2023 年首次代幣發行（ICO）。現在最值得購買的加密貨幣 ICO 是什麼？

隨著加密貨幣市場的發展和成熟，許多投資者尋求下一個可以提供可觀回報的大型首次代幣發行（ICO）。但是，隨著不斷湧現出如此多的加密貨幣 ICO，哪些是最值得購買的加密貨幣 ICO？在本文中，您可以了解 12 個精心挑選有前景的 ICO。從基於 AI 的項目到第 1 層解決方案，您會發現吸引您眼球的東西。

代幣清單

Metacade（MCADE） AltSignals（ASI） ALINK AI（ALINK） Vivi（VIVI） OptionBlitz（BLX） ASTL（ASTL） Kryptview（KVT） Minima（WMINIMA） Brickken（BKN） EasyFeedback（EASYF） WeSendIt（WSI） Mintera（MNTE）

1. Metacade（MCADE）——在邊玩邊賺遊戲中扮演重要角色

什麼是 Metacade？

Metacade 是一個邊玩邊賺（P2E）社區中心，旨在通過其首次代幣發行改變 GameFi 格局。這是一個一體化的解決方案，遊戲玩家、加密貨幣愛好者和開發人員可以組隊探索快速擴展的 P2E 遊戲世界。雖然它擁有您對遊戲中心的所有期望，例如子社區、實時交互空間和遊戲排行榜，但它正在利用區塊鏈技術的力量將事情提升到一個新的等級。

例如，為了鼓勵 P2E 中的頂尖人才湧入該平台，它會獎勵任何使用 MCADE 代幣分享評論、技巧和其他實用內容的人。高級玩家可以通過幫助他人找到自己的 GameFi 優勢來賺錢。同時，P2E 領域的新玩家可以通過分享他們對一直在玩的新遊戲的想法，開闢另一個收入來源。

平台還計劃舉辦定期錦標賽、抽獎和比賽，玩家可以在這些比賽中與其他社區成員一起測試自己的運氣。Metacade 打算在 2024 年推出求職版塊，用戶將在其中發現從休閒遊戲測試工作到 Web3 和遊戲領導者的全職帶薪等各種職位。

最令人興奮的是，Metacade 正在推出 Metagrant 計畫。 Metagrants 有望在塑造 P2E 行業的未來方面發揮關鍵作用。他們允許社區投票，並將資金用於開發中的最佳 P2E 遊戲。

開發人員會將自己的想法提交給一系列競爭提案，MCADE 持有者將投票選出自己最喜歡的提案。獲勝者將獲得 Metacade 金庫的資助，最終遊戲將被添加到該平台的虛擬遊樂中心，任何人都可以登入遊玩。這不僅培養了一種獨特的社區參與感，而且還有可能使 Metacade 成為 P2E 遊戲玩家家喻戶曉的品牌。

結合其他令人印象深刻的方面，如計畫中的去中心化自治組織（DAO）、質押、代幣回購和銷毀計劃，以及多家備受推崇的媒體的特色，Metacade 看起來是目前最適合投資的 ICO。考慮到它籌集了超過 1460 萬美元，而且每一階段的銷售速度都比上一階段快，加密貨幣投資者社區似乎也同意這一點。

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2. AltSignals（ASI）——利用人工智能改變貿易行業

什麼是 AltSignals？

AltSignals 是一家交易信號供應商，已成為行業領導者。AltSignals 於 2017 年推出，已在外匯、加密貨幣和股票市場向 1,400 多名 VIP 用戶發出超過 1,500 次信號，平均準確率為 64%。它每個月始終如一地產生出色的回報；其 Binance 期貨信號在 2 月份獲得了 2,163% 的回報率和 90% 的獲勝率，而 1 月份產生了 2,480% 的回報率和 92% 的準確率！

AltSignals 無可挑剔的 Trustpilot 分數支持了這些結果。它獲得了近 500 條正面評價，平均星級評分為 4.9/5。AltSignals 的高級交易專家團隊和尖端的 AltAlgo™ 指標使這一切成為可能。AltAlgo™ 結合了超過 34 種篩選器和策略來幫助 AltSignals 團隊確定最佳交易機會。

