2023 年推出的最佳加密貨幣。專家分享最值得投資的 12 種新加密貨幣

尋找最佳新加密貨幣進行投資？請查看這份專家精選的 12 種似乎準備在 2023 年爆炸式增長的新加密貨幣清單。從在 GameFi 領域掀起波瀾的玩家到令人興奮的 AI 技術新應用，這 12 種代幣有可能顛覆他們的行業，並在今年獲得顯著的收益。

它們是：

Metacade（MCADE） AltSignals（ASI） Livepeer（LPT） Balancer（BAL） ApeCoin（APE） Frax Finance（FRAX）/Frax Shares（FXS） AngelBlock（THOL） CryptoGPT（GPT） Stepn（GMT） Aptos（APT） Grove Coin（GRV） Proxy Swap（PROXY）

1. Metacade（MCADE）—— Web3 邊玩邊賺遊戲之家

什麼是 Metacade（MCADE）？

Metacade 是一個社區中心，旨在成為 Web3 的所有邊玩邊賺（P2E）遊戲的頭號平台。它的願景是創建一個有趣且充滿活力的虛擬聚會場所，讓遊戲玩家、加密貨幣狂熱者和開發人員齊聚一堂，參與不斷發展的 GameFi 革命。用戶可以閱讀和分享最新的創意版本，彼此實時互動，甚至在塑造 GameFi 行業變得更好方面發揮直接作用。

Metacade 核心原則是最大化用戶價值，為 P2E 遊戲玩家提供他們增加遊戲收入所需的一切，同時使有機社區能夠成長和繁榮。它不僅擁有獨家的遊戲錦標賽和精美的贈品，以及令人難以置信的獎品，而且 Metacade 還將獎勵用戶對該平台的貢獻。

作為分享遊戲中的進步技巧、幫助其他人通過評論找到最適合玩的遊戲，以及發佈其他有價值內容的回報，Metacade 會獎勵玩家 MCADE 代幣，以表彰他們在社區發展中發揮的作用。此外，Metacade 計劃在 2024 年推出求職版塊。在這裡，成員將找到各種職位，從使用平台本地測試環境的休閒遊戲測試工作到 Web3 和遊戲巨頭的帶薪職位。

許多投資者都期待著 Metagrant 計畫，它可以解決現實世界中游戲開發者資金效率低下的問題。前提很簡單：遊戲開發者將他們的提案提交給其中一項 Metagrant 競賽，MCADE 持有者投票選出他們認為應該獲得資助的遊戲。獲勝者將獲得 Metacade 金庫的資助，從而將想法變為現實，並將完成的遊戲添加到 Metacade 的虛擬遊樂中心中，供全世界遊玩。

為什麼投資 Metacade（MCADE）？

對於希望利用不斷增長的 GameFi 市場的任何人來說Metacade 似乎是理想的加密貨幣項目。雖然 P2E 遊戲來來去去，但 Metacade 是連接整個行業的統一力量，為希望在參與充滿活力的社區的同時尋找 GameFi 優勢的任何人提供一站式平台。

此外，社交平台對遊戲玩家至關重要——看看 Discord 和 Twitch 的興起就知道了。Metacade 具有相同的潛力，但具有玩家獎勵的額外獎勵和指導 P2E 未來的機會。推出後不久，Metacade 將開始致力於其去中心化自治組織（DAO），這將進一步提升 MCADE 對投資者的價值，使他們能夠對與平台發展相關的重要決策進行投票。

由於其成為 GameFi 最好的新加密貨幣之一的巨大潛力，Metacade 在其預售中籌集了超過 1460 萬美元。目前，它處於預售的最後階段，這意味著在它進入最後階段之前沒有太多時間來獲取 MCADE 代幣。甚至有傳言稱有幾隻加密貨幣巨鱷跳上了船，如果屬實，這就是 MCADE 已準備好在 2023 年飆升的一個有希望的跡象。

