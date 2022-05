Mnozí považují Bitcoin za platební síť, ale Sam Bankman-Fried si to nemyslí.

Generální ředitel kryptoměnové burzy FTX Sam Bankman-Fried řekl listu Financial Times , že si nemyslí, že Bitcoin má budoucnost jako platební síť.

Podle generálního ředitele FTX není kvůli neefektivitě a vysokým ekologickým nákladům bitcoinu ideální sloužit jako platební síť. Řekl;

„Bitcoinová síť není platební sítí a není to škálovací síť.“

Bankman-Fried poukázal na to, že systém proof of work ověřování blockchainových transakcí, který je základem bitcoinu, nemá to, co je potřeba k dosažení škálovatelnosti.

Proto se nedokáže vyrovnat s miliony transakcí, které by byly nutné k tomu, aby se kryptotoken stal účinným platebním prostředkem. Dodal, že;

„Věci, se kterými provádíte miliony transakcí za sekundu, musí být extrémně efektivní a lehké a s nižšími náklady na energii. Jsou důkazem sázkových sítí.“

Komentáře Bankman-Frieda přišly na pozadí velmi těžkého týdne pro širší trh s kryptoměnami. Bitcoin letos poprvé klesl pod úroveň 30 000 $ a nadále se obchoduje pod touto hranicí.

Krize Terra měla za následek, že trh s kryptoměnami ztratil během několika dní více než 300 miliard dolarů.

Trh s kryptoměnami ještě nezahájí silné oživení, protože celková tržní kapitalizace zůstává pod 1,3 bilionu dolarů.

Bitcoin se v posledních měsících dostal pod palbu kvůli masivní spotřebě energie. Sam Bankman-Fried je také opatrný ohledně využívání energie bitcoinů a věří, že je to jedna z věcí, která síť brzdí. Řekl;

„Musí to být tak, že to nerozšíříme do bodu, kdy nakonec utratíme 100krát tolik, kolik dnes utrácíme na náklady na energii pro těžbu.“

Navzdory své kritice Bankman-Fried řekl, že bitcoin má stále své místo na trhu s kryptoměnami. Došel k závěru, že;

„Nemyslím si, že to znamená, že by bitcoin musel pryč. Token může mít stále budoucnost jako aktivum, komodita a uchovatel hodnoty podobně jako zlato.“