現在，AltSignals 已準備好踏上旅程的下一步。它推出 ASI 代幣，以資助 ActualizeAI 算法的開發。它旨在利用完整的 AI 堆棧將平台的準確率提高到 80% 以上，同時為投資者提供難以置信的好處。該 AI 堆棧將使用機器學習和自然語言處理等 AI 技術的最新發展來升級現有的 AltAlgo™ 算法。

通過擁有 ASI，潛在投資者將獲得對 ActualizeAI 算法信號的獨家訪問權，從而使他們在金融市場上比其他人更具優勢。那些購買 20,000 個或更多 ASI 代幣的人將獲得信號的終身會員資格，同時可以免費訪問現有的 AltAlgo™ 信號服務。

ASI 還將為投資者提供加入 AI Members Club 的資格。該俱樂部將允許會員幫助塑造 AltSignals 和 ActualizeAI 算法的未來。作為會員，他們可以提供回饋、想法，並為平台的發展做出貢獻，從而獲得額外的 ASI 代幣作為獎勵。這些代幣可以積累起來，以升級其會員級別，從而解鎖 AltSignals AI 生態系統的更多功能，或持有這些代幣以獲得潛在的未來收益。

最後，ASI 作為一種治理代幣，允許持有者提出更改建議，並決定未來對平台的更新。這種直接的社區參與有助於確保平台的目標和價值觀與使用其服務的交易者保持一致。在推出後僅 2 天就籌集了 12 萬美元，可以肯定地說 AltSignals 是一個準備大干一場的加密貨幣項目。您絕對不想錯過 ASI 代幣預售！

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3. ALINK AI（ALINK）——為人工智能的未來做好準備的市場

什麼是 ALINK AI？

隨著最近 ChatGPT 等 AI 應用的興起，新的基於 AI 的加密貨幣項目和代幣銷售最近出現了。首屈一指的 AI ICO 活動之一是 ALINK AI ，這是一個 AI 服務的一體化市場。它有效地允許任何有互聯網連接的人在基於區塊鏈的市場中請求和提供與人工智能（AGI）相關的服務。

這些服務的範圍從簡單的語音或圖像生成到複雜的預測模型構建和特定於行業的解決方案。開發人員甚至可以啟動與 ALINK 網絡其他方面交互的自我管理 AI 軟體，並從中獲利。

ALINK 還內置了一個數據市場，可以在其中買賣和交易數據。數據供應商可以通過將其資料出售給營銷人員、數據分析師、研究公司等來實現貨幣化。隨著將數據提供給 AI 解決方案的需求不斷增長，ALINK 將準備作為擁有數據的人和需要數據的人之間的中介它來訓練自己的人工智能模型。

該平台使用其原生數字代幣 ALINK 作為其市場中的交換媒介，來籌集資金並激勵其用戶提供和改進 ALINK 的服務。雖然 AI 代幣尚未打入主流加密貨幣領域，但 ALINK 似乎是一種很有前途的新加密貨幣，已準備好鋪平道路。因此，它是目前最值得投資的加密貨幣 ICO 之一。

4. Vivi（VIVI）——付費的去中心化短影片分享

什麼是 Vivi？

Vivi 是一個去中心化平台，它允許創作者分享短影片並獲得獎勵，同時為觀眾提供一種方式，將他們在社交媒體上花費的時間貨幣化。Vivi 使用其去中心化結構，確保其用戶的隱私和安全，同時促進公平分配獎勵。

Vivi 類似於去中心化 TikTok。用戶可以發佈短影片，如化妝或烹飪教程，非常適合希望擺脫中心化社交媒體平台同時保持自己風格的 TikTok 創作者。

Vivi 的獨特功能之一是使用非同質化代幣（NFT）眼鏡。用戶在註冊時免費獲得一個 NFT 眼鏡，並可以使用它來獲得 VRV 獎勵。繼續在平台上觀看影片和互動的用戶將獲得 VRV，VRV 可以兌換為平台的治理代幣 VIVI。VIVI 使用戶能夠升級自己的眼鏡，以獲得更多的觀看時間 VRV。

