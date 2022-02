Těchto 10 kryptoměn metaverza vás může v roce 2022 udělat bohatšími

Kolem kryptoměn metaverza bylo od roku 2021 dost vzrušení. Hodně to souvisí s krokem Facebooku k přejmenování na Meta. Jako jedna z největších technologických organizací na světě vytvořil Facebook okamžitou přitažlivost pro trh, který od roku 2019 zaznamenal spoustu technických vylepšení.

Ve skutečnosti byly ke konci roku 2021 kryptoměny metaverza mezi nejlepšími. Některé z nich dosáhly během roku zisků až 10 000 %. S mnoha pozitivními projekcemi kolem metaverza vše nasvědčuje tomu, že by kryptoměny metaverza mohly letos překonat trh.

Na tomto základě má smysl začít hledat nejlepší kryptoměny metaverza k nákupu pro rok 2022. Kryptotrh se právě začíná zotavovat z masivní korekce na začátku roku, což znamená, že současné ceny jsou perfektním vstupním bodem pro vysoce kvalitní projekty.

Abychom vám usnadnili výběr, zde je 10 nejlepších kryptocoinů metaverza, které mohou explodovat v roce 2022. Zatímco trh s kryptoměnami nenabízí žádné záruky, těchto 10 kryptoměn metaverza má vysoký potenciál porazit trh v roce 2022.

1. Decentraland (MANA)

Decentraland se stal jednou z nejvíce přijatých kryptoměn metaverza na dnešním trhu. Na konci roku 2021 se decentraland dostal do titulků, když byl na jeho metaverzu prodán kus virtuální nemovitosti v hodnotě 2,4 milionu dolarů .

Nejnovější zprávy ohledně decentralandu se týkají společnosti Samsung, která otevřela virtuální obchod na tomto metaverzu . S tak vysokou adopcí není pochyb o tom, že by decentraland mohl v roce 2022 fungovat docela dobře.

Kromě tohoto rostoucího přijetí má decentraland výhodu, protože dostává celou podstatu metaverza. Metaverzum má být ve vlastnictví komunity a umožňuje každému na planetě dělat, co chce. To je přesně to, co Decentraland dělá, protože ho řídí DAO. Téměř každý, kdo vlastní tokeny MANA, má moc určovat, jak se v Decentralandu rozhoduje. To je velký problém a raketa MANA by mohla vystřelit v roce 2022 a dále.

2. Sandbox (SAND)

Sandbox raketově vzrostl o tisíce procent v roce 2021. I když rok začal v červených číslech, zdá se, že našel dno a aktuálně nabírá vzestupnou dynamiku.

Úspěch sandboxu má zatím hodně společného s jeho přístupem k velkému a rychle rostoucímu hernímu ekosystému. To přitahuje hráče, kteří hledají hraní za účelem výdělku, aby se bavili a živili se hraním.

Kromě toho odměny získané nebo vytvořené v herním ekosystému Sandbox lze snadno převést na jakoukoli jinou platformu . To z něj udělalo jednu z nejlepších platforem pro hráče a tvůrce, kteří chtějí vydělat peníze na herních NFT.

Vzhledem k tomu, že token SAND je nezbytný pro transakce v rámci ekosystému Sandbox, přijetí by mohlo vzrůst v roce 2022. Se všemi těmito faktory ve hře není překvapivé, že SAND je jedním z 10 nejlepších kryptocoinů metaverza, které mohou v roce 2022 explodovat.

3. Axie infinity (AXS)

Axie infinity, stejně jako další dvě kryptoměny výše, byla v roce 2021 nejvýkonnější kryptoměnou metaverza. Při pohledu do roku 2022 existuje několik důvodů se domnívat, že AXS by stále mohla překonat širší trh s kryptoměnami s obrovským náskokem. Jedním z klíčových faktorů, které pravděpodobně ovlivní cenu akcií axie infinity v roce 2022, je FOMO kolem kryptoměn metaverza.

Vzhledem k tomu, že se jedná o jednu z nejuznávanějších kryptoměn metaverza, pravděpodobně zažije nárůst investic, protože vzrušení kolem kryptoměn metaverza stoupá.

Nejlepší ze všeho je, že axie infinity má silný a dobře financovaný vývojářský tým. V roce 2021 získala společnost stojící za axie infinity více než 150 milionů dolarů od svých podporovatelů rizikového kapitálu. Peníze byly dobře využity a v říjnu 2021 byla vydána Axie Infinity verze 2 .

Kombinace uznání trhu a dobře promazaného stroje na peníze řadí AXS mezi 10 nejlepších krypto coinů metaverza, které mohou v roce 2022 explodovat.

4. RFOX (RFOX)

Metaverzum je jako každý jiný aspekt trhu s kryptoměnami. I když se vyplatí investovat do kryptoměn s velkou kapitalizací, maximální ziskový potenciál se obvykle nachází v kryptoměnách s nižší kapitalizací. Zde přichází na řadu RFOX. RFOX má tržní kapitalizaci mírně přes 120 milionů dolarů . To mu dává velký prostor k růstu, protože vzrušení kolem metaverza roste.

Kromě nízké tržní kapitalizace existují zásadní důvody, proč má RFOX jako investice smysl. Zatímco většina kryptoměn metaverza je zaměřena na herní průmysl, RFOX zaujímá holistický přístup k metaverzu s cílem vybudovat repliku skutečného světa , včetně obchodu na metaverzu.

To dává RFOX širší rozsah přijetí a mohlo by hrát obrovskou roli v jeho dlouhodobém růstu. Z tohoto důvodu je RFOX jedním z 10 nejlepších krypto coinů metaverza, které mohou explodovat v roce 2022.

