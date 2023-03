Nyní je neuvěřitelná doba pro investice do kryptoměn, protože mnoho analytiků tvrdí, že medvědí trh je již za námi, a že trh s kryptoměnami je na cestě k dalšímu býčímu trhu. Přesto může být identifikace nejlepších projektů obtížná, takže může být užitečné pozorně sledovat nálady chytrých investorů, abyste pochopili, kde leží příležitosti.

Jaké jsou nejlepší kryptoměny, které investorům nabízejí největší zisky?

Na potenciální úspěch projektu kryptoměny má vliv několik faktorů a není pochyb o tom, že pro dobré vyhlídky je zásadní užitečnost tokenu a síla komunity.

S ohledem na to uvádíme některé z projektů, které by podle odborníků mohly v roce 2023 a v dalších letech zaznamenat růst cen:

AltSignals (ASI

Metacade (MCADE)

Bitcoin (BTC)

Shiba Inu (SHIB)

Chainlink (LINK)

The Graph (GRT)

Ethereum (ETH)

Dogecoin (DOGE)

Binance Coin (BNB)

Uniswap (UNI)

Cardano (ADA)

Basic Attention Token (BAT)

AltSignals – revoluce v obchodních signálech

Co je AltSignals?

AltSignals bere investiční svět útokem. Projekt je vzácnou příležitostí, kdy se dá investovat do presale, ale s mnoha uživateli na palubě a zavedeným produktem. AltSignals je pravděpodobně nejznámější díky svému inovativnímu produktu AltAlgo™, který umožňuje obchodníkům získat náskok před konkurencí a již pomohl zprostředkovat 1500 signálů, které AltSignals rozesílá s ohromující 64% úspěšností.

Projekt se nyní zaměřuje na další fázi vývoje špičkových signálů, a to vytvořením nového produktu ActualizeAI – dalšího kroku v inovaci s umělou inteligencí, který téměř zaručuje neuvěřitelně vysokou úspěšnost uživatelů.

Token ASI poskytuje držitelům nejen exkluzivní přístup k produktu ActualizeAI, čímž jim zajišťuje neuvěřitelnou výhodu oproti konkurenci, ale držitelé se také mohou připojit k soukromému klubu AI Members Club, který jim poskytuje přístup k řadě širších výhod a možnostem výdělku.

Jaké jsou důvody pro investování do AltSignals?

AltSignals nabízí investorům neuvěřitelný potenciál a komunita 50 000 uživatelů je připravena a čeká. Vzhledem k tomu, že se AltSignals může pochlubit také hodnocením 4,9/5 na serveru Trustpilot, je těžké najít nevýhody této investice.

S pokračujícím vývojem produktu by se držitelům, kteří se do něj zapojí včas, mohly zvyšovat i jejich zisky. A to díky zhodnocení tokenu a zároveň přístupu k nejmodernějším obchodním signálům.

Jaká jsou rizika investice do AltSignals?

Rizika presale ASI je těžké najít, ačkoli trh s kryptoměnami jako celek zůstává vysoce volatilní, což byste měli zvážit před jakoukoli investiční volbou.

Metacade – neuvěřitelná arkádová herna

Co je Metacade?

Metacade je nový, inovativní projekt, který zveřejnil ambiciózní plány na vybudování největší herny na světě. Ekosystém Metacade umožňuje uživatelům získávat odměny za hraní a další příspěvky do ekosystému, což by mohlo časem zvýšit příliv a udržení uživatelů.

Mnozí analytici kryptoměnového průmyslu se domnívají, že umožnit uživatelům získávat kryptoměnové odměny je chytré strategické rozhodnutí, a tak není divu, že díky play-to-earn herně je projekt oblíbenou volbou, jako nejlepší kryptoměna, do které lze investovat.

Projekt také těží z využití blockchainu Ethereum, který je bezpečný a spolehlivý.

Proč byste si měli koupit Metacade?

Projekt se ukazuje jako jeden z nejoblíbenějších kryptoměnových presales a cenu MCADE mnozí považují za výrazně podhodnocenou ve srovnání s potenciálem projektu. První investoři by se mohli dočkat velkého nákupního tlaku již v tomto roce, zejména pokud si atraktivita získávání kryptoměnových odměn rychle vybuduje velkou uživatelskou základnu.