除了主要的 Vivi 應用外，還有 Vivi Live、Vive Spot 和 Vivi Academy，它們各自在直播、體育和教育領域都有特定的用途。Vivi 有潛力成為 Web3 在加密貨幣行業的首選去中心化短影片平台，當然是值得考慮的代幣銷售項目。

5. OptionBlitz（BLX）——獨特的去中心化衍生品交易平台

什麼是 OptionBlitz？

OptionBlitz 是一個基於 Ethereum 第 2 層擴展解決方案 Arbitrum 的去中心化交易平台。它專門從事衍生品交易，尤其是期權交易。它使用 Arbitrum 來實現快速的交易結算時間，而交易者幾乎沒有成本，同時保持完全的去中心化。在其 白皮書 中，OptionBlitz 還承諾零滑點和零點差。

與其他去中心化交易平台一樣，OptionBlitz 允許用戶將自己的 USDC 鎖定在一個流動資金池中，以促進其他交易者的交易，以換取平台收入的一部分。OptionBlitz 為交易者提供三種不同的產品：數字期權、經典期權和 Turbos，其旗艦 200:1 槓桿產品可能成為永續期貨交易的下一步。

它提供的市場不僅限於加密貨幣。交易者可以訪問外匯、商品和能源市場產品，並使用 Chainlink 去中心化預言機確定定價，以實現最大準確性。它的選項非常靈活，到期時間從 10 秒到 24 小時不等。

總體而言，OptionBlitz 憑藉極具創新性的產品使自己從其他 ICO 中脫穎而出。它成為最先進的去中心化衍生品平台的潛力不可低估，因此它成為目前最值得購買的加密貨幣預售項目之一。

6. ASTL（ASTL）——通過 ASTL 籌集資金並產生被動收入

什麼是 ASTL？

ASTL 是一個被動收入加密貨幣項目，旨在結合人工智能技術和加密貨幣挖掘，幫助其用戶產生遠高於銀行所能提供的回報。ASTL 使用一組由綠色能源提供動力並使用 AI 進行優化的加密貨幣礦工，以挖掘可最大化用戶利潤的最佳代幣。

投資者只需購買自己選擇數量的 ASTL 代幣，然後獲得與其購買成比例的 USDT 獎勵。由於 ASTL 的採礦多元化，這些回報率可高達 11% APY，如果用戶購買足夠的代幣，則可以每天支付。

實際上，當投資者購買 ASTL 時，他們購買了該項目挖礦車隊的一部分計算能力。與常規的雲挖礦服務不同，ASTL 的回報不會根據加密貨幣市場的當前情況而改變；主要區別在於，它承諾不會波動的穩定回報。隨著目前正在進行代幣發行，如果您想投資以被動收入為中心的 ICO，ASTL 是一個值得考慮的選擇。

7. Kryptview（KVT）——擁有用戶友好平台的開創性邊研究邊賺

什麼是 Kryptview？

Kryptview 是一個基於區塊鏈的平台，它提供了一種獨特的方法來進行社區研究和對代幣和其他加密貨幣的見解共享。它採用點對點模型，獎勵對最新加密貨幣進行深入基礎分析的用戶。收集的數據會自動構建，然後由社區審核，並發佈到平台上供所有用戶使用。

它具有內置的基本分析工具，允許用戶為各個領域分配分數，例如加密貨幣項目的團隊、競爭、可持續性和社區。Kryptview 用戶生成的評論被用於為給定代幣構建總分，這提供了哪些加密貨幣項目值得選擇的一目了然的視圖。

Kryptview 的獎勵模型簡單而有效。分析師根據其貢獻的質量進行排名，這使他們能夠在排名上升時獲得更多的分享分析收入。同時，評論者可以獲得 KVT 代幣用於評論研究和驗證分數。如果他們的選擇表現優於市場，貢獻者可以發佈投資組合併生成 KVT。因此，其即將到來的 ICO 受到許多潛在投資者的熱切期待。

8. Minima（WMINIMA）——一個專注於自由的基於移動的區塊鏈

什麼是最小值？

Minima 是進軍第 1 層加密貨幣空間的最新 ICO 項目之一。它的目標是成為世界上首個由移動和物聯網（IoT）設備提供支持的完全去中心化網絡。Minima 旨在讓盡可能多的參與者可以訪問，這意味著任何擁有手機和互聯網連接的人都可以運行 Minima 節點。