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2. AltSignals（ASI）——使用尖端人工智能提供高度準確的交易信號

什麼是 AltSignals（ASI）？

AltSignals 是市場領先的交易信號供應商之一，自 2017 年以來，其免費信號的訂閱者已超過 50,000 人，其 VIP 組的成員已達 1,400 人。AltSignals 提供了遊戲中的一些最佳信號，已發出超過 1,500 次交易信號，其平均準確率為 64%。它在其 Trustpilot 頁面上收到了壓倒性的正面回饋，獲得了近 500 條正面評價，平均評分為 4.9/5。

例如，它最近的結果非常驚人。其 Binance 期貨信號在 2 月份以 90% 的勝率返回 2,163%，而 1 月份的表現更好：以 92% 的準確率獲得了 2,480% 的收益。AltSignals 的資深交易員團隊和 AltAlgo™ 算法使這些出色的結果成為可能。AltAlgo™ 是 AltSignals 的專有指標，結合了超過 34 種不同的篩選器，產生了非凡的收益。

最近，AltSignals 啟動了 ASI 代幣預售，以支持其下一個大項目：ActualizeAI 算法。ActualizeAI 將利用最先進的人工智能技術，使 AltSignals 的平均勝率超過 80%。它計劃結合機器學習、預測建模、自然語言處理、情緒分析和強化學習，為交易者提供無與倫比的結果。

擁有 ASI 代幣意味著，持有者將是第一個訪問 ActualizeAI 算法的人，但它也為平台的人工智能生態系統開闢了一個充滿機遇和洞察力的世界。例如，該算法的情緒分析功能將用於在加密貨幣預售爆炸之前識別它們，從而使他們能夠確保在競爭中佔據優勢。

為什麼要投資 AltSignals（ASI）？

成為 ASI 投資者不僅可以獨家訪問 ActualizeAI 的信號，還可以為他們提供 AI Members Club 的會員資格。在這個俱樂部中，用戶可以提供回饋、為產品開發做出貢獻，並參與回溯測試——所有這些都可以通過努力賺取 ASI。有些人推測這可能是一個僅限會員的 Discord 群組，但 AltSignals 很可能考慮了一個自定義解決方案。

甚至還有計畫中的交易錦標賽，社區成員可以在其中展示自己的交易技巧，並競爭以賺取最大利潤。這意味著他們不僅可以從 AltSignals 的交易信號中獲利，還可以贏取豐厚的獎金！為了幫助 AltSignals 的優先事項與社區保持一致，ASI 還將充當治理代幣，允許用戶對算法和平台所做的更改進行投票。

總的來說，AltSignals 看起來像是市場上最熱門的新加密貨幣之一。其可靠的業績記錄，加上將其交易信號提升到一個新高度的可靠計畫，預計將吸引成千上萬的投資者參加 ASI 代幣預售。它在發布僅 1 天后就已經籌集了 11.2 萬美元，許多加密貨幣情報社區預測，ASI 一旦進入加密貨幣交易所就會爆炸。

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3. Livepeer（LPT）——解決影片播放公司的一大難題

什麼是 Livepeer（LPT）？

Livepeer 是建立在 Ethereum 區塊鏈上的去中心化影片基礎設施協議。它旨在為開發人員和企業提供一種更具成本效益和效率的方式來構建和運營影片流應用。

目前，流媒體供應商最昂貴的方面是覆蓋和重新格式化影片，以便它可以在不同的設備上播放，也稱為轉碼。Livepeer 旨在通過允許廣播公司使用數千個節點（稱為編排器）安全地創建影片，而不會大量消耗其現金流來擾亂這個市場。

