Oživení bitcoinu pokračovalo i v pondělí po víkendové přestávce nad 40 000 USD, přičemž býci testovali rezistenci nad 43 000 USD.

Zisky přicházejí poté, co akciový trh také zaznamenal u S&P 500 zatím nejlepší týden v roce, i když centrální banky zaujímají agresivní jestřábí postoje uprostřed rostoucí inflace. Vzestup bitcoinu mohl být také podpořen pozitivními zprávami od automobilky Tesla Inc., která v pondělí uvedla, že drží BTC v hodnotě téměř 2 miliard dolarů.

Co tedy říkají analytici o krátkodobém cenovém obrazu bitcoinu?

Santiment, platforma pro analýzu řetězců, říká, že vysoká korelace bitcoinu s akciemi znamená, že další cenová akce by mohla velmi dobře sledovat S&P 500. Podle platformy nové zisky pro benchmarkový index pravděpodobně povedou k růstu ceny BTC.

„Pozitivní pondělí bude dobrým znamením pro nadcházející týden a pokračováním oživení kryptoměny,“ napsal Santiment.

👀 Many eyes from the #crypto crowd will be on the incredibly close tie that #Bitcoin has had to the fluctuations of the volatile #SP500 . A positive Monday will be a good sign for the week to come, and a continuation of a #cryptocurrency rebound. 🤞 https://t.co/yw8WW8jskm pic.twitter.com/7aD0VLOm5L

Americké akcie v pondělí na začátku obchodů rostly, S&P 500 přidal 0,21 % a Nasdaq a Dow také vzrostly.

Pseudonymní obchodník s kryptoměnami a analytik bitcoinu, Rekt Capital, říká, že bitcoin, který zažívá nové týdenní uzavření v zelených číslech, „částečně potvrdil návrat zpět do rozmezí 38 000 – 43 000 USD“.

Vzestup také způsobil, že se bitcoin pohyboval poblíž svého 50týdenního exponenciálního klouzavého průměru, což je podle analytika „klíčový klouzavý průměr býčího trhu“.

EMA představuje cenový bod ~44 000 $ a může figurovat jako rezistence. Nicméně jeho přeměna zpět na support by obnovila makro býčí bias pro bitcoin,“ dodal .

Graf ukazující 50týdenní EMA bitcoinu na 44 000 $, klíčovou cenovou hladinu pro býky. Zdroj: Rekt Capital na Twitteru .

Podle jiného analytika odraz znamená, že „nejvýznamnější“ bariéra bitcoinu je nyní na 48 400 USD.

#Bitcoin | The most significant resistance level ahead of $BTC sits around $48,400, based on @intotheblock 's GIOM model. #BTC pic.twitter.com/RI8Wio3lZK

Josh Rager, další velmi populární kryptoanalytik, říká, že silné týdenní uzavření by mohlo pomoci býkům v úsilí o proražení na 50 000 USD. Říká, že šance na další vzestupnou dynamiku se zvýší, pokud BTC/USD zvládne další zelený týden.

$BTC

Zooming out, strong weekly close

Decent chance it could push up to $50k if the price closes out green again this week

Lot's of chatter about bull-trap but R/R down here is decent especially when looking at higher time frames pic.twitter.com/v8ExJ3E855

— Rager 📈 (@Rager) February 7, 2022