Minima 表示，其核心目的是建立一個網絡，為所有使用它的人提供自由，用戶可以聚集在一起並在沒有限製或審查的情況下進行創作。與其他領先的第 1 層網絡一樣，它允許任何人啟動自定義代幣、NFT 項目和去中心化應用（dApp）。Minima 還聲稱與汽車、電信和文件共享行業的公司有待定的合作夥伴關係。

雖然在網絡需求旺盛期間會產生費用，但這些費用不會被銷毀，這意味著代幣將從硬上限的代幣總供應量中移除。這反過來又使 MNIMA 成為通縮代幣。Minima 的預售是 Wrapped Minima，這是一個可以與 Ethereum 網絡接口的 MINIMA 版本。

9. Brickken（BKN）——接受傳統公司籌款

什麼是 Brickken？

Brickken 是一個基於區塊鏈的平台，允許企業將其業務標記化並使用安全代幣籌集資金。它的願景是幫助全球資產所有者使用去中心化融資模式，為公司和投資者開闢收入來源。公司無需通過首次公開募股（IPO）和發行股票，而是可以進行安全代幣發行（STO）以在沒有中介的情況下籌集資金。

近年來，資產代幣化一直是加密貨幣投資者的熱門話題。Brickken 旨在提供工具和技術，讓任何人都可以將自己的資產放在區塊鏈上，彌合 Web2 和 Web3 之間的差距。這對於通常只能從風險資本家那裡籌集資金的中小型企業（SME）尤其重要。Brickken 為這些中小企業打開了一個充滿機遇的世界，讓他們能夠開拓廣闊的散戶投資者市場。

Brickken 使用由智能合約提供支持的專有 dApp 來發行和管理代幣證券，同時通過嚴格的 KYC 和反洗錢檢查來確保每位投資者和證券發行人符合監管要求。BKN 是該項目的原生數字代幣，是 Brikken 生態系統的燃料，用於投資正在進行的項目和發行 STO。

10. EasyFeedback（EASYF）——獎勵用戶的回饋

什麼是 EasyFeedback？

EasyFeedback 是一家使用區塊鏈技術創建世界上首個靠回饋賺錢協議的公司。EasyFeedback 成立於 2015 年，允許任何人免費向全球任何企業發送建議、祝賀、問題、投訴和索賠！它提供了一套可以適應各個公司的模板，並將回饋直接發送給公司負責人。

使用 EASYF 代幣，向公司或機構發送回饋的用戶可以根據回饋的實用性獲得獎勵。這些 EASYF 代幣可以在 EasyFeedback 市場上兌換產品、服務和禮品卡，或者保存在加密貨幣錢包中以獲取未來收益。

具有相關專業知識的人也可以成為陪審員，由他們評估回饋並決定是否值得獎勵。這些陪審員必須經過嚴格的背景調查，以確定他們在其專業領域的知識和經驗，並可以獲得 EASYF 代幣以驗證回饋。EasyFeedback 預測，在其服務代幣化後，其服務的使用量將增加 600%，這對早期投資者來說可能是個好兆頭。

11. WeSendIt（WSI）——成熟的文件共享平台進軍 Web3

什麼是 WeSendIt？

WeSendIt 是一個文件共享平台，與 AltSignals 一樣，在進入加密貨幣領域之前就享有盛譽。它是一家瑞士公司，強調數據保護和安全，同時簡化大文件傳輸和存儲。現在，WeSendIt 正在通過自定義去中心化解決方案進軍 Web3。

WeSendIt 聲稱，通過去中心化，它可以確保其客戶的文件保持 100% 機密，同時成本比常規雲存儲供應商低 80%。此外，它表示數據在全球數千個可用區域中冗餘存儲，這意味著幾乎消除了由於服務器故障而丟失數據的風險。

使用 WSI 數字代幣意味著用戶可以獲得其專業版和高級版優惠的折扣，比通過信用卡或 Paypal 支付時便宜高達 60%。用戶還可以通過發送數據獲得 WSI 獎勵。最後，甚至還有一個慷慨的推薦計畫，向 WSI 中的用戶付費，以招募更多用戶進入生態系統！