擁有多餘計算機資源的用戶可以將 LPT 代幣作為質押，並獲得用於處理轉碼過程的加密貨幣資產。如果轉碼器未能交付，它將沒收其質押的 LPT 代幣作為懲罰。

為什麼要投資 Livepeer（LPT）？

Livepeer 解決了影片流媒體行業的一個重大痛點：高成本和複雜的技術要求。通過利用去中心化的力量，Livepeer 可以為影片處理和傳輸提供更實惠、更容易獲得的替代方案，使其成為一個有吸引力的選擇，並且成為尋求簡化運營的廣播公司的最佳新加密貨幣之一。

此外，Livepeer 具有大量現實世界的效用性，與更多利基加密貨幣項目相比，這為增長提供了堅實的背景。它作為轉碼器或委託人的質押獎勵，還為散戶投資者提供了產生高達 23% 年回報率的機會——這是有助於為不斷增長的去中心化流媒體市場做出貢獻的一個有吸引力的好處。

4. Balancer（BAL）——世界上首個自平衡加權 DeFi 投資組合

什麼是 Balancer（BAL）？

Balancer 是一個建立在 Ethereum 網絡上的創新去中心化交易所（DEX）平台。它可以創建最多包含 8 個不同比例代幣的可自定義池，從而實現加密貨幣資產的高效交易和再平衡。與傳統交易所相比，Balancer 不需要中央機構或訂單簿。相反，它依靠自動做市商（AMM）來促進交易並維持交易所的流動性。

Balancer 的資金池類似於指數基金。用戶無需按特定比例持有一組股票，而是可以創建包含八種不同數字貨幣的資金池。例如，他們可能會創建一個包含 50% Bitcoin、25% Ethereum、15% Aave 和 5% ApeCoin 的礦池。如果 Ethereum 的價格翻了一番，Balancer 將使用智能合約來重新平衡礦池並減少其持有的 Ethereum。然後這個 Ethereum 可供交易者購買。

為什麼要投資 Balancer（BAL）？

Balancer 為 AMM 提供了比其他 DeFi 協議更靈活和可自定義的方法，允許用戶創建具有任意資產和權重組合的資金池。希望以一致和可靠的方式產生額外收入的投資者可以為這些資金池提供流動性，只要交易者使用其流動性，就可以賺取 BAL 代幣。

作為首個自平衡加權投資組合 DeFi 應用，隨著越來越多的用戶湧入 DeFi 項目，Balancer 有望佔據較大的市場份額。此外，Balancer 已經獲得了一些合作夥伴關係，進一步鞏固了其作為領先的 DeFi 加密貨幣項目的地位，例如 Aave 和 Polygon。

5. ApeCoin（APE）——元宇宙的貨幣

什麼是 ApeCoin（APE）？

ApeCoin 是 Yuga Labs 在其舉世聞名的 Bored Ape Yacht Club (BAYC) NFT 系列取得成功後創建的一種相對較新的加密貨幣。它是 Ape 生態系統的效用和治理代幣，為持有者提供對遊戲、商品、活動和服務的獨家訪問權。

它旨在用於各種 Web3 應用，尤其是在 Otherside 中。Otherside 是 Yuga Labs 的元宇宙項目，它聲稱這將是市場上最先進的元宇宙之一。Otherside 發生在一個遙遠的星球上，玩家將能夠沉浸在一個開放的環境中，在那裡他們可以與他人互動，建立不同的體驗，並擁有虛擬財產，被稱為 Otherdeeds。

為什麼投資 ApeCoin（APE）？

由於多種原因，ApeCoin 被認為是頂級新加密貨幣之一，尤其是 Yuga 之前項目的史詩般的成功。ApeCoin 已經找到用作 Benji Bananas 和 Dookie Dash 的原生代幣的用途，這兩個 P2E 遊戲在加密貨幣社區中獲得了一定的讚譽。

此外，Otherside 正在與 Web3 和遊戲行業的兩個主要參與者 Animoca Brands 和 Improbable 合作開發，這增加了 Otherside 順利推出的機會。Otherside 已經備受期待，Otherdeeds 在 24 小時內的銷售額將超過 5 億美元。如果 Otherside 能夠兌現承諾，那麼 APE 很快就會攀升到新的高度。

