑戰發表自己的感性意見——我沒有興趣就這個話題提供推測性意見，因為它並不值得一寫（或者使用更現代的比喻，它也許不值得我敲打鍵盤？）。

但我要做的是從分析的角度出發，利用一些基本的邏輯來評估情況。 Solana 是一個具有巨大潛力的區塊鏈——每秒交易量（TPS）比任何其他主要加密貨幣都要高。但是，如果區塊鏈會突然中斷，那麼它有什麼用呢？老實說，在討論 Solana 時，我已經有點厭倦了使用“潛力”、“可能”和“也許”這些詞了。

對於加密貨幣而言，這實際上是一次相當溫和的中斷，但當您再細想，就會認為這相當可怕。如果下一次 Solana 網絡中斷發生在加密貨幣市場爆炸性上漲或暴力崩盤期間，那會發生什麼？投資者將無法交易、購買或出售任何 Solana 產品，請原諒我的辭藻匱乏，這一點都不酷。

結論

正如我所說，我已經厭倦了寫有關 Solana 網絡中斷的文章。雖然它在全球擁有潛力，但如果它不能解決這些長期存在的缺陷，那將毫無意義。感覺我們現在正處於一個關鍵時期——在宏觀環境如此可怕的情況下發展放緩（甚至停滯不前），更不用說 Ethereum 這種大型競爭對手越來越接近其可能顛覆行業的合併，這可能會對 Solana 造成毀滅性的打擊。

Solana 在“正常開放”時是一個令人難以置信的區塊鏈——收費低廉、使用流暢、快速無阻礙。話說回來，在向自己保證耳機故障問題會解決的幾個月後，我最終還是購買了一副新耳機。

如果 Solana 的這些問題持續存在，那麼對其保有信心的投資者將會越來越少，未來將顯得越來越黑暗。

但是，請一起祈禱——有一天，我們將回顧這些障礙作為在測試階段克服的小挑戰，因為強大的 Solana 區塊鏈將被廣泛採用。

人們總說貓有九條命——好吧，也許區塊鏈也是如此。在這種情況下，在今年八次網絡中斷之後，Solana 還剩最後一次機會。