12. Mintera（MNTE）——產生被動收入的綠色項目

什麼是 Mintera？

Mintera 是一個氣候友好型加密貨幣項目，它使用區塊鏈技術對環境產生積極影響。雖然 Mintera 認為基於區塊鏈的項目的開發對社會有好處，但 Mintera 看到了加密貨幣空間中的浪費問題。因此，它正在構建一個可持續產品生態系統，並將自己標榜為“未來的綠色數字投資銀行”。

Mintera 生態系統的核心是 MNTE 代幣，它為潛在投資者提供一系列淨值的綠色投資產品、收入流和福利。Mintera 最令人興奮的方面之一是綠色挖礦收益（GMY），它承諾通過其長期運行的綠色挖礦業務向投資者返還穩定幣收益。Mintera 開採 Chia ，被稱之為 Bitcoin 的環保替代品。

收益率取決於 Chia 的價格，但 Mintera 聲稱它每年可提供 5% 至 100% 的收益率。它還將 50% 的利潤用於環保組織，並儲備 650 萬 MNTE 用於資助綠色創新。總體而言，Mintera 是任何投資於氣候積極項目的 ICO 投資者的絕佳選擇。

購買 ICO 項目

在 ICO 中尋找什麼

那麼，您如何確定哪些 ICO 值得投資？以下是識別成功的 ICO 時需要考慮的完整內容。

法律要素： 投資者應確保 ICO 符合其管轄範圍內的相關規定。還應考慮任何潛在的法律風險。一些代幣可能被美國證券交易委員會（SEC）視為證券，這可能會導致未來的審查和法律訴訟。

代幣經濟學： 評估首次代幣發行中的代幣經濟學至關重要，包括代幣的供應、分配和用例。特別注意分配給開發團隊的代幣供應量：過多或不足都可能是危險信號。大約 5-15% 是典型的。

白皮書： 查看白皮書對於理解項目的目標、技術和路線圖至關重要。在投資首次代幣發行之前，評估該項目是否具有清晰且可實現的路線圖以及切合實際的時間表。

合作夥伴關係和條款： 評估 ICO 公司已獲得的任何合作夥伴關係或合作以及這些協議的條款是個好主意。這些夥伴關係可以為項目帶來價值並幫助它成長。

團隊和顧問： 評估加密貨幣項目背後的團隊至關重要，包括他們在專業行業的經驗和資歷。投資者還應考慮可以為項目帶來價值的任何知名顧問。

社區和參與度：評估項目的社區，包括其參與度和支持，是必不可少的。一個強大的社區可以對 ICO 的成功與否產生重大影響。

如何得知什麼時候推出新代幣？

在瞬息萬變的加密貨幣和區塊鏈初創公司的世界中，掌握最新的代幣銷售情況可能具有挑戰性。幸運的是，有幾種資源可以幫助投資者隨時了解情況。最佳起點之一是社交媒體平台，例如 Twitter 和 Reddit，加密貨幣愛好者和行業領導者經常在這些平台上發布有關新代幣的新聞。

一些代幣還通過初始交易所產品（IEO）在中心化交易所或通過初始 Dex 產品（IDO）在去中心化交易所獨家推出。最後，有許多活躍的和即將到來的 ICO 列表。搜索“ICO 名單”以查找展示最新代幣銷售的網站。

首次代幣發行（ICO）優勢

快速融資：ICO 為區塊鏈初創公司提供了一種相對快速且具有成本效益的融資方式。與 IPO 等傳統籌款方式不同，ICO 允許私營公司在不需要金融機構的情況下接觸到全球投資者。區塊鏈初創公司可以更快地籌集資金，而且限制更少，從而使他們能夠專注於開發產品和發展業務。

潛在的高回報：由於 ICO 通常涉及投資新技術和創新技術，投資者可以從早期採用新產品和服務中獲益。這可能導致他們持有的新代幣價格大幅上漲，轉化為他們初始投資的高回報。

社區：ICO 通常希望圍繞他們的新代幣建立一個社區，這有助於培養忠實的追隨者，並促進採用他們的新技術。對於投資者而言，這可以提供一個與志同道合的加密貨幣愛好者建立聯繫，並加入不斷壯大的支持者社區的機會。