6. Frax Finance（FRAX）/Frax Shares（FXS）——託管世界上首個分數穩定幣

什麼是 Frax Finance（FRAX）/Frax Shares（FXS）？

Frax Finance 最初是一種基於獨特算法模型運行的穩定幣，使用抵押和非抵押組件來維持 1 美元的穩定價值。然而，Frax Shares（FXS）代幣持有者最近投票決定完全抵押其穩定幣，完全刪除算法元素。

Frax 推出了世界上首個分數穩定幣和加密貨幣市場消費者價格指數，即 Frax 價格指數（FPI）。它的願景是創建高度可擴展、去中心化的貨幣形式，以取代 Bitcoin 等固定供應數字資產。

為什麼要投資 Frax Finance（FRAX）？

Frax 在過去幾年中在 DeFi 領域獲得了巨大的吸引力，其協議在 2022 年達到了 38 億美元的總鎖定價值（TVL）的峰值（） DeFiLlama ）。Frax 還與許多流行的加密貨幣項目建立了合作夥伴關係，例如 Wombat Exchange 和 OlympusDAO，這證明了它在加密貨幣社區中的信譽。

最後，Frax 去中心化決策方法可能對投資者具有吸引力。擁有 Frax 股份（FXS）允許持有人對協議的變更提出建議和投票，這導致 Frax 完全擺脫了算法掛鉤。

7. AngelBlock（THOL）——改變基於區塊鏈的籌款方式

什麼是 AngelBlock（THOL）？

AngelBlock 是一個非託管的、基於協議的籌款項目，為投資者和初創公司等提供引人注目的用例。它認為當前的加密貨幣籌款格局高度分散且效率低下，地毯拉動、詐騙項目和空頭承諾等問題困擾著加密貨幣市場。AngelBlock 保護投資者的資金，如果初創公司沒有兌現承諾，就會返還他們的資金。

AngelBlock 的使命是創建一個由投資者、創新者和支持者組成的協同社區，專注於推進區塊鏈技術。資金支付給在籌款過程中達到里程碑的初創公司，投資者投票決定他們是否認為該項目已成功完成給定的里程碑。

為什麼投資 AngelBlock（THOL）？

實際上，AngelBlock 正在努力提高對加密貨幣籌款世界的信任。AngelBlock 旨在提高籌款透明度，並將初創公司與法律、戰略和技術顧問精英團隊聯繫起來，為投資者提供了一種支持 Web3 開發的方式，同時為安全的投資流程做出貢獻。

THOL 代幣本身允許持有者獲得廣泛的機會來投資新興的加密貨幣項目，因為它需要在協議中支付礦工費。THOL 代幣也可以質押，允許用戶通過提名負責對新加密貨幣上市進行盡職調查的初創公司驗證者來獲得獎勵。

8. CryptoGPT（GPT）——讓用戶在人工智能的未來控制自己的數據

什麼是 CryptoGPT（GPT）？

CryptoGPT 是眾多新加密貨幣項目之一，旨在利用由 ChatGPT 發起的不斷增長的 AI 趨勢。這是一個獨特的區塊鏈項目，旨在為人工智能開發收集數據，允許用戶通過共享自己的匿名數據來賺取加密貨幣。

CryptoGPT 打算在健身、約會、遊戲和教育等廣泛領域創建一個完整的 dApp 生態系統，同時提供 GPT 作為對使用這些 dApp 時收集的數據支付。該平台建立在使用 zkRollup 技術的第 2 層區塊鏈架構上，使其具有可擴展性並與 Ethereum Virtual Machine（EVM）兼容。