Jaká jsou rizika investice do společnosti Metacade?

Metacade, jako kryptoměnový projekt, působí na vysoce volatilním trhu, a to by investoři měli před investicí zvážit, stejně jako u jiných kryptoměn.

Bitcoin – lídr trhu

Co je Bitcoin?

Bitcoin vznikl před více než deseti lety a díky vysoké míře decentralizace a tomu, že je považován za stabilní – alespoň na poměry trhu s kryptoměnami – si upevnil pozici nejoblíbenější kryptoměny.

Mnozí se domnívají, že Bitcoin má potenciál nahradit tradiční měny, a tento druh reálné hodnoty by byl nutný k tomu, aby tato kryptoměna zaznamenala vysoký růst.

Proč byste si měli koupit Bitcoin?

Vzhledem k tomu, že tržní kapitalizace Bitcoinu je ve srovnání s většinou projektů, a rozhodně digitálních měn, velmi vysoká, pro konzervativnější investory do kryptoměn by to stále mohla být nejlepší kryptoměna k nákupu. Pokud se peníze TradFi začnou přesouvat do kryptoměn, Bitcoin pravděpodobně bude cílem pro velkou část z nich, a tak by BTC mohl v budoucnu ještě zažít razantní nárůst ceny.

I když Bitcoin zcela nenahradí tradiční měny, mohl by v budoucnu hrát roli uchovatele hodnoty a pojistky proti inflaci. Přestože token zůstává pro mnohé dlouhodobou investicí, není pochyb o tom, že technologie blockchainu, kterou Bitcoin odstartoval, tu zůstane.

Jaká jsou rizika investování do Bitcoinu?

Kryptoměnová oblast se od vydání Bitcoinu značně rozvinula. V některých ohledech jsou zvýhodňovány projekty, které umožňují funkce, jako jsou inteligentní kontrakty. Především pokud jde o převratné případy použití, které zpřístupňují.

Shiba Inu – silná komunita, která se obrací k užitečnosti

Co je Shiba Inu?

Shiba Inu je meme mince, která se silně inspirovala Dogecoinem, a stejně jako většina meme mincí začal s velmi malou užitečností. Podařilo se mu vybudovat velkou a vášnivou komunitu a dokázal se poměrně efektivně zaměřit na DeFi, což tokenu SHIB dodalo úroveň užitečnosti, kterou ne vždy měl.

Proč byste si měli koupit Shiba Inu?

Nadšení v komunitě SHIB spolu s přístupností značky znamená, že Shiba Inu by mohl dobře fungovat jako projekt, který využívá omezeného povědomí o investičních příležitostech v oblasti kryptoměn a slouží jako vstupní bod pro ty, kteří do tohoto prostoru vstupují poprvé.

To by mohlo znamenat, že cena SHIB má před sebou ještě nějakou cestu, za předpokladu, že si udrží svou dynamiku a bude nadále přitahovat nové držitele k využití platformy DeFi, jako je například získávání odměn za poskytování likvidity na Shiba Swap.

Jaká jsou rizika investice do shiba inu?

Tržní kapitalizace projektu je vysoká, což nevyhnutelně omezuje nárůst, který může token zaznamenat. Jak bude více kryptoaktiv stavět na přesvědčivých případech užití, mnozí zjistí, že jiné tokeny založené na užitečnosti nabízejí více hodnoty za investované peníze.

Chainlink – přináší reálný svět on-chain

Co je Chainlink?

Chainlink poskytuje širokou škálu Web3 služeb, které se zaměřují na schopnost jejich projektu přinášet off-chain data do inteligentních kontraktů. Projekt obsahuje decentralizovanou síť Oracle (DON), která využívá finanční pobídky k zajištění přesnosti dat poskytovaných svým zákazníkům. Díky tomu se může pochlubit největším počtem partnerství ze všech krypto projektů.

Chainlink má také vášnivou komunitu držitelů, kteří LINK dlouhodobě považují za nejlepší kryptoměnu k investování. Věří, že další zaměření Chainlinku, interoperabilita, by mohla vést k prudkému růstu ceny LINKu, pokud se začne používat i v podnikové sféře.