首次代幣發行（ICO）劣勢

缺乏監管：ICO 仍然是一種相對較新的籌款方式，因此它們在很大程度上不受監管。這可能會使投資者難以評估項目的合法性，並為項目濫用收到的資金甚至進行公然欺詐開闢了一個可能性領域，而且通常不會產生什麼影響。

波動性：ICO 是高度投機的投資。他們的回報潛力通常高於更成熟的項目，這也伴隨著更高的風險。與許多初創公司一樣，即使是最佳 ICO 在實現目標方面也可能面臨重大挑戰，並且其代幣的價值可能會因市場狀況或意外發展而迅速波動。

技術風險：ICO 通常涉及投資新的和未經測試的技術，這可能會帶來重大的技術風險。這些風險可能包括黑客攻擊，或其他安全漏洞的脆弱性，以及基礎技術的潛在缺陷或弱點。這可能導致投資者資金損失，並損害項目的未來前景。

最值得現在投資的 ICO 是什麼？

這些精心挑選的 ICO 每個都有光明的前景。ALINK AI 可以在基於 AI 的未來作為首選數據市場發揮重要作用，而 Kryptview 可能會通過其社區來源的方法為未來的加密貨幣研究平台設定標準。但很明顯，這裡最好的 ICO 項目是 Metacade 和 AltSignals。

Metacade 已經在預售中證明了自己，從全球數千名投資者那裡籌集了超過 1460 萬美元。它的願景是成為 Web3 中 P2E 遊戲的首選地點，吸引了遊戲愛好者和加密貨幣投資者的關注。它的 MCADE 代幣似乎注定會在 2023 年的剩餘時間裡表現出色。

與此同時，AltSignals 正在為基於人工智能的交易工具鋪平道路，其可靠的業績記錄有力地表明其 ASI 代幣將取得成功。下一步，甚至有人談論它將與機構合作，一旦消息傳出，這可能會使 ASI 飆升。無論哪種方式，您都不想錯過這兩個出色的項目。

加密貨幣常見問題解答

什麼是加密貨幣？

加密貨幣是數字資產，通常高度去中心化，獨立於政府和金融機構運作。最有價值的加密貨幣是 Bitcoin，它通常被視為一種價值儲存手段。第二大加密貨幣是 Ethereum，它提供的智能合約可以執行令人難以置信的多功能。

ICO 是什麼意思？

ICO 代表首次代幣發行。它是區塊鏈初創公司用來通過向投資者發行數字貨幣（例如新代幣）以換取加密貨幣或法定貨幣來籌集資金的籌款方式。

ICO 是違法的嗎？

ICO 本身並不違法，但大多數 ICO 將面臨許多司法管轄區證券法的審查，包括美國證券交易委員會（SEC）監管機構的審查。這意味著 ICO 必須遵守相關法規，以避免與監管機構發生法律問題。

ICO 是一項不錯的投資嗎？

ICO 代幣的潛在投資回報率可能很高，但由於缺乏監管和潛在的波動性，它也伴隨著更高的風險。選擇正確的 ICO 可能很棘手，ICO 代幣的表現最終取決於許多因素。

我在哪裡可以買到首次代幣發行的加密貨幣？

您通常可以直接從初創公司本身或 Pinksale 等 ICO 集合網站上購買 ICO。一些 ICO 在交易所進行，它們被稱為 IEO 或 IDO。

2023 年即將推出的下一個大型 ICO 是什麼？

很難預測 2023 年的下一個大型 ICO，因為市場非常難以預測。但是，此名單中的多個代幣很有可能表現良好，尤其是 Metacade 和 AltSignals。

ICO 和 IPO 之間的主要區別是什麼？

ICO 和 IPO 之間的主要區別在於，IPO 是一種傳統的籌款方式，已成立的公司通過向公眾發行股票來籌集資金。相比之下，初創公司使用 ICO 通過發行新代幣來籌集資金。

ICO 的資金會怎樣？

ICO 籌集的資金通常用於資助項目內特定功能的開發和發展，包括僱用開發人員和營銷項目。ICO 項目的白皮書可能會概述資金的具體用途。

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