5. Terra virtua kolect (TVK)

Stejně jako RFOX se i terra virtua kolec dostává na seznam 10 nejlepších kryptocoinů metaverza, které mohou v roce 2022 explodovat kvůli své nízké tržní kapitulaci. TVK je stále v plenkách a má tržní kapitalizaci mírně přes 116 milionů dolarů. To znamená, že má velký prostor k růstu, protože investice do metaverza rostou.

Není to však jen nízká tržní kapitalizace, co dělá z TVK v roce 2022 vhodnou investici metaverza. Je zde také skutečnost, že má řadu digitálních sběratelských předmětů . Má vše od Godzilla-v-Kong až po Top Gun. Díky tomu se stal oblíbeným pro hráče, což je faktor, který by mohl pomoci zvýšit hodnotu TVK v průběhu roku.

6. Star atlas DAO (POLIS)

Atlas je perfektní metaverzum pro hráče a futuristy, kteří chtějí vydělávat hraním a kteří si rádi představují svět o stovky let dopředu. Funguje to jednoduše, hráči za 600 let řeší problémy ve futuristické verzi Země a získávají za to odměny. Stejně jako ostatní projekty metaverza na dnešním trhu, aspekt získávání odměn, které lze prodávat jako NFT, dělá z POLIS velmi atraktivní platformu metaverza pro hráče.

POLIS je perfektní investice, protože je to token používaný pro transakce v rámci Star Atlas DAO z pohledu investora. To znamená, že čím více hráčů vstoupí do ekosystému Star Atlas DAO, hodnota POLIS poroste.

Kromě toho má POLIS docela nízkou tržní kapitalizaci (pod 100 milionů dolarů) . To ponechává velký prostor pro růst, když vezmete v úvahu, že metaverzum by mohlo být do 30. let 20. století trhem za bilion dolarů.

7. Defina finance (FINA)

Zatímco trh s kryptoměnami byl první dva týdny v lednu 2022 v sestupném trendu, FINA tomuto trendu vzdorovala. Během tohoto období byla na vzestupném trendu a dynamika je na vzestupu.

Defina je relativně nová platforma a poskytuje hráčům platformu vše v jednom pro shromažďování, hraní a obchodování NFT . Vše, co hráči vytvoří v ekosystému Defina Finance, plně vlastní. Díky tomu je platforma vysoce atraktivní pro hráče, kteří chtějí vydělávat hraním a kteří chtějí také vytvořit portfolio NFT pro dlouhodobé vytváření bohatství.

Největším důvodem, proč je FINA letos nutností, je její program zpětného odkupu tokenů. V prosinci 2021 Defina oznámila štědrý rozpočet BNB, který se používá k odkupu tokenů ze sekundárního trhu a odměňování sázek. Bude vytvořen pružnější swap pool se 40 % tržeb.

Stejně jako program zpětného odkupu akcií na akciových trzích je to faktor, který by mohl pomoci posunout FINA do nových výšin v roce 2022. Z tohoto důvodu nemůže FINA chybět mezi 10 nejlepšími kryptocoiny metaverza, které mohou v roce 2022 explodovat.

8. Etherland (ELAND)

Etherland je jedním z projektů metaverza s nejvyšším potenciálem pro přijetí do budoucna. Je to proto, že si klade za cíl propojit virtuální a skutečný svět přeměnou předmětů reálného světa na NFT.

Tokeny ELAND jsou prostředkem výměny, který zajišťuje jedinečnost, spolehlivost a pravost obsahu NFT představujícího data z reálného světa. Zaručuje také, že dostanete, co je vaše.

To je velká věc, protože by to mohlo odemknout zcela nový svět, kde by se v podstatě všechno od aut po nemovitosti dalo přeměnit na digitálně obchodovatelné NFT. Tento potenciál ve spojení se skutečností, že ELAND je stále kryptoměnou s malou kapitalizací (tržní kapitalizace 1 milion USD) , z něj činí jeden z nejlepších kryptocoinů metaverza, které mohou v roce 2022 explodovat.

9. DotMoovs (MOOV)

DotMoovs je zajímavá platforma metaverza v tom, že přebírá multimiliardový fotbalový trh. Umožňuje přátelům sázet na hry, a dokonce hrát virtuální fotbal stejně jako na konvenčních virtuálních fotbalových platformách, jako je FIFA.

Jediný rozdíl je v tom, že odměny jsou v tokenech MOOV, které lze vyměnit za fiat měnu nebo jiné kryptoměny. V podstatě jde o to, aby se hráči bavili a zároveň vydělávali peníze na fantasy fotbale.

MOOV lze také vsadit, což vytváří kolem MOOV prvek pasivního příjmu . Díky kombinaci velkého trhu (fotbal) a humbuku kolem metaverza jako celku není těžké pochopit, proč je MOOV jedním z 10 nejlepších kryptocoinů metaverza, které mohou v roce 2022 explodovat.

10. MetaHero (HERO)

MetaHero je jedním z projektů metaverza, které od svého spuštění zaznamenaly rychlý vzestup. Vyrostl tak rychle, protože používá technologii, která vytváří ultrarealistické avatary v metaverzu.

To mu dalo velký potenciál pro přijetí nejen v oblasti her, ale také v mnoha dalších odvětvích. Kromě svých technických možností má MetaHero relativně nízkou tržní kapitalizaci . To mu dává velký prostor pro růst do budoucna, protože adopce roste.

Závěr

Všechny výše uvedené kryptoměny metaverza mají vysokou šanci na explozi hodnoty v roce 2022. Je však třeba si uvědomit, že kryptoměny jsou vysoce volatilní investice. Proto je nejlepší udělat si vlastní průzkum, než do kteréhokoli z nich investujete.