Proč byste si měli koupit Chainlink?

Spousta decentralizovaných aplikací již využívá služeb Chainlinku, což z nativního tokenu LINK činí oblíbené kryptoaktivum pro investory zaměřující se na užitečnost. Token je implementován na blockchainu Ethereum, ale je řetězově agnostický, což rozšiřuje publikum pro jeho přijetí.

Zabezpečení dat je velkým požadavkem mnoha krypto projektů, a to zejména v oblastech, jako jsou decentralizované finance. Jak bude přibývat decentralizovaných aplikací, mohli bychom se časem dočkat stále většího počtu inteligentních kontraktů, které budou potřebovat přístup k datům prostřednictvím Chainlinku.

Jaká jsou rizika investice do Chainlinku?

Chainlink je v krypto prostoru již velmi dobře známý, a přestože může zůstat kandidátem na nejlepší kryptoměnu ke koupi. I když může zaznamenat skromnější zisky než jinde.

The Graph – indexování dat na blockchainu

Co je The Graph?

The Graph je krypto projekt, který uživatelům umožňuje dotazovat se na data z blockchainů, což umožňuje vytvářet případy použití, které tato data vyžadují, aniž by bylo nutné hostovat drahé uzly pro každý chain.

Projekt využívá nativní token GRT, který podporuje různé role v ekosystému The Graph. Využívá technologii blockchainu, ale zároveň se může pochlubit případy použití, které samy o sobě nemusí být decentralizovanými aplikacemi v rámci Web3.

Mnozí investoři považují The Graph za klíčovou součást budoucnosti Webu3, s tím, jak technologie blockchainu pomáhá vytvářet nový soubor zkušeností napříč webem.

Proč byste si měli koupit The Graph?

I když se GRT během kryptozimy výrazně propadl, projekt se může pochlubit velkou užitečností, protože umožňuje uživatelům přístup k mnoha datům. Přijetí Web3 pomalu, ale jistě nabírá na rychlosti a The Graph vypadá, že má dobrou pozici k tomu, aby si v průběhu roku zajistil velký kus datového trhu.

Jaká jsou rizika investice do The Graph?

Přijímání technologie blockchain roste, ale nikoli závratnou rychlostí. Bude pravděpodobně trvat ještě mnoho let, než se dočkáme velkého posunu od Webu 2.0, takže i když je GRT přesvědčivý, držitelé, kteří projektu do hloubky rozumí, jej považují za dlouhodobou investici.

Ethereum – původní protokol 1. vrstvy

Co je Ethereum?

Ethereum je pravděpodobně nejznámější jako tvůrce inteligentních kontraktů a ukázalo se, že je nesmírně úspěšné při získávání a udržování obrovské části trhu na 1. vrstvě, kterou vytvořilo. Mnozí považují Ethereum za nejlepší kryptoměnu ke koupi díky jejímu dominantnímu postavení a vzhledem k neuvěřitelné provozuschopnosti, který blockchain poskytl. Bude těžké ho překonat.

Mnoho kryptoaktiv je založeno na blockchainu Ethereum, aby mohla těžit z jeho pověsti bezpečného a spolehlivého systému. Přestože Ethereum není považováno za digitální měnu ve smyslu plateb, kryptoměnoví nadšenci chápou, že má obrovský dosah, pokud jde o množství odvětví, která by mohlo narušit.

Proč byste si měli koupit Ethereum?

Ekosystém Ethereum je mezi vývojáři velmi oblíbený, což by mohlo v nadcházejících letech znamenat vysoký procentuální růst. Kryptoměnová zima nadšení pro síť Ethereum příliš nesnížila a mohli bychom být svědky toho, že trh kryptoměn bude dobře reagovat na kroky, které Ethereum podniká po nedávném přechodu na proof-of-stake.

Jaká jsou rizika investice do Etherea?

Ethereum mělo pověst velmi vysokých transakčních poplatků, které se sice v posledním roce snížily, ale k tomu, aby mohlo konkurovat Binance Smart Chain, je ještě dlouhá cesta.

Dogecoin – první meme mince

Co je Dogecoin?

Dogecoin je projekt, který Billy Markus spustil v roce 2014 jako vtip. Ze všech kryptoměnových projektů prošel Dogecoin jednou z nejpůsobivějších cest a díky nadšené komunitě se dostal až téměř na vrchol kryptotrhu.