為什麼要投資 CryptoGPT（GPT）？

CryptoGPT 與其他基於區塊鏈的 AI 項目的不同之處在於，其大規模零售採用的目標，通過消費者應用進入市場提供了一個尚未開發的機會。這已經吸引了超過 200 萬用戶進入其生態系統，並導致多個知名交易所上市。

GPT 本身是一個多用途的效用性代幣。雖然其全部用途仍在進行 Beta 測試，但 CryptoGPT 可以質押，用於回購或銷毀等流動性事件，並作為 CryptoGPT 區塊鏈上交易的燃料。用戶甚至可以購買 Capsule NFT，這增強了他們更快產生現金流的能力。雖然 CryptoGPT 還處於早期階段，但它無疑是目前最令人興奮的新加密貨幣之一。

9. Stepn（GMT）——邊移動邊賺的領導者

什麼是 Stepn（GMT）？

Stepn 是一款獨特的移動應用，由 Solana 區塊鏈提供支持，以有趣和令人興奮的方式結合了遊戲、健身和加密貨幣。它允許用戶通過步行、慢跑或跑步，無論是在街上還是在現實世界的健身房中，以效用性代幣 Green Satoshi Tokens（GST）的形式獲得獎勵。Stepn 被稱為邊移動邊賺的領導者，被譽為最積極的新加密貨幣之一。

用戶賺取的金額與其 NFT 運動鞋的屬性成正比，一些收入最高的運動鞋可以獲得數千美元的 SOL 和 GST 代幣。Stepn 還具有一種稱為 Green 元宇宙代幣（GMT）的代幣，這是該平台的治理代幣，只有玩家晉級到一定級別後才能獲得。GMT 允許用戶從項目中獲得質押獎勵，並通過投票和提議更改直接影響 Stepn。

為什麼投資 Stepn（GMT）？

Stepn 提供了一種創新的方式來激勵人們過上健康的生活方式，同時以加密貨幣的形式獲得獎勵。它是為數不多的幾個旨在通過最大限度地發揮加密貨幣的全部潛力來為用戶的生活帶來積極變化的項目之一。該平台還在其移動應用中提供了一個用戶友好的界面和錢包，即使是非加密貨幣本地人也可以輕鬆獲得獎勵。

此外，該平台還獲得了 ASICS 等主要運動品牌的關注，這些品牌將自己的 NFT 運動鞋系列添加到 Stepn 的目錄中。最重要的是，風險投資界的一些知名人士對 Stepn 下了大賭注； MorningStar Ventures、Solana Capital 和 Sequoia Capital 都對該項目給予了大力支持。

10. Aptos（APT）——來自前 Meta 工程師的新區塊鏈

什麼是 Aptos（APT）？

Aptos 是第 1 層區塊鏈，旨在挑戰 Ethereum 在智能合約領域的主導地位。Aptos 由前 Meta 工程師開發，基於公司失敗的 Diem 項目，採用一種名為 Move 的本地編程語言，該語言由 Meta 開發，被認為優於其他基於區塊鏈的語言。

Aptos 的架構旨在提供比 Ethereum 更快、更便宜的交易，一旦網絡完全開發，其潛在容量可達每秒 150,000 筆交易（TPS）。該項目在 APT 加密貨幣上市上市之前籌集了超過 3.5 億美元的資金，這在一定程度上要歸功於其由博士、研究人員和工程師組成的傑出團隊。

為什麼投資 Aptos（APT）？

Aptos 的高交易能力和更有效地處理智能合約的能力可以使其成為該領域的領先競爭者。Google Cloud 已經宣佈與 Aptos 作為驗證者建立合作夥伴關係，因為它已經與它認為具有升值潛力的其他幾種加密資產進行了合作。

此外，Aptos 擁有一支強大的各個領域專家團隊，他們在之前的加密貨幣項目中取得了成功，例如 Solana 的前營銷主管 Austin Virts。該項目吸引大量風險投資的能力也表明了對該項目潛力的信心，這就是為什麼它被認為是目前最好的新加密貨幣發行項目之一。

