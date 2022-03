Zdá se, že alchemy pay (ACH) vstoupil do důležité fáze konsolidace. Coin se posunul do značné míry do strany poté, co se v posledních dvou týdnech dostal pod tlak. Ale navzdory tomu zůstává ACH stále v medvědím trendu a bude vyžadovat něco zvláštního, aby se to zlomilo. Zde jsou některá fakta:

ACH se odráží od velmi širokého rozmezí, což naznačuje divokou volatilitu.

Coin je o více než 77 % níže než jeho historická maxima z roku 2021.

Zůstává pod rozhodujícím 25denním SMA, což naznačuje další slabost.

Zdroj dat: Tradingview

Alchemy pay (ACH) – Kdy se klesající trend zlomí?

Je velmi těžké v tuto chvíli říci, kdy nebo jak ACH zlomí tento sestupný trend. Koneckonců rizikových faktorů je prostě příliš mnoho. Hrozba inflace, globální ekonomický dopad způsobený rostoucími cenami energií a válka v Evropě jsou některé z faktorů, které oslabují sentiment.

Očekáváme, že coin bude dále klesat, než dosáhne dna na svém supportu 0,032 USD. Poté se býci mohou pokusit najít jakoukoli poptávku. V době psaní tohoto článku se ACH prodával za 0,039 USD. Čeká nás tedy ještě dlouhá cesta, než dosáhne dna.

Neočekáváme, že by ACH v dohledné době získal zpět svá historická maxima. Coin bude stále volatilní a mohl by být ideální pro krátkodobé hraní. Od nynějška má ACH tržní kapitalizaci kolem 160 milionů USD a objem obchodů zůstává velmi nízký.

Je alchemy pay (ACH) udržitelný?

Platby založené na kryptoměnách se v blízké budoucnosti stanou obrovskými. Existuje spousta společností, které do těchto projektů masivně investují, a tím pádem získá alchemy pay (ACH) velkou konkurenci.

To by ale žádného investora nemělo znepokojovat. ACH se již etabloval v rámci centralizovaného i decentralizovaného platebního ekosystému. Určitě má velký potenciál do budoucna.