Hlavním případem použití Dogecoinu je alternativní forma platby, digitální měna podobná hlavnímu případu použití Bitcoinu a LTC (často považované za stříbro, pokud bychom Bitcoin nazývali zlatem).

Proč byste si měli koupit Dogecoin?

Dogecoin je možná nejoblíbenější kryptoměna, do které investují nováčci, a to mu dává velkou výhodu oproti technicky složitějším a možná trochu odrazujícím projektům. Nejlepší kryptoměnové projekty jsou ty, které mají největší uživatelskou základnu, a přestože je Dogecoin meme coin, může se pochlubit nízkými transakčními poplatky a je neuvěřitelně známý.

Jaká jsou rizika investice do Dogecoinu?

Dogecoin je považován za budoucnost peněz, ale je nepravděpodobné, zda by zvládl obrovské množství globálních transakcí bez nějakého řešení škálování. Má také velmi vysokou tržní kapitalizaci v kontrastu s relativně nízkou úrovní přijetí projektu pro reálné případy použití.

Binance Coin – populární centralizovaný ekosystém

Co je Binance Coin?

Binance je největší specializovaná kryptoměnová burza na světě a její objem obchodů je něco, o čem si decentralizovaná kryptoměnová burza může nechat jen zdát. Binance výrazně rozšířila své působení i mimo burzu, včetně vlastního blockchainu – Binance Smart Chain.

Binance poskytuje velkou podporu projektům, které se na BSC spouštějí, a mnoho investorů dává přednost kryptoaktivům, jako je Binance Coin, která mají vysoké investice, i když jim chybí decentralizace.

Proč byste si měli koupit Binance Coin?

Binance poskytuje vývojářům prostředí s vysokou propustností a nízkými poplatky a pravděpodobně bude i nadále zaznamenávat obrovský růst této platformy. Pokud by řetězec zachytil jeden nebo dva velkoobjemové projekty, které se dostanou do hlavního proudu, mohli bychom být svědky výrazného nárůstu ceny nativního tokenu BNB. BNB lze také stakovat a získávat tak odměny, což z něj dělá jednu z nejlepších kryptoměn k nákupu.

Jaká jsou rizika investice do Binance Coin?

Doby, kdy se dalo BNB zajistit s obrovskou slevou, jsou již za námi a projekt má nyní v porovnání s mnoha jinými velmi vysokou tržní kapitalizaci. Bojuje také s blockchainem Etherea, a pokud do tohoto prostoru v příštích letech vstoupí TradFi burzy, může být dominance Binance zpochybněna.

Uniswap – nejoblíbenější decentralizovaná burza na Ethereu

Co je Uniswap?

Uniswap je decentralizovaná burza, která uživatelům umožňuje obchodovat s kryptoměnami, aniž by museli využívat prostředníka. Platforma umožňuje obchodovat s obrovským množstvím kryptoaktiv a je jedním z nejranějších způsobů, jak získat tokeny pro nové projekty, protože k obchodování využívá inteligentní kontrakty.

Protože je Uniswap implementován pro blockchain Ethereum, těží z konsensu proof-of-stake pro bezpečnost a těsné propojení s ETH, které je obecně považováno za jeden z nejlepších krypto projektů.

Proč byste si měli koupit Uniswap?

Nativní token UNI se používá k usnadnění obchodů. Držitelé UNI se tedy domnívají, že možnost získávat odměny poskytováním likvidity jej řadí mezi nejlepší kryptoměny. Pokud uvidíme nárůst obchodování s projekty s nízkou tržní kapitalizací, mohl by Uniswap v příštích letech dále růst.

Jaká jsou rizika investice do Uniswapu?

S tím, jak se do kryptoměn zapojuje stále více tradičních burz, bychom se mohli dočkat toho, že mnohé z nich budou využívat inteligentní kontrakty, aby se pokusily převzít část objemu obchodování v této oblasti. Uniswap je také vzat na milost a nemilost podílem Etherea na trhu a již má určitou tržní kapitalizaci.

Cardano – alternativní domov pro decentralizované aplikace

Co je Cardano?