11. GroveCoin（GRV）——具有遠大目標的綠色區塊鏈

什麼是 GroveCoin（GRV）？

GroveCoin 是一個新加密貨幣項目，旨在幫助其被稱為 Grovers 的投資者通過以環保意識的方式利用去中心化數字貨幣來實現更健康、更富有的未來。出於對當今開採加密貨幣對環境影響的擔憂，GroveCoin 旨在成為加密貨幣市場中許多數字貨幣的綠色替代品。

GroveCoin 本身是 GroveCoin 網絡的原生代幣，GroveCoin 網絡是一種持有量證明區塊鏈，作為 Ethereum 網絡的硬分叉運行。它努力開發令人興奮的產品生態系統，包括 GroveKeeper 錢包和 GroveSwap 去中心化交易所。

為什麼要投資 GroveCoin（GRV）？

投資 GroveCoin 提供了一個支持創新加密貨幣項目的機會，該項目致力於為該行業創造一個更加環保的未來。GroveCoin 的持有量證明共識算法為工作證明網絡提供了一種更可持續的替代方案，同時擁有 Ethereum 的安全性。

Grove 還希望將所有交易的一部分再投資於綠色產業和企業，從而為投資者帶來更多回報。例如，它將投資於太陽能並引入一個平台來支持那些將從自給自足的農業方法中獲益最多的國家。它甚至計劃投資可再生能源市場，Grove 可能會參與碳信用交易，這可能會使 GRV 在不久的將來變得更有價值。

12. Proxy Swap（PROXY）——一個注重隱私的數字資產交換平台

什麼是 Proxy Swap（PROXY）？

Proxy Swap 是一個建立在 Ethereum 網絡上的 dApp，允許用戶在完全隱私的情況下買賣數字資產。使用零知識證明（zkProofs）等技術，Proxy Swap 可以在不洩露交易者的 MetaMask 地址的情況下進行交易，從而消除交易的任何可追溯性並增強對財務數據的控制。

Proxy Swap 支持 Uniswap 上架的任何代幣，使其具有不可思議的通用性。無論用戶是出於商業目的進行大額金融交易，並希望將自己的行為保密，還是只是擔心自己在一個永遠連接的世界中的匿名性，都可以使用 Proxy Swap 來實現終極隱私。

為什麼要投資 Proxy Swap（PROXY）？

投資 Proxy Swa 是支持優先考慮用戶隱私和安全的去中心化應用的好方法。它的獨特功能對關注當今數字環境中隱私和審查制度的用戶特別有吸引力。

持有不同級別的 PROXY 也為 Proxy Swap 生態系統帶來了多重好處。擁有超過 100,000 個 PROXY 代幣可為投資者提供無限制的每日掉期和首次使用熱門的新高級功能。擁有超過 100 萬個代幣將使用戶成為首個使用 Proxy Swap 移動應用的人。 Proxy Swap 還支持質押，目前年化收益率超過 60%，非常適合希望在支持項目的同時產生現金流的投資者。

如何找到即將爆炸的最新加密貨幣？

有幾種方法可以找到即將爆炸的新加密貨幣。尋找新代幣的最受歡迎來源之一是 Coinmarketcap 的新加密貨幣頁面 。在這裡，您會找到已上市的最新代幣名單以及市值和交易量等基本指標。同樣， CoinGecko 的新加密貨幣名單 也是一種寶貴的資源。

如果您正在尋找尚未上市的更新代幣，那麼搜索預售可能是一個不錯的選擇。這些項目通常可以在首次代幣發行（ICO）或首次交易所發行（IEO）集合網站上找到，這些網站可以通過搜索“ICO 名單”或“IEO 名單”找到。

最後，不要低估社交媒體的力量。加入 Discord 和 Telegram 群組，在 Twitter 上關注有影響力的交易員，並關注其他社交媒體平台，可以讓您在最新的加密代幣成為主流之前儘早獲得相關資訊。

