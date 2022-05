Generální ředitel Binance Changpeng ‚CZ‘ Zhao říká, že přední kryptoměna je připravena podpořit Terraform Labs a její komunitu ‚vstát z popela‘. Očekává však, že tým stojící za tokeny LUNA a UST nabídne větší transparentnost a odpovědnost.

Kolaps LUNA a UST minulý týden způsobil vlny a přitáhl velkou pozornost z celé krypto komunity i jinde. Mezi těmito reakcemi byly „nepravdy kolující v krypto twitteru“ o tom, co se stalo.

1/8 These past weeks have proven to be a watershed moment for the crypto industry. We have witnessed the rapid decline of a major project, which sent ripples across the industry, but also a new found resiliency in the market that did not exist during the last market downswing.