Cardano je další protokol proof-of-stake 1. vrstvy, který vytvořil mnoho projektů postavených na jeho blockchainu. Ze všech blockchainových platforem se Cardano může pochlubit některými z nejhorlivějších kryptoinvestorů v této oblasti, přičemž kryptoměnový průmysl si stále není jistý, zda se Cardano může ukázat jako spolehlivé (a s dostatečně nízkými gas poplatky), aby se mohlo postavit síti Ethereum.

Projekt používá svou kryptoměnu ADA k úhradě gas poplatků z transakcí. Ovšem gas je na Cardanu mnohem nižší než na chainech jako je Ethereum. Projekt se také dokázal zviditelnit díky svému zakladateli Charlesi Hoskinsonovi.

Proč byste si měli koupit Cardano?

Cardano má velkou vývojářskou komunitu, která vytváří projekty podporující herní aktiva, odměny v reálném světě, virtuální světy a mnoho dalšího. Oddaná komunita znamená, že hybná síla pravděpodobně zůstane, což by časem mohlo znamenat velké zisky.

Jaká jsou rizika investice do Cardana?

Je sporné, zda jiné kryptoměny nabízejí lepší funkčnost první vrstvy, ale Cardano se potýkalo s vydáváním nových verzí i během současného medvědího trhu. I když mnozí považují ADA za jednu z nejlepších kryptoměn, které lze nyní koupit, pravděpodobně se najdou i jiná digitální aktiva, která by mohla přinést vyšší odměnu, zejména pokud investujete do hardwarové peněženky na delší dobu.

Solana – protokol 1. vrstvy s podporou VC

Co je Solana?

Solana je projekt protokolu 1. vrstvy, který pro své poplatky používá krypto token SOL, podobně jako jiné kryptoměny. Token SOL může fungovat také jako token pro správu a Solana navázala partnerství s mnoha velkými společnostmi.

Solana vytvořila aktivní vývojářskou komunitu s projekty, které uživatelům umožňují nakupovat virtuální pozemky, odměny za mobilní hry a mnoho projektů pro obchodování s kryptoměnami. Navzdory některým centralizovaným serverům, které síti dominují, zůstává projekt mezi blockchainovými puristy velmi oblíbený.

Proč byste si měli koupit Solanu?

SOL je krypto token, jehož cena se mění na základě aktivity v síti. Vzhledem k tomu, že na platformě bylo spuštěno mnoho presales, mohla by nativní kryptoměna SOL chytit impuls z úspěšného projektu spuštěného na řetězci.

Kryptoměnové trhy lze jen těžko předvídat. Přesto je SOL jistě digitálním aktivem, které by mohlo poskytnout skutečný užitek, pokud se na platformě uchytí případy použití, jako je tokenizace. Mnoho dalších kryptoaktiv napříč kryptoměnovým prostorem je postaveno na síti Solana nebo je s ní integrováno.

Jaká jsou rizika investice do Solany?

SOL je populární mince, a přestože si mnozí myslí, že by mohla mít obrovský potenciál, má mnohem vyšší tržní kapitalizaci než mnoho jiných mincí. Vzhledem k tomu, že SOL je na všech centralizovaných burzách a v krypto portfoliích většiny investorů, mohli bychom očekávat, že už má přiměřenou tržní hodnotu. Její ocenění ve srovnání s ranými projekty ho vylučuje z největších zisků.

Jakou kryptoměnu je nyní nejlepší koupit?

Každý může vidět, že v současné době existuje mnoho zajímavých příležitostí pro investory, ale je těžké nevidět AltSignals jako neuvěřitelnou investici, která se zdá být předurčena k velkému úspěchu.

Jak dlouho bude trvat, než se cena tokenu masivně zvýší, se teprve uvidí. Většinu investorů by nepřekvapilo, kdyby se letos dočkali neuvěřitelných výnosů, až si větší část trhu uvědomí obrovskou příležitost.

Související nejčastější krypto dotazy

Co jsou kryptoměny?

Kryptoměna je soubor digitálních, nebo virtuálních, tokenů, které k zabezpečení využívají kryptografii a fungují nezávisle na jakékoli centrální autoritě. Jsou decentralizované, což znamená, že nejsou kontrolovány vládami ani finančními institucemi, a obvykle jsou založeny na peer-to-peer blockchainové síti.