投資新加密貨幣的優點和缺點是什麼？

投資新加密貨幣項目可能是獲得重大收益的令人興奮的機會，但這種方法有利有弊。一個主要優勢是隨著代幣變得越來越流行，它有可能產生巨大的回報。具有解決現實問題的創新用例的代幣可能會吸引大量用戶。如果該項目被廣泛採用，早期投資者可以獲得 10 倍、50 倍甚至 100 倍的回報。

此外，新加密貨幣通常擁有最佳社區，其中充滿了對項目充滿熱情的投資者。這可以幫助投資者結識志同道合的愛好者，幫助他們更多地了解新加密貨幣的內部運作，並可能影響其發展。

但是，也存在項目可能無法成功的風險。隨著每週出現許多新加密貨幣，投資者最終可能會將資金投入到一個從一開始就注定要失敗的項目中。這可以通過在投資前進行盡職調查和徹底研究項目來抵消。

新加密貨幣項目也往往更不穩定，比更成熟的替代加密貨幣波動更大。這種波動性使得預測項目的長期表現變得具有挑戰性，如果投資者面臨巨大的未實現損失，可能會造成心理困擾。

最值得現在投資的新加密貨幣是什麼？

雖然找到最佳新加密貨幣進行投資可能具有挑戰性，但您現在對專家認為的頂級項目有一個全面的了解。一些代幣解決了特定的行業問題，如 Livepeer 和 AngelBlock，而另一些代幣，如 ApeCoin 和 CryptoGPT，希望利用元宇宙和人工智能技術的快速發展。但從更廣泛的角度來看，兩個明顯的贏家出現了：Metacade 和 Altsignals。

Metacade 具有成為 P2E 遊戲玩家中家喻戶曉的名字的巨大潛力。由於其出色的預售表現和基礎資產，它已經獲得了大量的追隨者，許多人認為 Metacade 可以通過其 Metagrant 計畫成為 GameFi 行業中最具影響力的力量之一。

與此同時，AltSignals 將席捲交易界。它已經證明自己是交易信號領域的頂級競爭者之一，其專有的 AltAlgo 系統受到全球交易者的青睞。AltSignals 的 ActualizeAI 算法和 ASI 代幣無與倫比的優勢，可能會讓 AltSignals 受到許多加密貨幣投資者的關注。由於其預售剛剛開始，早期投資者可能會在不久的將來看到 ASI 的巨大收益。

加密貨幣常見問題解答

新加密貨幣是一項不錯投資嗎？

如果新加密貨幣擁有堅實的團隊、創新的技術和明確的用例，那麼它們可能是一項不錯的投資。重要的是要進行徹底的研究，以確定新的加密貨幣是否具有未來收益的潛力。

新加密貨幣如何產生？

可以通過稱為代幣化的過程創建新加密貨幣，在該過程中，在現有區塊鏈網絡上創建新代幣或通過完全啟動新的區塊鏈網絡來創建新代幣。

哪種加密貨幣將在 2023 年爆發？

無法預測哪種加密貨幣將在 2023 年爆發，但此名單中的新加密貨幣都具有強大的潛力，尤其是 Metacade 和 AltSignals。

什麼是加密貨幣上市？

加密貨幣上市是將加密貨幣添加到數字資產交易所的過程，允許用戶在交易所平台上買賣和交易代幣。而代幣上市可以提高代幣的知名度和流動性。

在投資新代幣時，我應該尋找什麼樣的用例？

尋找能解決現實世界問題的項目。解決低效率或痛點問題的代幣具有巨大的採用潛力，因為它們比純粹的投機性代幣具有更多效用性。

以房地產行業為例，您可以尋找使用區塊鏈技術提高借貸流程效率的抵押貸款平台，或者解決物業維護或房地產投資市場痛點的平台。

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