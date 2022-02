Cena bitcoinu překonala klíčovou bariéru a přes noc se obchodovala až na 45 201 USD, než ustoupila, protože širší trh během prvních obchodů po otevření trhů v USA klesl.

Dříve pozorované čerpání nabralo podobu, když investoři strávili čerstvá data o inflaci v USA, která dosáhla 7,5 % oproti očekávaným 7,3 % meziročně. Riziková aktiva, jako jsou kryptoměny a akcie, reagovala níže, přičemž všechen zrak se nyní upíral na zvýšení sazeb Federálního rezervního systému plánovaného na březen.

S&P 500 klesl o 0,23 % a kompozitní Nasdaq –0,18 %, zatímco Dow Jones Industrial Average zůstal těsně nad rovnou linií.

Obchodník s kryptoměnami a analytik Michael van de Poppe poznamenal:

„Výsledky indexu spotřebitelských cen (CPI) pro USA dosahují meziročně 7,5 %, očekávání byla 7,3 % meziročně. $DXY prudce stoupá a riziková aktiva klesají stejně jako bitcoin a kmenové akcie. Je pravděpodobné, že FED zahájí zvyšování sazeb v březnu.“

Crypto trader Cantering Clark říká, že propad bitcoinu z intradenních maxim jej vrátil zpět do rozmezí. Navrhuje, aby kryptoměna obnovila svou nedávnou vzestupnou dynamiku, pokud pokles akcií také zaznamenal minimum. Pro něj je klíčové, aby se BTC držel nad 43 000 $.

And back in range.. If the low in the indices are in and 43k holds for BTC I expect us to just resume upward.

If either of those pieces of criteria change I expect we see 41.5 down to 39 for the next area of support. pic.twitter.com/XQmpFgIGs1

— Cantering Clark (@CanteringClark) February 10, 2022