Kryptoměny mají oproti tradičním měnám s nuceným oběhem několik výhod, včetně nižších transakčních poplatků, rychlejších převodů a většího soukromí. Zajišťují také větší finanční inkluzi a umožňují lidem bez přístupu k tradičním bankovním službám zapojit se do globální ekonomiky.

Kryptotrh se sice potýká s extrémní volatilitou a není bez rizika, ale potenciál značných výnosů přitahuje investory a obchodníky po celém světě. S tím, jak se kryptoměny vyvíjejí a získávají na oblibě, jsou připraveny způsobit revoluci v našem uvažování o penězích a finančních transakcích.

Co je presale kryptoměny?

Presale kryptoměny je fundraisingová akce umožňující investorům zakoupit tokeny nebo mince nového krypto projektu před jeho oficiálním spuštěním. Obvykle se tak děje za účelem získání prostředků na vývoj, marketing a další výdaje spojené se spuštěním kryptoměny.

Během presale se tokeny nebo mince obvykle prodávají za zvýhodněnou cenu prvním investorům. Smyslem je motivovat investory k včasné investici do projektu s očekáváním, že hodnota tokenů nebo mincí v budoucnu vzroste.

Presales kryptoměn jsou často považovány za způsob, jak se investoři mohou dostat do základu potenciálně slibného projektu, ale mohou být rizikové. Stejně jako u jakékoli jiné investice ani zde není zaručena návratnost a investoři by si měli před účastí v presale udělat řádný průzkum.

Které kryptoměny v roce 2023 vyletí vzhůru?

Mnoho projektů by mohlo v průběhu roku 2023 dosáhnout dobrých výsledků, ačkoli spousta analytiků, kteří mají za úkol najít nejlepší kryptoměny k nákupu, se vrací k AltSignals jako k fantastické příležitosti k velkým výnosům.

Které krypto dnes koupit pro krátkodobý horizont?

Nejlepší kryptoměnu pro krátkodobé zisky je obtížné určit, ale výběr kryptoměny pro investici do zisků v roce 2023 závisí na dynamice projektu v tomto roce. Společnosti AltSignals by se mohlo dařit v krátkodobém i dlouhodobém horizontu díky aktivní uživatelské základně. A nízká tržní kapitalizace z ní dělá slibnou volbu pro velké zisky.

Které krypto dnes koupit pro dlouhodobý horizont?

Mezi další projekty, které by se mohly na trhu kryptoměn dobře prosadit, patří například Metacade, protože tato play-to-earn herna je předurčena stát se rostoucím trhem a mohla by patřit mezi nejlepší kryptoměny k nákupu pro dlouhodobé výnosy, pokud se její P2E herně podaří vybudovat velkou uživatelskou základnu.

Která kryptoměna má největší potenciál?

Když se řada investorů zamyslí nad kryptoměnami, vybaví se jim krypto aktivum Bitcoin. Ale díky inteligentním kontraktům, jako například v ekosystému Ethereum, které umožňují decentralizované financování, má velký potenciál mnoho projektů. Projekty postavené na chainech proof-of-stake jsou považovány za rozumné investice a pro velké výnosy je nutná nízká tržní kapitalizace.

Do jaké kryptoměny je nejlepší investovat v roce 2023?

Nejlepší kryptoměna ke koupi v roce 2023 bude mít pravděpodobně nízkou tržní kapitalizaci a všechny nejlepší kryptoměnové projekty potřebují velkou užitečnost. Proto je pravděpodobnější, že nejlepší kryptoměnou k investování bude projekt v rané fázi, jako je AltSignals, než projekt s vysokou tržní kapitalizací, jako je Bitcoin.

Existují kryptoměnové ETF (burzovně obchodované fondy)?

Počet kryptoměnových ETF roste, i když ve srovnání s nejlepšími kryptoměnami, které lze na trhu koupit, budou pravděpodobně nabízet skromnější výnosy. Pro konzervativní investory, kterým více vyhovuje digitální aktivum, jako je Bitcoin, než projekty v oblasti decentralizovaných financí a dalších případů využití kryptoměn, by ETF mohly být dobrou volbou.

